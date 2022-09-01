Экономический хаос возник при Горбачеве

Люди справедливо считают Михаила Горбачева главным виновным в распаде СССР, включая нынешний конфликт на Украине. Ну и конечно, обвиняют в том, что он продал Восточную Европу Западу по цене бутерброда. Что это значит, мы все убедились во время агрессии НАТО против Югославии весной 1999-го. Однако он разрушил не только Восточный блок и государственность СССР, но и экономику Советского Союза.

В свое время, еще совсем молодым человеком, я работал старшим научным сотрудником в Институте экономики РАН, куда после краха СССР пришли работать ведущие горбачевские экономические кадры. Они в целом были очень похожи на первого и последнего президента СССР, очень любили красиво и помногу поговорить, а также мечтали стать младшими партнерами различных западных фондов. Неудивительно, что за несколько лет они развалили даже такую крепкую систему, как административно-хозяйственный комплекс СССР. Часто приходится слышать, что экономику СССР подкосил обвал цен на нефть. Он, конечно, был серьезным ударом, но сгубило Союз низкое качество кадров, прежде всего, в экономике.

Хаос в экономике начался в 1988-м, когда в СССР начался переход госпредприятий на хозрасчет и фактически легализация малого бизнеса под вывеской кооперации. Власти полагали, что малый бизнес удастся удержать в рамках социалистической системы – как это было в Югославии или Венгрии. В одночасье ломалась централизованная система снабжения – ее место очень быстро заняли товарно-сырьевые биржи, на которых сырье и товары распределялись по принципу рыночной экономики.

Отдельно стоит сказать об импорте товаров, которые были в СССР в остром дефиците. Компьютеры, видеомагнитофоны, музыкальные центры. Люди, имевшие постоянный доступ за границу, покупали там небольшие партии, продавая их потом кооператорам. При этом цена рассчитывалась исходя из курса доллара и немецкой марки на черном рынке. За пару лет многие кооператоры успели наладить неплохие коррупционные связи с директорами госпредприятий, за счет чего обе стороны получали неплохую выгоду.

Важнейшим решением стала возможность создания частных банков. Криминальная революция быстро набирала обороты, и часто стартовым банковским капиталом становился бандитский общак. Новые коммерческие банки были заинтересованы получить счета государственных предприятий, а других тогда не было. Союз молодых банковских дельцов и красных директоров – идеальная коррупционная модель. И появилась она не при Ельцине, а при Горбачеве. Лучшие кадры стали покидать КГБ СССР и уходить в бизнес, часто связанный с криминалом. Обороноспособности страны был нанесен серьезный удар. В итоге экономический хаос достиг просто астрономических масштабов. В начале 1991 года на черном рынке за 1 доллар США давали 25 руб., а в конце 1991 – 100 руб. Для справки в 1984-м, до прихода М.С. Горбачева к власти, за доллар давали 4-5 советских рублей. То есть за время правления Горбачева рубль обесценился в 20 раз. Кстати, куда делся золотой запас СССР, никто не знает, в феврале 1992-го золотой запас новой буржуазной России был около нуля.

При этом у Горбачева и его команды даже в мыслях не было исправить главную диспропорцию советской экономики. Только один рубль из трех, заработанных Российской Федерацией, доставался россиянам. Остальные два шли на поддержку союзных республик и стран социалистического выбора. Эта порочная практика большевиков началась сразу с момента образования СССР. Соответственно, за исключением Москвы и Ленинграда, уровень доходов и снабжения в Российской Федерации уступал союзным республикам, особенно это касалось Закавказья и Прибалтики. Эта ситуация фактически провоцировала Россию на выход из Советского Союза, именно поэтому СССР был обречен.

Однако, главная, самая главная, претензия к Горбачеву – это советские сберкнижки. В период Михаила Горбачева СССР начал активно наращивать внешний долг. Одновременно в СССР стали быстро расти зарплата и денежная масса. Однако, товарная масса не менялась. В результате при фиксированных ценах резко вырос товарный дефицит. Советские граждане просто не могли потратить заработанные деньги и несли их в сберкассу.

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Второго января 1992 Борис Ельцин и Егор Гайдар отпустили цены, т.е. уравняли товарную и денежную массы. Инфляция в 1992 составила – 2508,8%. Советские сберкнижки сгорели в один день. Виноват в этом именно Горбачев, Ельцин и Гайдар просто признали очевидное. Кстати, американцы предупреждали Горбачева о возможности данного сценария. Предлагая «откачать» денежную массу через массовую приватизацию. То есть приватизацию не за ваучеры, а за деньги. Но первый и последний президент СССР оказался глух к их советам.

Фактически Борис Ельцин, Егор Гайдар и Виктор Черномырдин пришли на пепелище. Экономическая система России была полностью разрушена. И новую пришлось создавать в режиме пожарной команды на фоне огромного бюджетного дефицита, гиперинфляции и падения экономики в два раза. Горбачеву очень удачно удалось соскочить. И за ужасы начала 90-х народ винит только Ельцина, а не его. В этом ему однозначно повезло. Другое дело, что с ним самим очень не повезло нам, гражданам России.