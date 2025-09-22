Bloomberg: Франция потеснила Италию на позиции главного должника в Европе

Tекст: Вера Басилая

Как пишет Bloomberg, Франция сместила Италию с позиции главного «беспокойства» по долгам в еврозоне. За неделю страна получила два понижения суверенного кредитного рейтинга, а разница между Францией и Италией сократилась до трех ступеней по оценке Fitch Ratings. Италия, напротив, впервые за несколько лет получила повышение рейтинга.

Во Франции сохраняется политический кризис – за последние два года сменилось пять премьер-министров, парламент расколот, а бюджетные цели систематически не выполняются. Долгосрочные причины кризиса накапливались десятилетиями. Расходы бюджета Франции остаются одними из самых высоких в мире, несмотря на попытки реформ и сокращения, предпринятые после прихода Эммануэля Макрона к власти.

В Италии нынешнее правительство Джорджи Мелони удерживается у власти почти три года и добилось некоторого сокращения дефицита, в то время как Франция редко выходила на уровень дефицита менее 3% ВВП, установленный ЕС. В последние годы цифровизация налоговой системы Италии и ужесточение контроля позволили увеличить поступления.

Уровень государственного долга по-прежнему выше в Италии, однако разница быстро сокращается на фоне роста расходов Франции. К 2029 году, по оценке французского госаудитора, ежегодные затраты на обслуживание долга превысят 100 млрд евро против 30 млрд в 2020 году. Несмотря на масштабные социальные выплаты, удовлетворенность граждан госуслугами остается низкой как во Франции, так и в Италии.

Ранее французские активы подешевели из-за угрозы политического кризиса.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Эммануэль Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги.