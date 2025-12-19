  • Новость часаPolitico: Мелони и де Вевер разрушили план по изъятию активов России
    Мнения
    Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    19 декабря 2025, 10:43

    Нападение украинки на посла России в Польше расследовано

    СК завершил расследование по нападению украинки на посла России в Польше

    Нападение украинки на посла России в Польше расследовано
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет России завершил расследование по делу о нападении гражданки Украины Ирины Земляны (в списке террористов и экстремистов России) на российского посла в Польше Сергея Андреева 9 мая 2022 года.

    По данным следствия, 9 мая 2022 года Земляна, руководствуясь политической и идеологической неприязнью, плеснула жидкостью красного цвета в лицо и на одежду российского дипломата, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Земляна публично распространила заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил России. Украинка объявлена в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    В 2022 году СК России возбудил уголовное дело по факту нападения украинки Ирины Земляны на посла России в Польше Сергея Андреева 9 мая.

    Напомним, в 2022 году посла России в День Победы облили красной краской. В этот момент Андреев возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Сам дипломат пояснил, что серьезно не пострадал.

    18 декабря 2025, 17:20
    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении

    Герасимов: ВСУ на Курском направлении потеряли более 76 тыс. военных

    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери киевского режима на Курском направлении превысили 76 тыс. наиболее подготовленных военнослужащих, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

    По словам Герасимова, в число потерь входят военнослужащие Украины, а также иностранные наемники, передает РИА «Новости».

    «Потери соединений и воинских частей киевского режима на Курском направлении составили более 76 тыс. человек наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемников», – сказал он в ходе брифинга для военных атташе зарубежных стран.

    Накануне глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил о потерях силовых структур Украины в 500 тыс. человек в 2025 году.

    18 декабря 2025, 19:54
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, что был поражен призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Дональду Трампу не вмешиваться в дела европейской демократии.

    Лавров отметил непосредственность и публичность этого обращения и заявил: «Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию».

    Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».

    Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.

    Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.

    Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.

    18 декабря 2025, 14:40
    Евросоюз сделает из Армении Молдавию

    Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    18 декабря 2025, 21:09
    Туск заявил о переломе по вопросу активов России на саммите ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече лидеров ЕС в Брюсселе обсуждался возможный переход к экспроприации российских активов с целью финансирования Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о достижении некоего «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    По его словам, после долгих обсуждений страны ЕС пришли к единому мнению, что стоит попробовать этот шаг, но ряд государств планируют настаивать на дополнительных гарантиях для себя, передает ТАСС.

    Туск отдельно обратил внимание, что дебаты по части «репарационного кредита» будут продолжаться еще много часов и теперь сосредоточены на технических аспектах экспроприации. Польский премьер отметил: «Я должен быть осторожным в формулировках, однако, мы наверняка находимся после перелома».

    Глава польского правительства добавил, что в Европе не собираются рассматривать иные способы финансирования Украины за счет резервов ЕС ввиду позиции части стран, препятствующих таким вариантам. Таким образом, вопрос использования российских активов стал основным сценарием помощи Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дональд Туск столкнулся с напором журналистов на саммите Евросоюза. Туск также намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29.

    До этого в четверг сотрудники сил правопорядка применили слезоточивый газ при разгоне фермерских протестов у здания Европарламента, где проходит саммит ЕС.


    18 декабря 2025, 20:54
    Гимн Одессы «У Черного моря» перевели на украинский язык
    Гимн Одессы «У Черного моря» перевели на украинский язык
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одесский городской совет утвердил перевод гимна города на украинский язык.

    Теперь официальным гимном является украиноязычная версия известной песни «У Черного моря», которая получила новое название «Край Черного моря», передает ТАСС со ссылкой на «24-й канал». Сегодня состоялось первое публичное исполнение обновленного гимна, видео с мероприятия появилось в соцсетях.

    Песня «У Черного моря» исполнялась на русском языке с 2011 года. Автор слов оригинального текста – Семен Кирсанов, музыку написал Модест Табачников. До 2011 года гимном города была «Песня об Одессе» из оперетты «Белая акация» с музыкой Исаака Дунаевского.

    Ранее власти Киева переименовали десять улиц, названных в честь выдающихся русских.

    Одесских родителей начали штрафовать за общение детей на русском языке.

    18 декабря 2025, 20:20
    ВСУ подтвердили потерю вертолета Ми-24 и гибель экипажа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выполнения боевой задачи украинский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение, в результате весь экипаж погиб, сообщают местные интернет-ресурсы.

    Вооруженные силы Украины сообщили о потере вертолета Ми-24 вместе с экипажем, передает ТАСС. По информации 12-й бригады армейской авиации украинской армии, инцидент произошел во время выполнения боевого задания. В официальном сообщении бригады сказано: «Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. А до этого на территории Запорожской области разбился еще один украинский истребитель Су-27, пилот погиб.

    Ночью 23 августа истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины потерпел крушение при заходе на посадку, пилот также погиб. Разбившийся летчик ВСУ Сергей Бондарь оказался одним из «призраков Киева».

    18 декабря 2025, 16:45
    Нарышкин сообщил о росте дезертирства в рядах ВСУ

    Нарышкин: В рядах ВСУ набирает обороты дезертирство

    Нарышкин сообщил о росте дезертирства в рядах ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о значительном росте дезертирства среди украинских военных.

    Он отметил, что армия Украины несет большие потери как в живой силе, так и в технике, передает ТАСС.

    «Украинская армия несет огромные потери и в живой силе, и в технике. Часть военнослужащих Украины деморализована, набирает силу такое явление, как дезертирство», – сказал глава СВР.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили о массовом дезертирстве среди военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.

    19 декабря 2025, 05:40
    Мирошник назвал погибшую в Севастополе девочку 238-м убитым ВСУ ребенком

    Tекст: Катерина Туманова

    Число российских детей, погибших в результате атак ВСУ с февраля 2022 года, достигло по меньшей мере 238, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Она стала как минимум 238-м ребенком, убитым киевским режимом с февраля 2022 года. Ребенок умер в день, когда десятки взрослых «цивилизованных европейцев»  пытались украсть российские деньги, чтобы позволить извергам убивать снова и снова», – сказал дипломат ТАСС.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 15-летняя Арина скончалась в одной из московских больниц после тяжелых ранений, полученных в результате атаки беспилотника 30 ноября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 декабря Развожаев сообщал, что девочка находилась в крайне тяжелом состоянии после ранения во время атаки БПЛА ВСУ на Севастополь.

    В ночь на пятницу, 19 лекабря, в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева.

    18 декабря 2025, 17:54
    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО

    Зеленский пожаловался на нехватку ракет для ПВО Украины

    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о дефиците определенных видов ракет для работы систем противовоздушной обороны, и призвал западные страны помочь деньгами или боеприпасами.

    У Украины не хватает ракет для некоторых систем противовоздушной обороны, рассказал Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале офиса президента, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил: «Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день что-то прилетает».

    По словам Зеленского, для ряда комплексов ПВО наблюдается дефицит определенных типов боеприпасов. Глава киевского режима отметил, что часть партнеров предоставляет лицензии, другие поставляют ракеты непосредственно, некоторые оказывают финансовую помощь, чтобы Украина могла закупать необходимые вооружения.

    Он подчеркнул, что Киев остро нуждается в дальнейшей поддержке от западных союзников для восполнения дефицита вооружений и защиты воздушного пространства страны. На фоне этого в Евросоюзе продолжаются обсуждения о возможности выделения Украине кредита за счет российских активов.

    Зеленский вновь обратился к зарубежным партнерам с просьбой предоставить дополнительные боеприпасы или финансовую поддержку, чтобы обеспечить обороноспособность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только Британия выделила 800 млн долларов на укрепление противовоздушной обороны на Украине и поставила свыше 1 тыс. ракет для систем ПВО.

    Ранее ВС России уничтожили транспортную инфраструктуру для поставки западного вооружения на Украину, нанеся удар по мосту в Затоке в Одесской области.

    А в ноябре в МИД заявили, что по вине ПВО ВСУ было повреждено здание посольства Азербайджана в Киеве.

    19 декабря 2025, 05:55
    Страны ЕС договорились о кредите для Украины из собственных средств

    Страны ЕС договорились о кредите для Украины на 90 млрд евро из собственных средств

    Страны ЕС договорились о кредите для Украины из собственных средств
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил в соцсети о договоренности стран-участниц ЕС выделить Украину финансовую помощь в 90 млрд евро на ближайшие два года.

    «Мы договорились. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы принято. Мы взяли на себя обязательства и выполнили их», – написал он в соцети Х.

    На пресс-конференции Кошта добавил, что принятые ранее 19 пакетов антироссийский санкций продлен до 31 июля 2026 года и в дальнейшем будут продлеваться каждые полгода, передает ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ни один лидер ЕС не покинет саммит до принятия решения по поддержке Украины.

    Премьер Польши Туск намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29. Он же сообщил о достижении «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    18 декабря 2025, 17:38
    Герасимов сообщил об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области

    Герасимов: В Сумской области под контроль ВС РФ перешли 18 населенных пунктов

    Герасимов сообщил об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Под контроль российских войск в Сумской области перешли 18 населенных пунктов, которые ранее использовались формированиями ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области.

    О переходе 18 населенных пунктов в Сумской области под контроль российских войск сообщил на брифинге для зарубежных военных атташе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА «Новости». По его словам, эти территории ранее использовались ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области.

    Герасимов подчеркнул, что формирования противника, проникшие в российскую территорию, были уничтожены, а их остатки вытеснены на Украину. Он также отметил, что группировка войск «Север» ведет создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, а освобождение города Волчанска и еще девяти населенных пунктов в Харьковской области завершено.

    Начальник Генштаба уточнил, что одновременно продолжается операция по освобождению новых регионов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на семи участках фронта вглубь Сумской области и выходит на окраины Андреевки. В той же области самолеты Су-34 нанесли авиаудар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ.

    Кризис на Украине развивается как прокси-война западных стран против России, что определяет военно-политическую обстановку, заявил ранее Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

    18 декабря 2025, 14:48
    В Госдуме назвали «художественным свистом» британские обвинения ГРУ в «запугивании» Бельгии

    Депутат Колесник: Публикация британской The Guardian о «запугивании» Бельгии вызывает смех

    В Госдуме назвали «художественным свистом» британские обвинения ГРУ в «запугивании» Бельгии
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейцы сами себе внушают постоянный страх в связи с якобы российской угрозой. Они в этом настолько преисполнены, что проведение операций какими-либо спецслужбами излишни, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Так он прокомментировал материал The Guardian о «запугивании» ГРУ России чиновников Бельгии и Euroclear.

    «Публикация британской The Guardian вызывает смех», – признался Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Он напомнил, что российская военная разведка с 2010 года действует под названием не ГРУ (Главное разведывательное управление), а ГУ Генштаба (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил).

    «Но британцы по старой памяти используют прежние аббревиатуры, считая, что такое упоминание вызовет у аудитории больше эмоций», – заметил собеседник. При этом даже если бы «ГРУ» решило провести некую кампанию, о ней бы никто не узнал, добавил парламентарий. «Но зачем нам запугивать линейных и слабых людей? Они сами внушают себе постоянный страх», – подчеркнул Колесник.

    В этой связи он упомянул многочисленные «страшилки» европейских политиков о якобы угрозе со стороны России. «Европейцы сами себя настолько запугали, что никакие спецслужбы не нужны: ни российские, ни какие-либо другие. Поэтому материал в газете The Guardian – лишь художественный свист, попытка попиариться», – заключил парламентарий.

    Ранее британское издание The Guardian сообщило, что бельгийские политики и высокопоставленные руководители финансовых институтов подверглись «запугиванию» со стороны российских спецслужб. Целью операции якобы было убедить Брюссель заблокировать изъятие активов России на сумму 185 млрд евро. Газета в своем материале ссылается на европейские разведывательные службы.

    Согласно публикации, «преднамеренное давление» оказывается, в частности, на Валери Урбен, гендиректора Euroclear, и других ключевых лиц депозитария, хранящего большую часть замороженных российских активов. Источники издания утверждают, что ответственность за кампанию несет «военная разведка ГРУ», имея в виду, вероятно, Главное управление Генштаба Минобороны России.

    В Euroclear отказались от комментариев по существу вопроса. «Любые потенциальные угрозы рассматриваются в приоритетном порядке и тщательно расследуются, зачастую при поддержке соответствующих органов», – отметили в компании.

    В начале декабря EUobserver писал об угрозах в адрес Урбен, поступавших в 2024 и 2025 годах. Она направляла просьбу бельгийской полиции о предоставлении защиты. После отказа глава Euroclear и ряд других топ-менеджеров наняли бельгийских, а затем французских частных телохранителей.

    Напомним, судьба российских активов должна будет решиться на саммите ЕС. Мероприятие стартует в четверг. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила во вступительном слове, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания, пока не будет найдено решение по вопросу оказания финансовой поддержки Украине.

    Киев и ряд европейских лидеров настаивают на изъятии российских активов и использовании их в интересах украинской стороны. В офисе Владимира Зеленского называют привлечение международного финансирования «абсолютно критичным». По словам Натальи Шаповал, главы Киевского экономического аналитического центра, Украине необходимы «предсказуемые потоки денежных средств, чтобы обеспечить закупку вооружений и развитие оборонной промышленности».

    Стоит отметить, что ранее Банк России подал исковое заявление к Euroclear в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть 18,17 трлн рублей. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем грозит Европе воровство российских активов.

    19 декабря 2025, 01:25
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении пятимесячного мальчика в Белгороде из-за атаки дрона ВСУ, о чем официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась, оценивая выбор целей киевским режимом.

    «Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ, то есть тем, что составляет традиционные ценности», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в ночь на пятницу в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе. Представитель МИД России обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей и выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов.


    19 декабря 2025, 07:06
    Фон дер Ляйен заявила о праве ЕС использовать активы России
    Фон дер Ляйен заявила о праве ЕС использовать активы России
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз оставляет за собой право использования замороженных российских активов для финансирования киевского режима, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «ЕС оставляет за собой право использовать средства на счетах (России) для финансирования займа», – цитирует фон дер Ляйен РИА «Новости».

    Также глава ЕК сообщала, что разблокировать российские активы сможет особое решение саммита ЕС.

    19 декабря 2025, 10:05
    Мерц назвал сроки получения Киевом беспроцентного кредита ЕС

    Мерц: Средства для кредита Украине станут доступны во второй половине января

    Мерц назвал сроки получения Киевом беспроцентного кредита ЕС
    @ Amrei Schulz/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовый пакет поддержки Киева объемом 90 млрд евро будет предоставлен в виде беспроцентного займа, при этом деньги станут доступны не позднее второй половины января, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз согласовал предоставление Украине кредитного пакета в 90 млрд евро под ноль процентов, передает ТАСС.

    Эти средства призваны покрыть военные и бюджетные потребности на ближайшие два года. По его словам, средства станут доступны для Украины не позднее второй половины января. Киев, по оценкам Мерца, начнет использовать финансирование примерно с апреля или мая.

    Мерц отметил, что финансирование украинских нужд в первом квартале 2026 года также уже обеспечено. При этом канцлер уточнил, что «мы не спешим мобилизовать деньги в одночасье», и подчеркнул: «Я хотел избежать того, чтобы государства-члены или Европейский союз брали на себя долги для финансирования обороны Украины».

    По словам Мерца, замороженные активы России останутся заблокированными, пока Москва не выплатит Украине «репарации». В противном случае кредит будет покрыт российскими иммобилизованными активами согласно международному праву, добавил он.

    На встрече ЕС на высшем уровне участники не смогли согласовать экспроприацию этих активов под видом «репарационного кредита» Киеву.

    Евросоюз договорился о помощи Украине в размере 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета, освободив от обязательств Венгрию, Чехию и Словакию.

    Дипломаты ЕС утвердили долгосрочное замораживание российских активов по письменной процедуре.

    После саммита ЕС Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что разблокировать активы теперь возможно только решением саммита. Фон дер Ляйен также сообщила, что Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для финансирования киевского режима.

    Кремль пообещал применить все правовые меры в случае изъятия активов в Евросоюзе.

    Центральный банк России намерен требовать через российские арбитражные суды компенсацию у банков Евросоюза за заблокированные и использованные без согласия активы.

    18 декабря 2025, 22:00
    В ВСУ назвали последствия ударов ВС России по мостам в Одесской области

    Эксперт ВСУ «Флэш» заявил об изоляции Одесской области из-за ударов по мостам

    Tекст: Вера Басилая

    Российские удары по мостам Одесской области приводят к риску изоляции западных районов и создают угрозу транспортным маршрутам на Дунае, заявил эксперт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш».

    Российские удары по мостам в Одесской области могут привести к изоляции западной части региона и срыву украинской логистики через Дунай, передает Lenta.ru. Об этом в своем Telegram-канале рассказал эксперт по связям в ВСУ Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш».

    По его словам, утрата инфраструктуры усложнит процедуру транспортировки грузов и переброски военных сил.

    Он также отметил, что если мосты будут разрушены, украинским военным придется использовать понтонные переправы, однако такие конструкции становятся легкой целью для российских дронов.

    Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар с применением фугасных авиабомб и беспилотников по мосту в Затоке в Одесской области. По важнейшему маршруту военных поставок для ВСУ нанесли около 15 ударов.

