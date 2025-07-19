Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.3 комментария
NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
Российские войска в июне освободили самую большую с начала 2025 года площадь территорий на Украине, пишет The New York Times (NYT).
По мнению NYT, этому способствовали эффективное использование авиационной поддержки, массированные удары крылатыми ракетами, численное превосходство российских войск и увеличение количества атак с применением беспилотников, передает ТАСС.
Газета отмечает, что непрекращающиеся атаки российских военных оказывают значительное давление на украинские войска, которые уже сталкиваются с проблемами в комплектации и численности личного состава.
Также, по версии NYT, перспективы Украины по продолжению активных боевых действий остаются неопределенными из-за того, что администрация Дональда Трампа, по оценке издания, отправляет противоречивые сигналы относительно дальнейшей военной поддержки Киева.
Ранее в ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.
Российская армия расширила зону контроля вдоль реки Волчьей в Харьковской области.