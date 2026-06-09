  • Новость часаМинэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Активность разведки Израиля стала мешать Америке
    Партия «Процветающая Армения» запросила пересчет голосов на выборах в парламент
    Иран полностью открыл воздушное пространство
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    Кочарян заявил о намерении оспорить итоги выборов в Армении
    Нидерланды вышли из международной программы обучения ВСУ
    Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка
    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем нынешняя приватизация отличается от аукционов 1990-х

    В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.

    2 комментария
    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

    41 комментарий
    9 июня 2026, 01:16 • Новости дня

    Пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем доставили в московские больницы

    Пострадавших в ДТП под Ярославлем доставили в московские больницы

    Tекст: Катерина Туманова

    Пассажиров с тяжелыми травмами и переломами, пострадавших при ДТП с туристическим автобусом экстренно госпитализировали в столичные клиники для оказания специализированной медицинской помощи.

    «Центр медицины катастроф Москвы доставил 12 пострадавших в московские больницы для дальнейшего лечения, включая НИИ СП имени Склифосовского, ГКБ имени Ерамишанцева, ММНКЦ имени Боткина. Двое из них были доставлены на вертолете под наблюдением врачей авиамедицинской бригады», – передает РИА «Новости».

    У пациентов диагностированы характерные для ДТП травмы, включая переломы и повреждения внутренних органов. В департаменте здравоохранения Москвы добавили, что торакальные хирурги борются за жизнь одной из пострадавших с тяжелым повреждением легких. Помощь всем оказывается в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экскурсионный автобус перевернулся на трассе в Ярославской области. Названа предварительная причина ДТП с московскими туристами под Ярославлем.

    8 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    Экономист объяснил торможение Киевом сделки с США по недрам

    Экономист: Киев в украинских традициях спускает на тормозах сделку с США по недрам

    Экономист объяснил торможение Киевом сделки с США по недрам
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия – традиционная для Украины схема, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Так он прокомментировал сообщения о том, что Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США.

    «Приостановка Украиной реализации ресурсной сделки логична», – считает политолог и экономист Иван Лизан. Он напомнил, что Дональду Трампу очень хотелось заключить соглашение по недрам, а украинское руководство в попытках задобрить президента США «пошло ему навстречу». Теперь же у Киева нет острой потребности угождать главе Белого дома.

    «Кроме того, реализация договора сопряжена с массой проблем: от обеспечения безопасности и стабильного энергоснабжения до оценки реального содержимого недр и экономики их извлечения, – добавил собеседник. – Поэтому нет ничего удивительного в том, что киевские власти спускают сделку на тормозах».

    Эксперт отметил, что это традиционная схема для Украины: сначала подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия. «Договоры и долги для слабаков, сильные не связывают себя никакими договоренностями», – сыронизировал спикер. Впрочем, оговорился Лизан, украинцы учатся этому у «лучших» – в частности, у американцев: Штаты известны тем, что нередко и сами нарушают собственные обещания и договоры.

    Ранее стало известно, что Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на источники в украинской добывающей промышленности. По их словам, последние месяцы работа по соглашению фактически не продвигается.

    «После того как отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом окончательно испортились, в ОП дали команду притормозить», – сказал собеседник «Страны». Он добавил, что потенциальные американские инвесторы тоже взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания вооруженного конфликта на Украине.

    Отмечается, что главный интерес Зеленского и его администрации в ресурсной сделке с США заключался в том, чтобы «задобрить Трампа». Они надеялись, что тот продолжит военную и финансовую помощь Киеву, подавая это как взносы Вашингтона в совместный фонд, созданный для будущих инвестиций в добывающую отрасль. Однако источник отмечает, что эти планы не увенчались успехом: глава Белого дома согласился поставлять Украине оружие только за деньги, выделяемые странами Европы.

    При этом западные страны столкнулись с трудностями при обеспечении украинской стороны системами ПВО по указанной выше схеме. Как писало в конце февраля издание Politico, европейские чиновники «сетуют на задержки в промышленности и затяжные процедуры закупок в США». Спустя месяц после публикации Зеленский направил письмо Трампу, в котором рассказал о критической нехватке систем противовоздушной обороны.

    Но в Вашингтоне послание оставили без ответа. «Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», – жаловался Зеленский в интервью телеканалу CBS. Он также выразил недовольство тем, что во время обострения ближневосточного конфликта США и Израиль за первые сутки использовали 800 ракет Patriot. По его словам, Украина не располагала таким арсеналом с 2022 года.

    Напомним, соглашение по ресурсам было подписано в мае 2025 года. Документ подразумевал создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» Украины. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что сделка выглядит как дипломатическое поражение Штатов.

    Комментарии (2)
    8 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море
    Дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты войск беспилотных систем Вооруженных сил России ликвидировали патрульный катер украинской армии.

    Удар был нанесен в акватории Черного моря с использованием дрона «Герань», сообщило Минобороны, передает РИА «Новости».

    Министерство обороны России опубликовало официальные кадры успешной операции. На видеозаписи зафиксирован момент точного попадания российского беспилотника по вражескому судну.

    Накануне расчеты беспилотников Черноморского флота поразили два скоростных катера с украинским десантом.

    Несколькими днями ранее российские аппараты «Герань» уничтожили цех по производству дронов в Харьковской области.

    В конце апреля силы флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров противника в северо-западной части моря.

    Комментарии (3)
    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска активно продвигаются в Константиновке, применяя тактику, ранее использованную при взятии Красноармейска, сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

    Как пишет «Страна.ua», украинский военнослужащий сообщил, что подразделения армии России действуют практически по всему периметру города, проявляя особую активность на южном, юго-восточном и западном направлениях.

    «Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться», – заявил украинский боец. По его словам, небольшие группы российских военных успешно просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты, делая линию боевого соприкосновения все более размытой.

    Военнослужащий ВСУ добавил, что при постоянном давлении  со стороны российских войск, которые накапливают свои ресурсы и растягивают линию фронта, физически удерживать каждую лесополосу, дом или квартал и каждый дом становится почти невозможно. «Ни одна оборона не может быть бесконечной, особенно при постоянном давлении без пауз», – приводит его слова издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки.

    В мае российские войска взяли этот населенный пункт в малое кольцо. В апреле отечественные подразделения разрезали украинскую группировку на юге города.

    Комментарии (2)
    8 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призвала зарубежные правительства, международные структуры и СМИ осудить действия Украины, которые российская сторона квалифицирует как теракты, следует из заявления МИД России.

    «Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права», – указано в публикации на сайте МИД.

    Захарова подчеркнула, что отсутствие должной реакции мирового сообщества равносильно покрывательству. По ее словам, подобное молчание лишь поощряет кровавые преступления неонацистов, узурпировавших власть на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преступлением удар киевского режима по пассажирскому поезду в Крыму.

    Несколькими днями ранее украинские беспилотники атаковали гражданские теплоходы в акватории Азовского моря.

    До этого Захарова потребовала от международных структур решительного осуждения теракта против рейсового автобуса в Енакиево.

    Комментарии (13)
    8 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство энергетики России сформировало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний ТЭК на фоне временных сложностей с поставками топлива в ряде южных регионов страны.

    «В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Для координации работы отрасли и обеспечения устойчивого функционирования энергетической системы в министерстве создан отраслевой штаб. В его состав вошли крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

    В Минэнерго отметили, что штаб действует на постоянной основе. Его основной задачей является «обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил риск дефицита горючего на внутреннем рынке страны.

    Комментарии (6)
    8 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о попытках сорвать проведение Петербургского международного экономического форума.

    По его словам, 3 и 6 июня город подвергся масштабным атакам беспилотных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские нацисты предприняли попытку помешать работе форума. Третьего и шестого июня они подвергли Петербург масштабным атакам беспилотных средств военного назначения. Российской ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь. Техногенные последствия нацистских атак ликвидированы», – заявил глава региона в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

    Беглов также поблагодарил представителей силовых структур за высокий уровень готовности. Он особо отметил эффективное межведомственное взаимодействие при отражении угрозы.

    Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников. В результате происшествия пострадали три человека. Губернатор Беглов назвал этот налет признаком слабости противника.

    Комментарии (8)
    8 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    В Москве школьница получила сотрясение мозга в давке за бесплатной косметикой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы акция косметического бренда обернулась массовой давкой, двум девушкам потребовалась медицинская помощь.

    Инцидент произошел на Новом Арбате, один из магазинов объявил акцию с раздачей товаров, передает «Газета.Ru» со ссылкой на РЕН ТВ.

    У входа в торговую точку собралась огромная толпа, состоявшая преимущественно из детей и подростков.

    По условиям акции посетителям предлагалось «собрать в совочек продукцию и унести ее бесплатно». Из-за большого количества желающих на входе началась сильная давка.

    В результате происшествия пострадали две девушки 15 и 18 лет. Старшей из них медики диагностировали ссадину левого предплечья, от госпитализации она отказалась. Школьницу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале ребенок и девушка получили переломы во время давки на акции в торговом центре Уфы.

    Комментарии (2)
    8 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Температура воды в Москве-реке достигла значений южных курортов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Водоемы столичного региона прогрелись до отметки плюс 20 градусов, что соответствует нормам для старта купального сезона и показателям черноморского побережья, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    «Температура воды в Москве-реке достигла плюс 20 градусов в районе Звенигорода, что является нормой для открытия купального сезона. Кстати, в Сочи тоже плюс 20 градусов вода, и чуть потеплее в Ейске – плюс 25 градусов вода, так что температура, считай, как на юге», – рассказал синоптик, передает РИА «Новости».

    Специалист пояснил, что водоемы в центральной России продолжат стремительно прогреваться. В ближайшие дни температура воздуха ожидается на четыре-шесть градусов выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня температура воды в столичных водоемах достигла отметки в 15 градусов тепла.

    На фоне потепления синоптики объявили в Москве оранжевый уровень метеорологической опасности. Еще в середине мая воздух в столице прогрелся до рекордных 30,5 градуса.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Лукьянов оценил итоги выборов в Армении

    Лукьянов спрогнозировал политическую схватку в парламенте Армении после выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты парламентских выборов в Армении оказались ожидаемыми, однако правящая партия Никола Пашиняна не получила большинства, что приведет к ожесточенной политической схватке, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Лукьянов заявил в Telegram-канале, что итоги парламентских выборов в Армении не стали сенсацией.

    «Сатана, как известно, всегда в деталях», – подчеркнул эксперт, отметив методы проведения кампании с репрессивными акциями и внешним участием.

    Правящая партия не смогла набрать количество голосов, необходимое для полного контроля над ситуацией. По словам Лукьянова, если распределение мандатов не изменится в пользу Никола Пашиняна, парламент превратится в арену жестких столкновений по ключевым вопросам. Кроме того, результаты голосования ставят под сомнение успех референдума об изменении Конституции, который обещал премьер-министр.

    Основной проблемой остается требование Баку убрать из преамбулы Конституции Армении ссылку на Декларацию независимости с упоминанием Карабаха для подписания мирного договора.

    «Как бы то ни было, вопрос об отношениях России и Армении остается на повестке дня. Общий курс Еревана Пашинян не скрывает – дрейф прочь от Москвы, но без резких разрывов и по возможности с сохранением преимуществ взаимосвязей как минимум на переходный период», – сообщил Лукьянов.

    Политолог подчеркнул, что России, в свою очередь, предстоит определить цели и условия дальнейшего взаимодействия с Арменией.

    После обработки 98% бюллетеней партия «Гражданский договор» набрала 49,82% голосов.

    Лидер оппозиции Самвел Карапетян назвал выборы в Армении недемократичными.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его партия «Гражданский договор» обеспечила себе парламентское большинство.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сохранит отношения с Арменией при любом ее выборе.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    В ЕС предложили кандидатуру переговорщика с Россией

    Евродепутат Картайзер назвал Юнкера подходящим переговорщиком с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обладает необходимым опытом и личными связями с российским руководством для успешного возобновления диалога между Москвой и Брюсселем, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Люксембургский парламентарий Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума оценил перспективы дипломатического урегулирования, передает РИА «Новости». Политик уверен в необходимости привлечения авторитетных деятелей к процессу нормализации отношений.

    «Я действительно считаю, что господин Юнкер был бы хорошим кандидатом», – заявил собеседник агентства.

    Депутат пояснил свой выбор тем, что экс-глава Еврокомиссии лично знаком с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Кроме того, Жан-Клод Юнкер имеет огромный стаж работы в высших институтах Европейского союза.

    На полях ПМЭФ Фернан Картайзер обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в срыве диалога с Москвой.

    До этого Евросоюз рассматривал на роль посредника бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

    Депутат немецкого парламента Клаус Эрнст осудил отказ европейских чиновников от кандидатуры Герхарда Шредера.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Лавров: Адресованное Путину письмо Зеленского было разослано по всему миру

    Tекст: Дарья Григоренко

    Послание Владимира Зеленского было адресовано президенту России Владимиру Путину, однако его почему-то разослали по всему миру, отметил глава МИД Сергей Лавров.

    Подобное поведение не свойственно вежливым людям, подчеркнул Лавров, передает РИА «Новости».

    «Президент на ПМЭФ подробно на эту тему высказался, в том числе с учетом опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано по всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают», – заявил министр журналистам.

    Соответствующий комментарий руководитель МИД дал после завершения переговоров со своим коллегой из Бангладеш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в открытом письме предложил российскому лидеру завершить конфликт.

    Президент России назвал тон этого послания хамским.

    Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель охарактеризовала данный шаг незрелым.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 14:27 • Новости дня
    Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу

    Лавров: Гутерриш откровенно подыгрывает Западу по украинскому вопросу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Действующий руководитель Организации Объединенных Наций не соответствует требованиям беспристрастности, отдавая явное предпочтение западным странам при рассмотрении международных проблем, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров подверг резкой критике работу Антониу Гутерриша. По словам дипломата, глава международной организации занимает ангажированную позицию, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, нынешний генеральный секретарь, которого я очень хорошо и давно знаю, который много работал в системе ООН, он не соответствует этим требованиям, откровенно подыгрывает Западу, в том числе в украинском вопросе», – заявил министр.

    Москва настаивает на строгом соблюдении Устава ООН будущим руководителем структуры. Российская сторона ожидает от нового генерального секретаря категорического отказа от получения указаний со стороны любых государств-членов.

    При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность поддержать кандидатуру женщины на этот высокий пост. Он отметил, что Россия абсолютно не возражает против женского руководства в данной или любой другой международной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Антониу Гутерриша за нарушение принципа беспристрастности.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов сообщил о скором визите в Москву кандидата на пост генсека ООН Мишель Бачелет.

    Другая претендентка на эту должность Ребека Гринспан пообещала поддерживать тесное взаимодействие с российской стороной.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 13:50 • Новости дня
    Кремль призвал дождаться оглашения окончательных результатов выборов в Армении

    Песков сообщил об ожидании окончательных итогов голосования в Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль ждет объявления окончательных результатов выборов в Армении и фиксирует сообщения о многочисленных нарушениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва ожидает официального оглашения результатов армянского голосования, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что специалисты собирают все поступающие данные о ходе кампании.

    «Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов», – уточнил представитель Кремля.

    Выборы депутатов на пять лет прошли накануне. При этом оппозиция неоднократно обвиняла руководство страны во вмешательстве в процесс. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее назвал кампанию нелегитимной из-за масштабного устранения конкурентов.

    Партия премьера Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов. Она получит большинство за счет мандатов национальных меньшинств и перераспределения мест.

    В парламент также прошли блок Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс Роберта Кочаряна, который поддержали почти десять процентов граждан.

    Партия премьер-министра Никола Пашиняна получила менее половины голосов избирателей по итогам подсчета всех бюллетеней.

    Лидер политического объединения «Сильная Армения» Самвел Карапетян назвал прошедший избирательный процесс недемократичным.

    Член Центризбиркома России Людмила Маркина отметила серьезные трудности при подведении итогов голосования из-за усложненной процедуры.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 17:09 • Новости дня
    Более 2,2 млн российских семей с детьми получили социальные услуги

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше 2,2 млн российских семей, в которых воспитываются более 3,2 млн детей, получили социальные услуги и социальное обслуживание через региональные организации соцзащиты. Всего таким семьям было оказано более 334 млн социальных услуг. Такие данные приводятся в материалах Минтруда России ко Дню социального работника, который отмечается в России 8 июня.

    Сегодня социальную поддержку семьям с детьми оказывают около 2,5 тыс. региональных организаций социального обслуживания. В их числе 189 центров социальной помощи семье и детям, 803 комплексных центра социального обслуживания населения, 462 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, 151 центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также 213 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

    Наибольший объем оказанных услуг пришелся на социально-бытовую помощь – 124,7 млн услуг. Кроме того, семьям были предоставлены 72,5 млн социально-медицинских услуг, 32,8 млн социально-психологических, 19,3 млн социально-правовых и 1,8 млн социально-трудовых услуг. Еще 82,8 млн составили другие виды социальной поддержки.

    Продолжается развитие сети семейных многофункциональных центров. С 2022 года в 62 регионах страны открыто 220 семейных МФЦ, в том числе 126 – при поддержке федерального бюджета и 94 – за счет региональных средств. За время работы центры предоставили социальные услуги более чем 303,6 тыс. семей, в которых воспитываются 487,1 тыс. детей. Социальным сопровождением охвачено свыше 84,4 тыс. семей.

    По итогам 2025 года социальными услугами в различных формах были охвачены более 9,1 млн граждан. Из них 1,8 млн человек получили помощь на дому, свыше 1,9 млн – в полустационарной форме, порядка 563 тыс. – в стационарных учреждениях. Еще 4,8 млн гражданам были оказаны срочные социальные услуги.

    В целом в системе социального обслуживания сегодня работают более 525 тыс. человек. Из них свыше 300 тыс. составляют социальные работники, специалисты по социальной и реабилитационной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги и сотрудники, оказывающие помощь семьям. В реестр поставщиков социальных услуг включены более 6,7 тыс. организаций, из которых около 2,3 тыс. являются негосударственными. В систему входят дома социального обслуживания, реабилитационные центры, комплексные центры соцобслуживания, кризисные центры помощи женщинам и другие учреждения.

    Особое внимание уделяется развитию стационарозамещающих технологий. В 88 регионах ими охвачено более 88,3 тыс. пожилых людей и инвалидов. Услуги по модели «Стационар на дому» получили 45,4 тыс. человек, в приемные семьи для пожилых переданы 5,7 тыс. человек, а программой сопровождаемого проживания охачено 7,9 тыс. инвалидов. Кроме того, благодаря работе мобильных бригад более 1 млн жителей отдаленных населенных пунктов получили социальную, медицинскую и бытовую помощь. Услугами сиделок в рамках проекта «Помощник по уходу» в прошлом году воспользовались более 100 тыс. человек.

    По итогам 2025 года в программы «Активное долголетие» были вовлечены около 15 млн россиян, что составляет порядка 39% граждан старшего возраста. Более 8,6 млн человек регулярно занимаются физической культурой и спортом, почти 4,7 млн участвуют в творческих проектах, а около 400 тыс. занимаются волонтерской деятельностью.

    Отдельное внимание уделяется социальной поддержке ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Участникам СВО или их супругам, если сам участник СВО признан инвалидом I или II группы, с 1 января 2026 г. предоставлено право на заключение социального контракта в целях осуществления предпринимательской деятельности без оценки среднедушевого дохода.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником и напомнил об указе Петра I 1701 года как начале российской системы соцзащиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о запуске с 1 июня 2026 года приема заявлений на ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми через портал госуслуг и отделения на местах. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о снижении за два года числа детей в детских домах и приютах с 60 до 49 тыс. благодаря поддержке семей и трансформации системы учреждений.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону бойцам СВО ко Дню России передали крупную партию техники

    Tекст: Елизавета Шишкова

    8 июня в Ростове-на-Дону состоялась торжественная передача крупной партии техники военнослужащим, организованная Народным фронтом в преддверии Дня России. Бойцы получили 50 квадроциклов и 30 автомобилей УАЗ «буханка», оснащенных противоосколочными средствами защиты для повышения безопасности в условиях угрозы атак беспилотников.

    Переданная техника предназначена для использования в зоне специальной военной операции и призвана повысить мобильность подразделений. В частности, квадроциклы будут применяться для оперативного перемещения, а автомобили – в том числе для эвакуации раненых., говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил: «Уверен, что до нашей Победы осталось совсем немного. Парни идут вперед, несмотря на сложности, на все более совершенствующиеся беспилотные системы противника, непрекращающиеся теракты в отношении гражданских жителей».

    Он также подчеркнул масштаб общественной поддержки военнослужащих: «Пенсионеры скидываются по 50 рублей, чтобы помочь. Предприниматели, правительство – все объединились в поддержке».

    По словам заместителя командира 163-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии, Героя России, майора Романа Аполкова, новая техника уже активно используется на передовой. Он отметил, что квадроциклы стали особенно востребованы из-за их мобильности и малозаметности, а автомобили «буханка» применяются для эвакуации раненых, в том числе в тяжелых условиях.

    «На бронированных машинах сейчас тяжело добираться: противник активно применяет дроны. А квадроцикл – малогабаритная, проходимая, шустрая и малозаметная техника», – рассказал он.

    Отдельное внимание в ходе церемонии было уделено участию детей представителей Народных полков, которые передали военнослужащим письма, рисунки и подарки. Участники мероприятия отметили, что такая поддержка имеет важное моральное значение для бойцов. «Когда помогают дети, это дает двойную мотивацию, больше желания сражаться», – заявил Аполков.

    В рамках мероприятия также присутствовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, включая Ислама Батырбекова – потомка Абдулхакима Исмаилова, водрузившего знамя над Рейхстагом. Он подчеркнул значимость общественной поддержки и участие детей в подобных акциях.

    С 2022 года Народный фронт реализует инициативу «Все для Победы!», в рамках которой организуются поставки техники, сбор средств и гуманитарная помощь военнослужащим и жителям приграничных регионов.

    Комментарии (0)
    Главное
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    ОБСЕ: Пашинян публично угрожал оппозиции во время выборов
    Швейцария решила закупить европейские системы ПВО из-за дефицита Patriot
    На Украине отчислили 30 тыс. студентов мобилизационного возраста
    В Берлине начались многотысячные протесты против политики Мерца
    В Москве школьница получила сотрясение мозга в давке за бесплатной косметикой
    Температура воды в Москве-реке достигла значений южных курортов

    Избавление от долгов меняет задачи экономики России

    Уже в ближайшее время российская экономика окажется в ситуации, в которой не была с советского времени: полного отсутствия внешних долгов. Как ни парадоксально, отсутствие внешних заимствований приносит государству не только плюсы, но и сложности. А главное – ставит новые задачи перед российской экономикой в целом. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска переходят к боям с планшета

    Уже в ближайшие месяцы Вооруженные силы получат систему, принципиальным образом улучшающую эффективность боевых действий. Речь идет об информационной сети управления войсками, которая должна действовать, по словам главы Минобороны Андрея Белоусова, «от взвода до соединения». Как она будет работать? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытки навредить России дорого обходятся ВМС Франции

    Всего лишь на несколько дней французские власти осмелились задержать россиянина – капитана танкера «Тагор», захваченного ВМС страны в Атлантическом океане. Париж не скрывает, что настоящая цель подобных захватов – попытка увеличить расходы покупателей российской нефти. Но в итоге реальные убытки несут ВМС Франции и Великобритании. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

    • Застрял в лифте: что делать, куда звонить и почему нельзя выбираться самостоятельно

      Застревание в лифте – одна из самых распространенных бытовых чрезвычайных ситуаций. Остановка кабины между этажами вызывает тревогу даже у тех, кто не страдает клаустрофобией. Паниковать в такой момент не стоит: современные лифты оборудованы системами безопасности и крайне редко представляют угрозу для жизни. Рассказываем, что делать, если лифт остановился между этажами, куда звонить и каких ошибок следует избегать.

    • Как правильно мыть клубнику: 5 способов удалить пестициды, бактерии и грязь

      Ароматная, сочная клубника – настоящее украшение летнего стола. Но прежде чем насладиться ее вкусом, важно уделить внимание правильной обработке ягод. Поверхность клубники – это не просто нежная кожица, а настоящий «магнит» для различных загрязнений: от частиц почвы и пыли до остатков пестицидов и опасных микроорганизмов. Разбираемся, как правильно мыть клубнику, нужно ли это делать перед едой и какие способы действительно помогают очистить ягоды.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации