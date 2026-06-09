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Госдума одобрила передачу МВД полномочий Минтруда по мигрантам
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект, касающийся трудоустройства мигрантов.
Документ предполагает передачу МВД полномочий Министерства труда и социальной защиты по утверждению списков профессий квалифицированных иностранных работников, передает РИА «Новости».
Такие специалисты имеют право на получение вида на жительство в России по упрощенной процедуре. Кроме того, они могут устраиваться на работу вне квот, которые Минтруд устанавливает на основе заявок российских регионов.
Законопроект также расширяет возможности трудоустройства для иностранцев и лиц без гражданства. Министерство внутренних дел по согласованию с Минтрудом сможет разрешать им работать не только в регионе выдачи соответствующих документов, но и в других субъектах страны с учетом экономических связей между ними.
В мае правительство России внесло этот законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
В конце прошлого года инициативу о передаче полномочий опубликовали на портале нормативных правовых актов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал полицию проверить работу Министерства труда из-за спорного перечня профессий для иностранных специалистов.