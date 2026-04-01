Дмитриев назвал уязвимые к энергетическому шоку страны ЕС
Пять европейских стран оказались в списке наиболее подверженных риску энергетического шока из-за своей зависимости от внешних поставок и структурных особенностей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Пять стран Евросоюза наиболее уязвимы к энергетическому шоку, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС. Это Италия, Германия, Польша, Бельгия и Румыния. Он объяснил причины повышенного риска для каждой из этих стран.
По словам Дмитриева, «у Италии высокая зависимость от импорта газа». Германия подвержена рискам из-за высокого спроса на энергоносители и значительной зависимости от их импорта. Польша сталкивается с уязвимостью на фоне перехода с угля на газ. Бельгия подвержена угрозам из-за рисков для транзитных энергетических узлов, а Румыния – из-за зависимости от региональных поставок.
В числе уязвимых государств Дмитриев выделил и Британию, где наблюдается сокращение добычи в Северном море и растет зависимость от импорта энергоносителей.
Ранее глава РФПИ предупредил о грядущем экономическом коллапсе Евросоюза в 2026 году из-за энергетического кризиса и ошибочной политики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке.