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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа

    Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

    0 комментариев
    6 ноября 2024, 14:34 • Новости дня

    Путин дал команду спустить на воду ледокол «Чукотка»

    Путин дал команду спустить на воду самый мощный атомный ледокол в мире «Чукотка» проекта 22220

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал команду на спуск атомного ледокола «Чукотка». Церемония которого состоялась на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

    Ледокол «Чукотка» является пятым судном и четвертым серийным проектом 22220, который строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». До этого завод выпустил серийные ледоколы «Сибирь» и «Урал», а также головное судно «Арктика», передает ТАСС.

    Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 считаются самыми большими и мощными в мире. Они обеспечивают круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, что способствует социально-экономическому развитию Арктической зоны России.

    Путин отметил важность подобных проектов для укрепления присутствия России в арктическом регионе и развития инфраструктуры, необходимой для освоения Арктики.

    5 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин поддержал создание единых учебников по русскому языку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее создания единых государственных учебников по русскому языку и языкам республик России.

    Глава государства на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России отметил, что такие учебники должны быть сбалансированы и взаимосвязаны, передает РИА «Новости».

    «При всем уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, следует исходить, формируя программу общего образования по таким учебным предметам, как «Русский язык» и «Язык народа, государственный язык республики Российской Федерации», – добавил российский лидер.

    Председателем Совета, на заседании которого обсуждалась данная инициатива, является советник президента Елена Ямпольская.

    В августе в Москве представили новую линейку единых учебников по истории для 5–9-х классов.

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    5 ноября 2024, 19:52 • Новости дня
    Путин назначил главу программы «Время героев» Костюк врио губернатора Еврейской АО
    Путин назначил главу программы «Время героев» Костюк врио губернатора Еврейской АО
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому глава управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк назначается временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области.

    «В связи с заявлением губернатора Еврейской автономной области Гольдштейна Ростислава Эрнстовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю... Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области», – цитирует указ РИА «Новости».

    Также документ принимает отставку Гольдштейна с поста главы ЕАО. Указ вступает в силу с дня подписания, с 5 ноября 2024 года.

    Мария Костюк – уроженка Еврейской автономной области, окончила Биробиджанский государственный педагогический институт. Она начинала карьеру с работы учителя в родном поселке. Почти 20 лет она трудилась на различных должностях в органах власти ЕАО. Была в должности начальника отдела в администрации муниципального района, дошла до должности заместителя губернатора по внутренней политике.

    Мария Костюк – мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна. Он погиб в ходе выполнения воинского долга в зоне специальной военной операции.

    В прошлом году она возглавила управление по работе с регионами государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2024 году также заняла должность заместителя директора Высшей школы государственного управления Президентской академии. В этой роли она руководит президентской программой «Время героев».

    Во вторник об уходе на другую должность сообщил глава Коми Владимир Уйба. Врио главы республики по предложению президента стал бывший глава ЕАО Ростислав Гольдштейн.

    Напомним, что ранее ряд участников программы «Время героев» получили назначения на государственные посты. Так, указом главы государства Герой ДНР Артем Жога назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Герой России Артур Орлов также по указу президента назначен руководителем «Движения первых». Алексей Кондратьев стал сенатором Российской Федерации. Герой России Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Александр Суразов назначен министром молодежной политики и спорта Республики Алтай. Евгений Чинцов возглавил Городскую думу Нижнего Новгорода. Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя. Герой России Роман Кулаков стал депутатом Законодательного собрания Севастополя. Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД». Евгений Первышов назначен врио главы Тамбовской области.

    Коментарии (6)
    5 ноября 2024, 18:30 • Видео
    Выборы в США и Молдавии: главное

    В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    6 ноября 2024, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российский президент не планирует поздравлять Трампа с победой на президентских выборах, так как позиция Кремля связана с тем, что США являются недружественной страной, передает ТАСС.

    «Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», – сказал Песков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    12 комментариев

    Также представитель Кремля объяснил оптимизм российских политиков по поводу победы Трампа его мирными устремлениями. По его словам, хотя Трамп и делал жесткие заявления во время предвыборной кампании, он также высказывался о намерениях прервать политику старых и новых войн.

    Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Путин остается открытым к диалогу с США. Песков отметил, что это последовательная позиция, и напомнил о словах Путина, его готовности к контактам. Однако он подчеркнул, что вопрос о телефонном разговоре с Трампом можно будет обсуждать только после конкретных действий.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах. Владимир Зеленский также поздравил Трампа, выразив надежду на личную встречу, чтобы обсудить стратегическое партнерство и поддержку Украины.

    Также президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, канцлер Олаф Шольц поздравил Трампа с избранием президентом США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном для процветания обеих стран.

    Коментарии (4)
    5 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    Путин раскритиковал элиты за использование мата

    Путин указал на необходимость повышения культуры для борьбы с матом в разговорной речи

    Путин раскритиковал элиты за использование мата
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость повышения культурного уровня общества для борьбы с матом, который при этом, по его мнению, является неотъемлемой частью русского языка.

    На заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России президент заявил, что мат остается частью русского языка и бороться с его употреблением можно, повышая общую культуру, сообщает ТАСС. Путин отметил, что как физическая культура связана с культурой тела, так и культура языка отражает общую культуру человека.

    Президент подчеркнул, что работа над улучшением культуры языка требует усилий в различных направлениях, отметив, что это тонкая сфера. «Повышая общую культуру, нужно, безусловно, повышать и культуру языка, культуру речи, – уверен Путин. – Это такая тонкая сфера – и для того, чтобы повлиять на это, нужно работать по очень многим направлениям, повышая общую культуру».

    Кроме того, президент раскритиковал элиты, использующие мат для демонстрации близости к народу. «Когда наши представители так называемых элит самых различных, они частенько употребляют крепкое слово, полагаю, что делают это прежде всего для того, чтобы проявить свою крутизну и показать свою близость к народу. А ведь в России простой народ крепких слов-то особенно не употреблял, могу сказать по своей семье», – сказал он.

    Ранее около 70% москвичей заявили, что используют мат в повседневной речи, также были названы самые матерящиеся районы столицы.

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    5 ноября 2024, 14:54 • Новости дня
    Путин объяснил планы Запада нанести стратегическое поражение России незнанием истории

    Путин назвал иллюзорными попытки нанести стратегическое поражение России

    Путин объяснил планы Запада нанести стратегическое поражение России незнанием истории
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время выступления на церемонии вручения верительных грамот назвал иллюзорными попытки нанести стратегическое поражение России.

    «Что касается Украины... Взятый рядом западных государств по сути враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочный. Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Также Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле подтвердил готовность России к переговорам с Украиной, напомнив, что ранее был разработан взаимно приемлемый договор, отвергнутый украинской стороной.

    Напомним, президент 5 ноября принимает верительные грамоты у 28 прибывших послов. В их числе – представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана.

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    5 ноября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин: Россия на СВО борется за сохранение своих культурных ценностей и языка
    Путин: Россия на СВО борется за сохранение своих культурных ценностей и языка
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия в зоне СВО борется за сохранение своих традиционных ценностей и русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

    «Мы и боремся на линии боевого соприкосновения за сохранение наших традиционных ценностей и русского языка... Это же основа, это важнейший элемент нашей идентичности», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России отметил, что русский язык играет ключевую роль в определении духовной и национальной идентичности России.

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    5 ноября 2024, 19:07 • Новости дня
    Путин предложил бывшему главе ЕАО Гольдштейну возглавить Коми
    Путин предложил бывшему главе ЕАО Гольдштейну возглавить Коми
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин начал встречу с руководителем Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславом Гольдштейном, глава государства предложил ему возглавить Республику Коми.

    Президент в ходе встречи предложил Гольдштейну стать врио главы Коми, передает ТАСС.

    В ходе встречи Гольдштейн ответил согласием главе государства на предложение. «Для меня [это предложение] – большая честь и огромная ответственность. Республика большая, экономически развитая, но ваше доверие для меня всегда – двойная ответственность», – сказал он.

    Путин отметил, что Гольдштейн работал в Коми с 1990 года водителем. «А потом так доросли постепенно до члена Государственного совета республики, затем стали депутатом Государственной думы», – привел биографию политика президент.

    Фрагмент видео со встречи опубликован в Telegram-канале Кремля.

    Гольдштейн стал врио губернатора Еврейской автономной области в 2019 году. В сентябре 2020 года его избрали губернатором ЕАО.

    Ранее во вторник об уходе на другую должность сообщил глава Коми Владимир Уйба. Выборы нового главы Коми пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

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    5 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Путин предложил ввести единый стандарт уровней знания русского языка мигрантами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка предложил создать единый стандарт знания русского языка для мигрантов, с учетом профессиональных и социальных норм.

    Он подчеркнул необходимость определения уровней владения языком, учитывая реальные потребности при трудоустройстве и общении в повседневной жизни, говорится в Telegram-канале Кремля.

    «Общие правила в части знания языка нужны для тех, кто приезжает в Россию трудиться. Надо определить и закрепить уровень владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни с учетом профессиональных требований наших социальных и культурных норм поведения», – сказал Путин.

    Путин также отметил важность создания федерального алгоритма работы с детьми мигрантов, которые не владеют или плохо знают русский язык. «Прошу коллег представить соответствующие предложения», – сказал Путин, обращаясь к участникам заседания, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что этот шаг поможет улучшить интеграцию мигрантов в российское общество и повысит их профессиональную востребованность.

    Ранее Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов, а Министерство образования и науки России подготовило проект постановления правительства, устанавливающий стоимость этих экзаменов для иностранных граждан.

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    5 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин: Коммунисты насильно заставляли изучать украинский язык в Донбассе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о насильственном внедрении украинского языка в Донбассе в советское время.

    Путин, выступая на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России, отметил, что «после образования Советского Союза коммунистическая партия начала проводить политику так называемой коренизации». «В Донецкой и Луганской агломерации насильно, прямо вот насильно заставляли изучать украинский язык людей, которые на украинском никогда не говорили и считали своим родным языком русский язык», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин предложил использовать библиотеки Донбасса и Новороссии для популяризации русского языка и литературы.

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    5 ноября 2024, 22:38 • Новости дня
    Эксперт: Возглавившая ЕАО мать Героя России Костюк на деле доказала свой профессионализм и преданность стране

    Политолог Асафов прокомментировал назначение руководителя и участника программы «Время героев» Костюк и Первышова врио глав регионов

    Эксперт: Возглавившая ЕАО мать Героя России Костюк на деле доказала свой профессионализм и преданность стране
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    От руководителя программы «Время героев» Марии Костюк и участника данной программы Евгения Первышова на постах врио глав регионов следует ожидать по-настоящему продуктивной работы, поскольку они не только на деле доказали свой профессионализм, но и обладают колоссальным жизненным опытом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин назначил Марию Костюк на пост врио губернатора ЕАО, а Евгения Первышова – на должность врио главы Тамбовской области.

    «Владимир Путин понимает важность пребывания на руководящих постах профессионалов своего дела. Назначение Марии Костюк на должность врио губернатора ЕАО – прямое тому подтверждение. Это человек, обладающий колоссальным жизненным опытом. Долгое время она была простым учителем, однако благодаря упорству сумела попасть в структуры власти», – сказал Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Костюк – мать героя СВО. К сожалению, ее сын погиб в ходе спецоперации. Несмотря на это, она безответно посвятила себя помощи и поддержке семьям наших солдат. Кроме того, она прекрасно понимает вверенный ей регион, знает его важнейшие точки роста. Уверен, при ней ЕАО еще не раз сумеет нас приятно удивить», – отмечает он.

    «Что касается Евгения Первышова, то этот человек также является идеальным кандидатом на пост врио главы Тамбовской области. Он – участник программы «Время героев», лично принимавший участие в спецоперации. Уверен, качества, выработанные на полях спецоперации, помогут стать по-настоящему успешным управленцем», – акцентирует собеседник.

    «Оба назначения позволят приблизить реализацию национальных целей в этих двух регионах. Костюк и Первышев – люди, сумевшие на деле доказать свой профессионализм и преданность государству. Поэтому от них стоит ожидать по-настоящему продуктивной работы. Тем более, свое доверие к ним президент подтвердил лично», – заключил Асафов.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Марии Костюк врио губернатора Еврейской автономной области. Костюк – уроженка Еврейской автономной области, окончила Биробиджанский государственный педагогический институт. Она начинала карьеру с работы учителя в родном поселке. Почти 20 лет она трудилась на различных должностях в органах власти ЕАО. Была в должности начальника отдела в администрации муниципального района, дошла до должности заместителя губернатора по внутренней политике.

    Костюк – мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна. Он погиб в ходе выполнения воинского долга в зоне специальной военной операции. В прошлом году она возглавила управление по работе с регионами государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2024 году также заняла должность заместителя директора Высшей школы государственного управления Президентской академии. В этой роли она руководит президентской программой «Время героев».

    Евгений Первышов, выпускник первого потока образовательной программы «Время героев», был назначен на должность врио губернатора Тамбовской области. До участия в СВО он работал мэром Краснодара. Также имеет богатый опыт в работе органов исполнительной власти.

    Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, а также личностное развитие участников.

    Напомним, что ранее ряд участников программы «Время героев» получили назначения на государственные посты. Так, указом главы государства Герой ДНР Артем Жога назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Герой России Артур Орлов также по указу президента назначен руководителем «Движения первых». Алексей Кондратьев стал сенатором Российской Федерации. Герой России Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Александр Суразов назначен министром молодежной политики и спорта Республики Алтай. Евгений Чинцов возглавил Городскую думу Нижнего Новгорода. Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя. Герой России Роман Кулаков стал депутатом Законодательного собрания Севастополя. Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

    Коментарии (0)
    5 ноября 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин предложил возродить чтецкие программы в школах

    Путин предложил возродить чтецкие программы в школах и колледжах России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России предложил вернуть чтецкие программы в образовательные учреждения для популяризации литературного репертуара и эталонного звучания родной речи.

    «Так, еще в недавнем прошлом были популярны, востребованы чтецкие программы, когда известные актеры и профессиональные чтецы исполняли литературный репертуар на шефских концертах или площадках выездных лекториев. Нужно возродить эту практику, прежде всего в школах и колледжах, чтобы ребята слышали, знали эталонное звучание родной речи, с юных лет впитывали красоту и образное богатство родного языка. Уверен, обновленное общество «Знание» с готовностью будет работать по этим программам, использует для этого свои возросшие возможности», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Ранее Путин выразил поддержку идее создания единых государственных учебников по русскому языку, акцентируя внимание на их сбалансированности и взаимосвязанности.

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    5 ноября 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин назвал русский язык фундаментальной ценностью России

    Путин подчеркнул значимость русского языка для национальной идентичности России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России отметил, что русский язык играет ключевую роль в определении духовной и национальной идентичности России.

    «Поддержка русского как государственного языка Российской Федерации и языков народов России – в числе наших ключевых приоритетов», – отметил Путин, его слова приводит РенТВ.

    По словам президента, именно русский язык определяет духовную и национальную идентичность РФ.

    Ранее Путин выразил поддержку идее создания единых государственных учебников по русскому языку, акцентируя внимание на их сбалансированности и взаимосвязанности.

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    5 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Артюхов: Путин исполнил мечту мальчика из ЯНАО увидеть запуск космического корабля

    Мальчик из Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Ростислав Пяк смог пронаблюдать за пуском космического корабля, его желание помог исполнить президент Владимир Путин, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

    «Россия – страна возможностей и место, где исполняются самые смелые мечты. Ростислав Пяк, мальчик из далекой Пуровской тундры, вместе со своими близкими сегодня наблюдал за пуском космического корабля», – сообщил Артюхов в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что ребенка после наблюдения за запуском корабля переполняют эмоции, теперь Ростислав желает старательно учиться, чтобы связать жизнь с космосом.

    «В прошлом году семья потомственных оленеводов Пяк стала лучшей династией страны. Их сплоченность, трудолюбие и крепкие традиции вызывают гордость. Благодарен президенту: история исполнения мечты обычного ямальского подростка вдохновит тысячи детей и родителей по всей стране», – заключил Артюхов.

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    5 ноября 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин призвал поддерживать авторов, создающих актуальные произведения

    Путин призвал поддерживать современных авторов, обращающихся к актуальным темам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность поддержки современного искусства и авторов, которые в своих произведениях затрагивают актуальные темы и события нашего времени.

    «Для воспитания подрастающего поколения важна не только литературная классика. И в наши дни создается немало произведений, сочетающих высокую художественную ценность и гражданскую позицию. Надо поддерживать талантливых авторов, которые в своем творчестве обращаются к событиям нашего времени и к его подлинным героям, и помогать их произведениям обрести своего читателя, причем и на Родине, и за рубежом», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

    «В том числе используя возможности российских культурно-просветительских центров, которые открыты во многих странах мира», – сказал Путин.

    Российский лидер также призвал членов Совета и Министерство иностранных дел проанализировать деятельность культурных организаций для улучшения их работы, учитывая долгосрочные интересы России и планы по расширению международного сотрудничества. Он подчеркнул важность взаимодействия с гражданскими обществами, писателями и культурными деятелями «в том числе тех государств, включая Европу, правящие элиты которых проводят открытую антироссийскую политику». «Это не отменяет наших добрых отношений с людьми, которые живут в этих странах», – уточнил он.

    Ранее Путин заявил, что русский язык играет ключевую роль в определении духовной и национальной идентичности России.

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    5 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин предложил создать центры популяризации русского языка в Донбассе

    Путин предложил создать центры русского языка в Донбассе и Новороссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин предложил использовать библиотеки Донбасса и Новороссии для популяризации русского языка и литературы.

    Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России подчеркнул значимость преподавания русского языка и литературы в регионе. «Еще одна важная тема – преподавание русского языка и литературы в Донбассе и Новороссии, – сказал глава государства. – Будет правильно создать на базе общедоступных библиотек Донецкой и Луганской республик, Херсонской области и Запорожья центры популяризации русского языка и произведений наших прославленных литераторов», передает ТАСС.

    Российский лидер также обратил внимание на необходимость приоритетного оснащения школьных кабинетов русской словесности. Путин акцентировал внимание органов власти всех уровней на важности этого вопроса.

    Ранее Путин выразил поддержку идее создания единых государственных учебников по русскому языку, акцентируя внимание на их сбалансированности и взаимосвязанности.

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    При каком условии может заработать уцелевшая нитка «Северного потока»

    Ожидания Европы не оправдались: цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона. На это влияет целый ряд факторов. В худшем случае ситуация может дойти до новых 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако коллапс на газовом рынке Европы может дать шанс для запуска уцелевшей нитки «Северного потока – 2». Подробности

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    Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду

    По итогам второго тура президентских выборов в Молдавии победила Майя Санду. Однако отрыв от Александра Стояногло, как и в первом туре, стал совсем незначительным и сомнительным по своей природе. Эксперты считают, что при таком серьезном расколе общества у оппозиции есть все шансы отыграться, однако для этого ей необходимо решить несколько задач. Подробности

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    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

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    Победу Трампа обеспечили хаос в Демпартии и темнокожие мужчины

    Дональд Трамп победил в президентской гонке в США. Республиканец уже выступил с победной речью, пообещав американцам «золотую эпоху», а всему миру – прекратить войны. Кандидат от демократов Камала Харрис даже не обратилась к своим избирателям. По мнению экспертов, дверь в Белый дом Трампу помогли открыть сразу несколько факторов. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    • Кто в ЕС главнее Урсулы?

      Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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