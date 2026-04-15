Мелони заявила, что для использования российского газа еще не пришло время
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не рассматривает шаги по возобновлению импорта российского газа, несмотря на энергетический кризис, так как пока не пришло время.
Выступая 14 апреля, Мелони подчеркнула, что вопрос о пересмотре поставок российского газа должен оцениваться в долгосрочной перспективе, как на национальном уровне, так и в рамках санкционного и энергетического законодательства Европейского союза , а не в результате поспешного политического изменения, сообщает портал BusinessUpTurn.
Мелони напомнила, что Италия значительно снизила зависимость от российского газа после 2022 года за счет диверсификации поставок из Норвегии, Алжира, Азербайджана и других стран.
По данным Евросоюза, итальянские запасы газа в 2025–2026 годах оставались выше среднего по ЕС, а национальный оператор газовой сети зафиксировал их на высоком уровне перед началом весенне-летнего сезона.
Премьер-министр отметила, что с января 2026 года действует регламент REPowerEU, который обязывает страны ЕС прекратить импорт российского газа к концу 2027 года, и Италия поддерживает выполнение этого графика.
Она добавила, что любые решения о возобновлении работы российских газопроводов возможны только при согласовании с Брюсселем, но сейчас подобная отмена не обсуждается.
В отчетах аналитических организаций говорится, что Италия, как и другие страны ЕС, делает ставку на расширение газовых хранилищ, развитие СПГ-инфраструктуры и оптимизацию энергетической системы для предотвращения кризисов, вызванных войной с Ираном и перебоями из Персидского залива.
Глава итальянской Eni призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ.