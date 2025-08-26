Bloomberg: Французские активы подешевели из-за угрозы политического кризиса

Tекст: Алексей Дегтярев

Байру объявил вотум доверия своему правительству, что может привести к его отставке уже в сентябре, пишет Bloomberg. Оппозиционные партии – «Национальное объединение», «Непокоренная Франция», «Зеленые» и социалисты – объявили, что не поддержат кабинет. В случае поражения Байру будет вынужден уйти в отставку.

В предыдущем созыве премьер Мишель Барнье проработал всего 90 дней, что указывает на шаткие позиции президента Эммануэля Макрона, потерявшего парламентское большинство в 2024 году. Национальное объединение под руководством Марин Ле Пен стало крупнейшей партией нижней палаты.

Экономическая неопределенность сказалась на финансовых рынках: доходность французских десятилетних облигаций выросла до 3,51%, а премия за риск по отношению к Германии достигла максимума с апреля – 75 базисных пунктов. Франция теперь обогнала по доходности даже Грецию и Португалию, уступая лишь Италии.

Эксперты Barclays отмечают, что акции компаний, ориентированных на внутренний рынок Франции, упали на 2,9%. Министр финансов Эрик Ломбард предупреждает: если правительство падет, через две недели стоимость заимствований превысит итальянскую. В 2024 году бюджетный дефицит Франции составит 5,4% ВВП.

Байру пытался заручиться поддержкой, предложив сократить расходы на 44 млрд евро и отменить два государственных праздника, это вызвало резкую критику оппозиции. Попытки разъяснить меры через YouTube-канал не привели к росту популярности, и ситуация может спровоцировать новые массовые протесты.

В декабре 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон уже одобрял отставку правительства премьера Мишеля Барнье.

Напомним, Барнье подал в отставку после рекордного вотума недоверия.