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Праздник семьи прошел в Русских домах от Замбии до Кипра
По всему миру Русские дома отметили День семьи концертами, награждениями и показом фильма RT.Док «Свадьбы, которые играют люди».
В Русских домах по всему миру прошли праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Концерты, творческие программы, встречи семей, конкурсы и церемонии награждения объединили соотечественников и друзей России в Казахстане, Туркмении, Тунисе, Италии, Белоруссии, Палестине, Замбии, Индии, Ливане, на Кипре, Мальте и в других странах, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Традиционной частью праздника стали награждения самых крепких семей соотечественников, которые своим примером подтверждают ценность брака и поддержки близких. Во многих странах важным событием стал показ фильма RT.Док «Свадьбы, которые играют люди».
В Русском доме в Карачи праздник собрал более 70 участников. Мероприятие прошло в формате свободного микрофона: гости подготовили вокальные, танцевальные и театральные номера, а дети участвовали в конкурсе рисунков «Моя семья».
В Туркмении накануне даты состоялись творческие мастер-классы и познавательные занятия для особенных детей и их родителей из общественной организации Yenme. Организация получила награду и диплом «За неравнодушное отношение к людям и активную гражданскую позицию, реализацию значимых инициатив».
В Российском центре науки и культуры на Кипре прошел вечер «Семьи России и Кипра: любовь, верность и традиции через поколения». Он объединил российско-кипрские семьи, дипломатов, представителей Православной Церкви, соотечественников и друзей России, для гостей подготовили фотозону, интерактивную площадку, церемонию чествования семей, концерт, памятное фотографирование и фуршет.
Также на ближайшее время запланированы праздничные программы в Камбодже, США, Южной Осетии, Киргизии, Армении и других странах.