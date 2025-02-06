На сайте МВД появился реестр контролируемых иностранцев

МВД открыло доступ к реестру контролируемых иностранных граждан

Tекст: Вера Басилая

Реестр предназначен для проверки данных иностранных граждан и лиц без гражданства. Для поиска информации в базе данных необходимо в обязательном порядке заполнить поля с фамилией, именем и отчеством, если оно имеется. Вводить данные можно как на кириллице, так и на латинице, передает ТАСС.

Кроме того, пользователю необходимо указать дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также дату его выдачи. На сайте размещена подробная инструкция по заполнению данных, рассматривающая все возможные варианты ввода.

После заполнения всех необходимых полей пользователь может начать поиск, результаты которого отобразятся в системе. Такой механизм позволяет контролировать нахождение и правовой статус иностранных граждан на территории страны.

МВД получило полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за режим правонарушения.

На заседании расширенной коллегии Следственного комитета председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что количество жалоб на мигрантов в России в 2024 году увеличилось в семь раз, достигнув 701 обращения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России проживает около 670 тыс. нелегальных мигрантов, в отношении которых вводится режим высылки, и они будут внесены в специальный реестр контролируемых лиц.

Напомним, с 5 февраля заработал открытый электронный реестр, позволяющий работодателям проверять легальность нахождения иностранных граждан в стране.