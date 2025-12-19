Нападение украинки на посла России в Польше расследовано

СК завершил расследование по нападению украинки на посла России в Польше

Tекст: Алексей Дегтярёв

По данным следствия, 9 мая 2022 года Земляна, руководствуясь политической и идеологической неприязнью, плеснула жидкостью красного цвета в лицо и на одежду российского дипломата, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Земляна публично распространила заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил России. Украинка объявлена в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В 2022 году СК России возбудил уголовное дело по факту нападения украинки Ирины Земляны на посла России в Польше Сергея Андреева 9 мая.

Напомним, в 2022 году посла России в День Победы облили красной краской. В этот момент Андреев возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Сам дипломат пояснил, что серьезно не пострадал.