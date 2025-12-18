Европейские фермеры пригнали тысячи тракторов на улицы Брюсселя

Фермеры попытались трактором прорвать оборону полиции в Брюсселе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Протестующие фермеры в Брюсселе попытались на тракторе прорваться через полицейские заграждения, выдвинутые вдоль дороги в Евроквартал, где проходит саммит ЕС. Им удалось лишь незначительно сдвинуть блоки с колючей проволокой, а сами стражи порядка отошли за баррикады, передает ТАСС.

В ответ полиция применила слезоточивый газ и использовала водомет, чтобы не дать трактору продвинуться дальше по направлению к Еврокварталу. Всего на улицы Брюсселя европейские фермеры пригнали тысячи тракторов в знак протеста против сокращения расходов на сельское хозяйство и против будущего соглашения о свободной торговле с Латинской Америкой.

В бельгийских соцсетях появилась информация о других, менее масштабных, столкновениях между полицией и протестующими вокруг Евроквартала. Большинство фермеров, участвующих в протестах, вели себя спокойно и не проявляли агрессии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Франция предложила отложить голосование по торговому соглашению между Евросоюзом и МЕРКОСУР, настаивая на гарантиях для европейских фермеров.

Напомним, что на 20 декабря запланировано финальное подписание сделки в Бразилии. Переговоры по соглашению велись более 25 лет. Соглашение предусматривает создание единого рынка с участием Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая, затрагивая более 722 млн человек.

