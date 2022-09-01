Экономический хаос возник при Горбачеве

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Как государство выиграет от сюрпризов Газпрома

Газпром подсчитывает колоссальные доходы ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС
Газпром снова шокировал российский рынок. Два месяца назад он всех удивил отказом платить рекордные дивиденды, а теперь – наоборот – неожиданным решением их выплатить. Почему государство как основной акционер газовой компании сначала отказалось от денег, а теперь решило получить то, что причитается? Кто и сколько получит от Газпрома?  Подробности...
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Горбачев заслужил восстановления справедливости

От критики власти к ее поддержке Горбачев перешел после воссоединения России с Крымом Boris Yurchenko/AP/ТАСС
Скончавшись на 92-м году жизни, Михаил Горбачев стал самым долгоживущим правителем России, побив рекорд другого политического неудачника – Керенского. Но, в отличие от председателя Временного правительства, Горбачев умер не в Нью-Йорке, а в Москве. Так что это смерть в семье. И семье бывших союзных народов нужно теперь подобрать слова для приличествующего прощания. Справедливые слова. Подробности...
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Херсон для ВСУ становится страшнее Иловайска

Российские войска остановили украинскую атаку, подготовленную по натовским лекалам Владимир Гердо/ТАСС
Украинские войска за сутки на Николаевско-Криворожском и других направлениях потеряли более 1200 человек. До этого момента самым крупным разгромом Киева был Иловайский котел 2014 года, но даже там число убитых военных было меньше. Каков был тактический план ВСУ и почему он обернулся для них тяжелыми потерями?  Подробности...
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Херсонские школы избавляются от украинских страхов

Школы Херсонской области стали приоритетными целями для ВСУ Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
1 сентября начнется учеба для детей на освобожденных территориях Украины. И это несмотря на то, что ВСУ целенаправленно уничтожили часть школ, а готовым работать в новых условиях учителям угрожают из Киева. Как готовятся к учебному году учителя и родители школьников Херсонской области, наблюдал спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Экономический хаос возник при Горбачеве

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
За время правления Горбачева рубль обесценился в 20 раз. Кстати, куда делся золотой запас СССР, никто не знает, в феврале 1992-го золотой запас новой буржуазной России был около нуля. Подробности...

Когда не трудно, а подло быть богом

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
«Трудно быть богом» Стругацких – яркий текст. Но насколько он вправе претендовать на роль морально-нравственного камертона, которую ему давно и настойчиво приписывают. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

У ВСУ слишком велик соблазн пойти ва-банк

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
О том, что будет, если «перемоги» не случится, а резервы за следующую неделю – десять дней просто «сточатся», ни в генштабе ВСУ, ни в офисе Зеленского предпочитают не думать. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Как нам проводить Горбачева

Обсуждение: 6 комментариев

Украинцев заменят на афганцев

Крупнейшее военное поражение Украины

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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Экономический хаос возник при Горбачеве

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		1 сентября 2022, 09:00

    Люди справедливо считают Михаила Горбачева главным виновным в распаде СССР, включая нынешний конфликт на Украине. Ну и конечно, обвиняют в том, что он продал Восточную Европу Западу по цене бутерброда. Что это значит, мы все убедились во время агрессии НАТО против Югославии весной 1999-го. Однако он разрушил не только Восточный блок и государственность СССР, но и экономику Советского Союза.

    В свое время, еще совсем молодым человеком, я работал старшим научным сотрудником в Институте экономики РАН, куда после краха СССР пришли работать ведущие горбачевские экономические кадры. Они в целом были очень похожи на первого и последнего президента СССР, очень любили красиво и помногу поговорить, а также мечтали стать младшими партнерами различных западных фондов. Неудивительно, что за несколько лет они развалили даже такую крепкую систему, как административно-хозяйственный комплекс СССР. Часто приходится слышать, что экономику СССР подкосил обвал цен на нефть. Он, конечно, был серьезным ударом, но сгубило Союз низкое качество кадров, прежде всего, в экономике.

    Хаос в экономике начался в 1988-м, когда в СССР начался переход госпредприятий на хозрасчет и фактически легализация малого бизнеса под вывеской кооперации. Власти полагали, что малый бизнес удастся удержать в рамках социалистической системы – как это было в Югославии или Венгрии. В одночасье ломалась централизованная система снабжения – ее место очень быстро заняли товарно-сырьевые биржи, на которых сырье и товары распределялись по принципу рыночной экономики.

    Отдельно стоит сказать об импорте товаров, которые были в СССР в остром дефиците. Компьютеры, видеомагнитофоны, музыкальные центры. Люди, имевшие постоянный доступ за границу, покупали там небольшие партии, продавая их потом кооператорам. При этом цена рассчитывалась исходя из курса доллара и немецкой марки на черном рынке. За пару лет многие кооператоры успели наладить неплохие коррупционные связи с директорами госпредприятий, за счет чего обе стороны получали неплохую выгоду.

    Важнейшим решением стала возможность создания частных банков. Криминальная революция быстро набирала обороты, и часто стартовым банковским капиталом становился бандитский общак. Новые коммерческие банки были заинтересованы получить счета государственных предприятий, а других тогда не было. Союз молодых банковских дельцов и красных директоров – идеальная коррупционная модель. И появилась она не при Ельцине, а при Горбачеве. Лучшие кадры стали покидать КГБ СССР и уходить в бизнес, часто связанный с криминалом. Обороноспособности страны был нанесен серьезный удар. В итоге экономический хаос достиг просто астрономических масштабов. В начале 1991 года на черном рынке за 1 доллар США давали 25 руб., а в конце 1991 – 100 руб. Для справки в 1984-м, до прихода М.С. Горбачева к власти, за доллар давали 4-5 советских рублей. То есть за время правления Горбачева рубль обесценился в 20 раз. Кстати, куда делся золотой запас СССР, никто не знает, в феврале 1992-го золотой запас новой буржуазной России был около нуля.

    Фото: Валерия Зуфарова/Валерия Христофорова/Фотохроника ТАСС

    При этом у Горбачева и его команды даже в мыслях не было исправить главную диспропорцию советской экономики. Только один рубль из трех, заработанных Российской Федерацией, доставался россиянам. Остальные два шли на поддержку союзных республик и стран социалистического выбора. Эта порочная практика большевиков началась сразу с момента образования СССР. Соответственно, за исключением Москвы и Ленинграда, уровень доходов и снабжения в Российской Федерации уступал союзным республикам, особенно это касалось Закавказья и Прибалтики. Эта ситуация фактически провоцировала Россию на выход из Советского Союза, именно поэтому СССР был обречен.

    Однако, главная, самая главная, претензия к Горбачеву – это советские сберкнижки. В период Михаила Горбачева СССР начал активно наращивать внешний долг. Одновременно в СССР стали быстро расти зарплата и денежная масса. Однако, товарная масса не менялась. В результате при фиксированных ценах резко вырос товарный дефицит. Советские граждане просто не могли потратить заработанные деньги и несли их в сберкассу.

    Второго января 1992 Борис Ельцин и Егор Гайдар отпустили цены, т.е. уравняли товарную и денежную массы. Инфляция в 1992 составила – 2508,8%. Советские сберкнижки сгорели в один день. Виноват в этом именно Горбачев, Ельцин и Гайдар просто признали очевидное. Кстати, американцы предупреждали Горбачева о возможности данного сценария. Предлагая «откачать» денежную массу через массовую приватизацию. То есть приватизацию не за ваучеры, а за деньги. Но первый и последний президент СССР оказался глух к их советам.

    Фактически Борис Ельцин, Егор Гайдар и Виктор Черномырдин пришли на пепелище. Экономическая система России была полностью разрушена. И новую пришлось создавать в режиме пожарной команды на фоне огромного бюджетного дефицита, гиперинфляции и падения экономики в два раза. Горбачеву очень удачно удалось соскочить. И за ужасы начала 90-х народ винит только Ельцина, а не его. В этом ему однозначно повезло. Другое дело, что с ним самим очень не повезло нам, гражданам России.

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