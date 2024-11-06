Путин дал команду спустить на воду ледокол «Чукотка»

Эксперт: Возглавившая ЕАО мать Героя России Костюк на деле доказала свой профессионализм и преданность стране

Политолог Асафов прокомментировал назначение руководителя и участника программы «Время героев» Костюк и Первышова врио глав регионов

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин понимает важность пребывания на руководящих постах профессионалов своего дела. Назначение Марии Костюк на должность врио губернатора ЕАО – прямое тому подтверждение. Это человек, обладающий колоссальным жизненным опытом. Долгое время она была простым учителем, однако благодаря упорству сумела попасть в структуры власти», – сказал Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«Костюк – мать героя СВО. К сожалению, ее сын погиб в ходе спецоперации. Несмотря на это, она безответно посвятила себя помощи и поддержке семьям наших солдат. Кроме того, она прекрасно понимает вверенный ей регион, знает его важнейшие точки роста. Уверен, при ней ЕАО еще не раз сумеет нас приятно удивить», – отмечает он.

«Что касается Евгения Первышова, то этот человек также является идеальным кандидатом на пост врио главы Тамбовской области. Он – участник программы «Время героев», лично принимавший участие в спецоперации. Уверен, качества, выработанные на полях спецоперации, помогут стать по-настоящему успешным управленцем», – акцентирует собеседник.

«Оба назначения позволят приблизить реализацию национальных целей в этих двух регионах. Костюк и Первышев – люди, сумевшие на деле доказать свой профессионализм и преданность государству. Поэтому от них стоит ожидать по-настоящему продуктивной работы. Тем более, свое доверие к ним президент подтвердил лично», – заключил Асафов.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Марии Костюк врио губернатора Еврейской автономной области. Костюк – уроженка Еврейской автономной области, окончила Биробиджанский государственный педагогический институт. Она начинала карьеру с работы учителя в родном поселке. Почти 20 лет она трудилась на различных должностях в органах власти ЕАО. Была в должности начальника отдела в администрации муниципального района, дошла до должности заместителя губернатора по внутренней политике.

Костюк – мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна. Он погиб в ходе выполнения воинского долга в зоне специальной военной операции. В прошлом году она возглавила управление по работе с регионами государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2024 году также заняла должность заместителя директора Высшей школы государственного управления Президентской академии. В этой роли она руководит президентской программой «Время героев».

Евгений Первышов, выпускник первого потока образовательной программы «Время героев», был назначен на должность врио губернатора Тамбовской области. До участия в СВО он работал мэром Краснодара. Также имеет богатый опыт в работе органов исполнительной власти.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, а также личностное развитие участников.

Напомним, что ранее ряд участников программы «Время героев» получили назначения на государственные посты. Так, указом главы государства Герой ДНР Артем Жога назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Герой России Артур Орлов также по указу президента назначен руководителем «Движения первых». Алексей Кондратьев стал сенатором Российской Федерации. Герой России Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Александр Суразов назначен министром молодежной политики и спорта Республики Алтай. Евгений Чинцов возглавил Городскую думу Нижнего Новгорода. Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя. Герой России Роман Кулаков стал депутатом Законодательного собрания Севастополя. Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».