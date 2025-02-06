Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.0 комментариев
На сайте МВД появился реестр контролируемых иностранцев
МВД открыло доступ к реестру контролируемых иностранных граждан
На сайте МВД стал доступен реестр контролируемых лиц, где можно проверить данные иностранных граждан, заполнив необходимые поля с личной информацией.
Реестр предназначен для проверки данных иностранных граждан и лиц без гражданства. Для поиска информации в базе данных необходимо в обязательном порядке заполнить поля с фамилией, именем и отчеством, если оно имеется. Вводить данные можно как на кириллице, так и на латинице, передает ТАСС.
Кроме того, пользователю необходимо указать дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также дату его выдачи. На сайте размещена подробная инструкция по заполнению данных, рассматривающая все возможные варианты ввода.
После заполнения всех необходимых полей пользователь может начать поиск, результаты которого отобразятся в системе. Такой механизм позволяет контролировать нахождение и правовой статус иностранных граждан на территории страны.
МВД получило полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за режим правонарушения.
На заседании расширенной коллегии Следственного комитета председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что количество жалоб на мигрантов в России в 2024 году увеличилось в семь раз, достигнув 701 обращения.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России проживает около 670 тыс. нелегальных мигрантов, в отношении которых вводится режим высылки, и они будут внесены в специальный реестр контролируемых лиц.
Напомним, с 5 февраля заработал открытый электронный реестр, позволяющий работодателям проверять легальность нахождения иностранных граждан в стране.