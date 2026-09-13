Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.3 комментария
Путин призвал укрепить потенциал нового банка развития БРИКС
Президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу для привлечения капиталов в экономики глобального Юга и Востока.
Глава государства подчеркнул важность модернизации финансовых инструментов объединения, передает ТАСС. «Актуальной видится задача дальнейшего укрепления потенциала нового банка развития БРИКС и актуализации его бизнес-моделей», – заявил российский лидер.
По словам президента, банк уже профинансировал 123 проекта на сумму почти 40 млрд долларов. Однако текущие потребности стран в финансировании значительно превышают этот показатель, поэтому необходима новая инвестиционная платформа.
Этот инструмент позволит привлекать долгосрочные частные капиталы с использованием современных технологий. Владимир Путин также отметил, что внедрение искусственного интеллекта кардинально меняет саму модель формирования экономической стоимости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях саммита в Индии президент России встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
В ходе визита в Нью-Дели российский лидер отметил высокую заинтересованность деловых кругов в экономическом сотрудничестве.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие Владимира Путина в расширенном заседании БРИКС+.