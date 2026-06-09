Госдума одобрила передачу МВД полномочий Минтруда по мигрантам

Tекст: Валерия Городецкая

Документ предполагает передачу МВД полномочий Министерства труда и социальной защиты по утверждению списков профессий квалифицированных иностранных работников, передает РИА «Новости».

Такие специалисты имеют право на получение вида на жительство в России по упрощенной процедуре. Кроме того, они могут устраиваться на работу вне квот, которые Минтруд устанавливает на основе заявок российских регионов.

Законопроект также расширяет возможности трудоустройства для иностранцев и лиц без гражданства. Министерство внутренних дел по согласованию с Минтрудом сможет разрешать им работать не только в регионе выдачи соответствующих документов, но и в других субъектах страны с учетом экономических связей между ними.

В мае правительство России внесло этот законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

В конце прошлого года инициативу о передаче полномочий опубликовали на портале нормативных правовых актов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал полицию проверить работу Министерства труда из-за спорного перечня профессий для иностранных специалистов.