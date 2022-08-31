Мишустин назвал Горбачева олицетворением глобальных перемен

Эксперт оценил тактику наступления ВСУ под Херсоном и в ДНР

«Нет никакого сомнения в том, что новой тактике ВСУ обучили западные инструкторы. Таким образом они пытаются заставить наши войска разрываться между трех огней», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее ВСУ осуществили схожие тактические маневры под Херсоном и в ДНР, используя на каждом из участков по 20 танков и до нескольких батальонов пехоты для прорыва линии обороны союзных армий.

«Это один из видов тактики батальонных тактических групп, которые готовились для прорыва линии боевого соприкосновения. Привлекаемые танки выполняют роль огневой поддержки. И в случае удачного стечения обстоятельств могут выступать как техника прорыва. Там помимо танков есть еще бронетранспортеры, а также небольшая поддержка РСЗО», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

По словам собеседника, налицо «западные стандарты ведения боя». «Этой тактике ВСУ обучили западные инструкторы, в этом нет сомнений. Если бы они действовали по советской модели, то привлекали бы значительно больше сил бронетехники – примерно по 40 единиц на один батальон», – заверил он.

«Согласно задумке ВСУ, надо создать такую ситуацию, в которой нашим войскам пришлось бы разрываться между трех огней. Тогда, вероятно, мы могли бы дать слабину по одному из направлений, а ВСУ развили бы тактический успех. Но все это выглядит несерьезным, когда дело доходит до реализации», – сказал эксперт.

«Говорить об успехах ВСУ в попытке захватить какой-то город не приходится. Это своего рода иллюзия серьезного контрнаступления. Но «серьезное» делается с участием больших сил. Я думаю, что анонсированное Зеленским наступление в результате может случиться на другом направлении», – отметил собеседник.

«Также не стоит забывать о том, что в рамках спецоперации у нас активно работает авиация. Так что действия отдельных батальонов, между которыми расстояние в несколько десятков километров, нельзя назвать успешной тактикой», – заключил Леонков.

Во вторник стало известно о том, что в результате разгрома украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. В частности, за сутки силами ВС России были уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.

При этом действия ВСУ под Херсоном с точки зрения тактики совпали с действиями украинской армии под селом Кодемы в ДНР. Если в первом случае на каждом из трех участков фронта ВСУ ввели до 20 танков и до двух батальонов пехоты, то во втором случае атака производилась 20 танками и 30 боевиками. При этом и под Херсоном, и под селом Кодемы ВСУ использовали отвлекающие и второстепенные удары. Но в обоих случаях ВС РФ удалось разбить планы противника.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.