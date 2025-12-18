Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.3 комментария
Европейские фермеры пригнали тысячи тракторов на улицы Брюсселя
Фермеры попытались трактором прорвать оборону полиции в Брюсселе
В Брюсселе фермеры попытались на тракторе въехать в Евроквартал, где проходил саммит ЕС, но полиция пресекла попытку.
Протестующие фермеры в Брюсселе попытались на тракторе прорваться через полицейские заграждения, выдвинутые вдоль дороги в Евроквартал, где проходит саммит ЕС. Им удалось лишь незначительно сдвинуть блоки с колючей проволокой, а сами стражи порядка отошли за баррикады, передает ТАСС.
В ответ полиция применила слезоточивый газ и использовала водомет, чтобы не дать трактору продвинуться дальше по направлению к Еврокварталу. Всего на улицы Брюсселя европейские фермеры пригнали тысячи тракторов в знак протеста против сокращения расходов на сельское хозяйство и против будущего соглашения о свободной торговле с Латинской Америкой.
В бельгийских соцсетях появилась информация о других, менее масштабных, столкновениях между полицией и протестующими вокруг Евроквартала. Большинство фермеров, участвующих в протестах, вели себя спокойно и не проявляли агрессии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Франция предложила отложить голосование по торговому соглашению между Евросоюзом и МЕРКОСУР, настаивая на гарантиях для европейских фермеров.
Напомним, что на 20 декабря запланировано финальное подписание сделки в Бразилии. Переговоры по соглашению велись более 25 лет. Соглашение предусматривает создание единого рынка с участием Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая, затрагивая более 722 млн человек.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, чем крупнейшая сделка между Евросоюзом и странами Латинской Америки может помочь России.