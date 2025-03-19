Tекст: Игорь Иножарский

Как передает Всероссийское казачье общество, год назад на II Большом круге российского казачества было принято решение возродить историческое Запорожское казачье войско. Это стало стратегической задачей для казаков России, чтобы ликвидировать последствия политики Украины, направленной на уничтожение казачества.

Депутат Законодательного собрания Запорожской области Алексей Ясинский отметил, что украинские власти долгое время маргинализировали казаков, воспринимая их как угрозу. В отличие от России, украинским казачьим организациям не давали прав на службу, и они оставались структурами без казаков.

Возрождение казачества в Новороссии началось с 2023 года. На сегодняшний день в Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР зарегистрированы несколько казачьих обществ.

Начальник отдела по работе с национальными, религиозными и казачьими организациями Артем Шарлай заявил о значительном росте доверия к казакам со стороны жителей Запорожской области. Он отметил, что люди видят казачью форму не только на местных мероприятиях, но и в храмах, что способствует укреплению их веры в значимость и защитную функцию казачества.

Формирование казачьих обществ в регионе началось с поиска потомков казаков и желающих присоединиться к движению. Этот процесс стартовал с нескольких десятков участников, а сейчас число желающих войти в казачьи сообщества превышает двести человек. В нескольких муниципальных округах региона прошли круги, где казаки избрали своих атаманов.

В Херсонской области, после воссоединения с Россией, казачество также стремится к официальному признанию, сталкиваясь с аналогичными проблемами недоверия. Заместитель начальника Управления внутренней политики Игорь Булюк подчеркнул, что совместно с муниципальными образованиями продолжается поиск людей с устойчивыми связями с российским казачеством и потомков казаков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля в Москве прошел II Большой круг Всероссийского казачьего общества, который состоялся в храме Христа Спасителя, и начался с молебна, проведенного митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. На круге обсудили вопросы участия казаков в специальной военной операции и развития кадетских корпусов. Атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин и пензенский атаман Евгений Пучков заявили, что спецоперация способствовала укреплению и сплочению российского казачества. Президент России Владимир Путин отметил, что представители Всероссийского казачьего общества проявляют «беспримерную отвагу и стойкость» в зоне проведения специальной военной операции, и Россия гордится их подвигами.