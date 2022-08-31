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31 августа, среда | Последнее обновление — 12:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин указал на огромное влияние Горбачева на ход мировой истории
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Михаил Сергеевич искренне считал, что делает хорошо и стране, и планете: мир, дружба, открытые границы и все друг друга любят. А получилось то, что получилось: базы НАТО у наших границ и 1990-е.
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Декоммунизация – это один из элементов дерусификации наряду с преследованием русского языка. Поэтому к возвращению прежних названий городам и улицам в Донбассе и Таврии надо относиться как к символу освобождения от майданной Украины.
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Михаил Горбачев ушел, когда от его политического наследия не осталось ничего. Истории неважно, чего хотел и к чему стремился государственный деятель, судят его по практическому результату.
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин указал на огромное влияние Горбачева на ход мировой истории
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Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнования родным и близким умершего на 92-м году жизни Михаила Горбачева, отметив его огромное влияние на ход мировой истории.
«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Путин также отметил «большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы».
Накануне вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.
При разгроме наступления ВСУ за сутки уничтожено 48 танков, 46 БМП и более 1200 украинских военнослужащих
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В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.
При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Вооруженные силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине.
Ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ. Уничтожено более двухсот боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов.
В районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наемников из формирования «Иностранный легион», а также командному пункту националистического формирования «Кракен». В результате ударов уничтожено более ста боевиков, а также семь единиц военной техники», – отметил Конашенков.
«В городе Кривой Рог Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода «Интервзрывпром», на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 108-й и 65-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Водяное ДНР и Веселянка Запорожской области, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Николаева, националистического формирования в городе Харькове, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142 районах», – отчитались в Минобороны.
«Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Сарны Ровненской области, Кривой Рог Днепропетровской области и Вернополье Харьковской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красное Знамя Николаевской области сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка ДНР, Чубаревка Запорожской области, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области. Кроме того, в районах города Херсона, Новой Каховки Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У», а также 53 снаряда реактивных систем залпового огня. В том числе: 44 – «HIMARS», пять – «Ольха» и четыре – «Ураган», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 278 самолетов, 148 вертолетов, 1837 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4539 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3357 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5136 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25.
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Эксперт оценил тактику наступления ВСУ под Херсоном и в ДНР
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«Нет никакого сомнения в том, что новой тактике ВСУ обучили западные инструкторы. Таким образом они пытаются заставить наши войска разрываться между трех огней», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее ВСУ осуществили схожие тактические маневры под Херсоном и в ДНР, используя на каждом из участков по 20 танков и до нескольких батальонов пехоты для прорыва линии обороны союзных армий.
«Это один из видов тактики батальонных тактических групп, которые готовились для прорыва линии боевого соприкосновения. Привлекаемые танки выполняют роль огневой поддержки. И в случае удачного стечения обстоятельств могут выступать как техника прорыва. Там помимо танков есть еще бронетранспортеры, а также небольшая поддержка РСЗО», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
По словам собеседника, налицо «западные стандарты ведения боя». «Этой тактике ВСУ обучили западные инструкторы, в этом нет сомнений. Если бы они действовали по советской модели, то привлекали бы значительно больше сил бронетехники – примерно по 40 единиц на один батальон», – заверил он.
«Согласно задумке ВСУ, надо создать такую ситуацию, в которой нашим войскам пришлось бы разрываться между трех огней. Тогда, вероятно, мы могли бы дать слабину по одному из направлений, а ВСУ развили бы тактический успех. Но все это выглядит несерьезным, когда дело доходит до реализации», – сказал эксперт.
«Говорить об успехах ВСУ в попытке захватить какой-то город не приходится. Это своего рода иллюзия серьезного контрнаступления. Но «серьезное» делается с участием больших сил. Я думаю, что анонсированное Зеленским наступление в результате может случиться на другом направлении», – отметил собеседник.
«Также не стоит забывать о том, что в рамках спецоперации у нас активно работает авиация. Так что действия отдельных батальонов, между которыми расстояние в несколько десятков километров, нельзя назвать успешной тактикой», – заключил Леонков.
Во вторник стало известно о том, что в результате разгрома украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. В частности, за сутки силами ВС России были уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.
При этом действия ВСУ под Херсоном с точки зрения тактики совпали с действиями украинской армии под селом Кодемы в ДНР. Если в первом случае на каждом из трех участков фронта ВСУ ввели до 20 танков и до двух батальонов пехоты, то во втором случае атака производилась 20 танками и 30 боевиками. При этом и под Херсоном, и под селом Кодемы ВСУ использовали отвлекающие и второстепенные удары. Но в обоих случаях ВС РФ удалось разбить планы противника.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Вернувшийся домой раненный на Украине британец рассказал о службе в ВСУ
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Воевавший на стороне Киева британский наемник Джош Гриффитс в интервью порталу SurreyLive рассказал, что получил ранение при минометном обстреле на Украине и чуть не погиб, но смог вернуться домой.
Согласно порталу SurreyLive, бывший британский военный едва избежал смерти после того, как был дважды ранен в ходе минометного обстрела. Его голень «разорвало на куски», осколки повредили сухожилия и нервы на левой ноге, передает РИА «Новости». Наемник получил множественные осколочные ранения.
По словам Гриффитса, во время его пребывания в больнице на Украине власти наградили его медалью. Он уже вернулся домой в Британию, где ему предстоят многочисленные операции. Врачи оценивают на 50% вероятность того, что он вновь сможет поднять левую ногу.
Наемник утверждает, что для поездки на Украину он уволился с работы и продал автомобиль. Когда Гриффитс прибыл в Польшу, он встретился с двумя британцами, которые тоже направлялись на Украину. Один из них, человек с военным прошлым, посоветовал наемнику вернуться в Британию, поскольку набор солдат на Украине «шокирует», а в войсках много гражданских, «которые просто играли слишком много в Call of Duty».
Гриффитс утверждает, что его «команда» все еще на Украине. На днях он получил новость о гибели одного из своих товарищей.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
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Госдеп США пригрозил России санкциями в случае референдумов на Украине
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В случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации Соединенные Штаты могут ввести новые меры против Москвы, в том числе экономические санкции, заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.
«У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры», – приводит ТАСС ответ сотрудника Госдепартамента США на соответствующий вопрос.
По его мнению, «экономические издержки наносят удар по России, и этот удар является сильным». «Российская экономика так сильно привязана к ископаемым видам топлива, что у них нет значительной альтернативной промышленности, которая позволяла бы компенсировать снижение прибыли от нефти и газа. Так что это пример того, как наши действия продолжают способствовать привлечению России к ответственности», – утверждал он.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал Соединенные Штаты не вмешиваться в дела региона и не относиться к нему как к своей колонии. Он также подчеркнул, что референдум по самоопределению в области состоится, несмотря на позицию Вашингтона.
Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.
Кроме того, в Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины. «Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – подчеркнул Стремоусов.
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В Газпроме назвали время остановки «Северного потока»
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Ремонт на газопроводе «Северный поток» планируется начать 31 августа, сообщили в российском газовом гиганте – Газпроме.
Ремонт продлится с 4.00 мск 31 августа по 4.00 мск 3 сентября, передает ТАСС со ссылкой на уведомление Газпрома на информационной платформе Seeburger.
Данные оператора газопровода – компании Nord Stream AG – свидетельствуют об отсутствии номинации на транспортировку газа, начиная уже с 03.00 мск 31 августа.
Ранее Газпром сообщал, что поставки газа по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
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СВУ и американское оружие нашли на месте ликвидации члена вооруженной группы в Херсоне
Правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства (СВУ), арсенал оружия, в том числе американского производства, а также боеприпасы к нему в доме в Херсоне, где во вторник ликвидировали члена вооруженной группы.
У членов вооруженной группы обнаружили автомат Калашникова, три пистолета, два гранатомета американского производства, снаряжение с натовской маркировкой, боеприпасы, гранаты, коробку с петардами и металлическими шариками, которые могут использоваться в качестве поражающих элементов при изготовлении взрывного устройства, передает ТАСС.
«Информацию о том, что в этом доме скрывались вооруженные люди, нам сообщили местные жители», – сказал представитель правоохранительных органов на месте проведения следственных действий.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что группу неизвестных людей с оружием уничтожили в Херсоне, ситуация находится под контролем.
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Стало известно место похорон Горбачева
Первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил знакомый с пожеланиями близких политика.
«Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, – рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище», – приводит слова осведомленного источника ТАСС.
Ранее во вторник на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Напомним, в июне руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павел Палажченко отказался комментировать информацию СМИ об ухудшении состояния бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Позже проблемы со здоровьем у Горбачева подтвердил пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков.
Ранее в Сети появились сообщения, что у бывшего президента СССР были проблемы с почками, его состояние периодически ухудшалось, поэтому 91-летнего Горбачева возили в московскую больницу на гемодиализ, а также проводили очистку крови. Точный диагноз экс-президента не афишируется, однако он около года находится под наблюдением врачей.
Физик-ядерщик рассказал о последствиях крупнокалиберного попадания в ЗАЭС
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При аварии на Запорожской АЭС может выйти в окружающую среду сравнимое с Чернобыльской аварией количество радиоактивных веществ, особенно если причиной станет силовое воздействие и разрушение реакторной установки в результате обстрела, заявил газете ВЗГЛЯД инженер-физик, член программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, комментируя попадание снаряда в крышу одного из зданий ЗАЭС.
Украинские войска утром во вторник обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции крупнокалиберной артиллерией. В крышу одного из зданий ЗАЭС попал снаряд. В администрации Энергодара уточнили, что в этой постройке хранится топливо для реакторов.
«Запорожская АЭС очень похожа на Ростовскую, и большинство зданий однотипны. Это старый советский проект ВВЭР-1000. Единственное отличие в том, что на Ростовской четыре энергоблока, а на Запорожской – шесть, и там же находится открытое хранилище отработанного ядерного топлива, которого нет на Ростовской станции», – говорит Ожаровский.
Он рассказывает, что защитные оболочки самих реакторов могут выдержать обстрелы из стрелкового оружия и мелкокалиберной артиллерии. Однако они могут быть повреждены при попадании снарядов калибра свыше 150 миллиметров. Остальные сооружения, в которых нет реакторов, вообще не защищены ни от каких обстрелов – они построены по аналогии с обычными неядерными цехами.
«В связи с этим артиллерийские обстрелы крайне опасны как для реакторных зданий, так и для вспомогательных сооружений, в том числе для площадки открытого хранения отработавшего ядерного топлива и для мест размещения других радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. И хочется надеяться, что приезд миссии МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) вразумит конфликтующие стороны и обстрелы прекратятся», – подчеркивает физик-ядерщик.
Наиболее опасный сценарий, который может произойти в результате обстрела ЗАЭС, продолжает собеседник, состоится при попадании крупнокалиберного снаряда в здание реактора, который будет находиться в рабочем состоянии – в состоянии выработки электроэнергии. Так в случае повреждения первого контура корпуса реактора, что вполне реально, поскольку здания не являются бункерами и не рассчитаны на то, чтобы их обстреливали, будет разлет радионуклидов на сотни километров. При этом в документах Ростовской АЭС есть информация о том, что при наихудшем сценарии разлет радионуклидов также возможен на сотни километров (около 160–180 км).
Ожаровский отмечает, что при попадании снаряда по работающему реактору ЗАЭС не исключено повторение истории с аварией на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. Напомним, что тогда разрушение несло взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Данная авария расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, причем как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших, так и по экономическому ущербу.
«Естественно, там другой реактор, но нам же интересны последствия: сколько радионуклидов вышло в окружающую среду. И, к сожалению, при авариях на реакторах ВВЭР-1000 может выйти в окружающую среду сравнимое с Чернобыльской аварией количество радиоактивных веществ, особенно если причиной станет силовое воздействие и разрушение реакторной установки в результате обстрела», – заключил физик-ядерщик.
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Медведев сыронизировал по поводу запрета на выдачу виз россиянам
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Европейским политикам следует быстрее ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз для россиян, иронично предложил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«К предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике. Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Такое решение окончательно убедит сомневающихся в том, что Европа на самом деле плохо относится к гражданам России.
«Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции», – добавил он.
В конце он оставил фразу на французском «A la guerre comme a la guerre», переводящуюся как «На войне как на войне».
Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия предлагает приостановить соглашение ЕС об облегчении визового режима с Россией.
Ранее правительство Чехии предложило приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
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Финляндия списала ходившие в Петербург поезда Allegro
Финский государственный оператор железных дорог VR заявил о списании подвижного состава и запчастей поездов Allegro, применявшихся для поездок в Петербург.
«Группа списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 млн евро», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
К концу июня VR уменьшила объем грузоперевозок на российском направлении на 60%.
Также дочерние компании предприятия Finnlog, ContainerTrans Scandinavia и Freight One Scandinavia готовятся к продаже.
В марте Финляндия останавливала движение поездов Allegro. До этого власти Финляндии решали не останавливать эти поезда, чтобы находящиеся в России финские граждане смогли вернуться домой.
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Умер Михаил Горбачев
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Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев, сообщили в ЦКБ.
«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», – приводит слова источника в ЦКБ РИА «Новости».
Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.
Напомним, в июне руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павел Палажченко отказался комментировать информацию СМИ об ухудшении состояния бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Позже проблемы со здоровьем у Горбачева подтвердил пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков.
Ранее в Сети появились сообщения, что у бывшего президента СССР были проблемы с почками, его состояние периодически ухудшалось, поэтому 91-летнего Горбачева возили в московскую больницу на гемодиализ, а также проводили очистку крови. Точный диагноз экс-президента не афишируется, однако он около года находится под наблюдением врачей.
Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), первый и единственный президент СССР (1990-1991).
Терапевт объяснил появление матерной записи в медкарте пенсионерки
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Врачи в медицинской карте пациентов не оставляют никаких секретных надписей, символов или фраз, не относящихся к здоровью пациентов, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя обнаружение матерного слова в медкарте часто вызывавшей скорую пенсионерки.
СМИ сообщают, что в Алтайском крае 89-летней пенсионерке в медицинской карте розовым маркером кто-то написал матерное слово, означающее, что она утомила. Предполагается, что такое послание оставили врачи, которым женщина надоела из-за частых вызовов скорой помощи. Надпись обнаружила ее дочь. Позже руководство алтайского министерства здравоохранения принесло извинения женщине.
«Во-первых, это, скорее всего, были не врачи, потому что на скорой помощи врачей практически нет. Скорее всего, фельдшеры или санитары могли такое сделать. Во-вторых, врачи, конечно, никаких таких или даже подобных пометок не делают», – говорит Воробьев.
Он уточняет, что за свою практику, которая длится уже более 40 лет, ничего, что не относится к здоровью пациента, он в медкартах не писал. Более того, специалист ни разу не слышал, чтобы какие-либо надписи, символы или просто фразы оставляли его коллеги-медики.
«Это даже скорее не от необразованности, а от быдловатости было сделано. Это такая степень хамства чрезмерного. Не хочу никого обелять, я не знаю обстоятельств, но это, конечно, выходит за рамки обычных вещей», – заключил терапевт.
В ноябре прошлого года в Барнауле врач одной из больниц якобы предложил пожилому мужчине отрезать ноги, а потом застрелиться. После этого пациент отказался от госпитализации и позже скончался.
СМИ: Горбачев перед смертью похудел на 40 килограммов
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Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.
Как утверждается в статье «Комсомольской правды», Горбачев в беседах со спецкором газеты Александром Гамовым жаловался на здоровье и рассказывал про отсутствие аппетита. «Еще он говорил, что перенес четыре сложных операции, что похудел на 30 килограммов. (В другой раз он сказал, что сбросил 40 килограммов.) Но присутствие духа никогда не терял», – пишет Гамов.
Накануне вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Напомним, в июне руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павел Палажченко отказался комментировать информацию СМИ об ухудшении состояния бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Позже проблемы со здоровьем у Горбачева подтвердил пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков.
Ранее в Сети появились сообщения, что у бывшего президента СССР были проблемы с почками, его состояние периодически ухудшалось, поэтому 91-летнего Горбачева возили в московскую больницу на гемодиализ, а также проводили очистку крови. Точный диагноз экс-президента не афишируется, однако он около года находится под наблюдением врачей.
Эрдоган назвал противника Турции среди стран НАТО
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Греция бросила вызов НАТО, задействовав С-300 против турецких самолетов, Афины не являются военным партнером Анкары, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Греция бросила вызов НАТО и союзникам, усилив свое враждебное поведение, которое началось с преследования нашего воздушного пространства и самолетов, до уровня задействования С-300. Греция не является ни нашим политическим, ни экономическим, ни военным партнером и собеседником. Как и 100 лет назад, мы знаем истинные намерения тех, кто пытается потратить время и энергию нашей страны, используя Грецию сегодня», – приводит слова Эрдогана портал Haberler.com, передает РИА «Новости».
Ранее телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в минобороны Турции сообщил, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.
Турецкие СМИ сообщили, что «несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы».
Между тем, Греция опровергла обвинения в задействовании С-300 против турецких F-16.
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Актер Краско призвал Галкина вернуться в Россию вслед за Пугачевой
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Юмористу Максиму Галкину нужно вернуться в Россию, поскольку никто из отечественных знаменитостей не способен заменить его в эфире, он обладает редким талантом и недюжинным интеллектом, заявил актер Иван Краско.
Он отметил, что предполагал скорое возвращение Пугачевой в Россию и обрадовался ее приезду, хотя он поддержал бы любой выбор артистки. При этом он ждет, когда вернется Галкин, поскольку не только он сам, но и «вся страна» будет скучать без передач с участием юмориста, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Prozvezd.info.
Краско считает, что Галкин обладает редким даром, который заключается в его способности работать в любом жанре, и привел в пример его участие в программах «Лучше всех» и «Точь-в-точь», подчеркнув, что он везде становится лучшим. Как заметил актер, он перестал смотреть программу «Сегодня вечером», когда ее перестал вести Галкин.
Кроме того, Краско считает, что юморист обладает «недюжинным интеллектом». Актер убежден, что «художников» уровня Галкина и Пугачевой, способных слышать свое время и олицетворяющих свою эпоху, никак нельзя терять. А те, кто сочиняет «разные скабрезности» про них, то, по мнению Краско, просто им завидуют.
Ранее вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.
Напомним, Пугачева и ее семья уезжали в Израиль. В субботу было опубликовано видео встречи с Пугачевой в Москве. Там она открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру Игорю Гуляеву: «А я уже давно, я просто не могла никак собраться».
Позже Пугачева заявила, что вернулась в Россию, чтобы «навести порядок» в головах. Правда, вернулась певица без мужа Максима Галкина.
После отъезда из России в Израиль Галкин публиковал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин жаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».
Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация на Украине перекроит российский шоу-бизнес.
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