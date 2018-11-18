Трамп описал аудиозапись убийства Хашогджи

Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News со слов своих помощников описал аудиозапись убийства журналиста Джамаля Хашогджи в саудовском консульстве в Стамбуле как «очень жестокую и страшную сцену».

При этом Трамп сказал, что сам не случал запись. «На самом деле, я спросил должностных лиц, следует ли мне прослушать ее. Они сказали, что этого делать не следует, нет смысла», – приводит его слова ТАСС.

Американский президент добавил, что введение «суровых и массированных» санкций против конкретных физических лиц в Саудовской Аравии не мешает его администрации считать Эр-Рияд союзником. «Я хочу держаться вместе с этим союзником, который во многих отношениях хорош», – добавил Трамп.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказывал, что аудиозапись убийства Хашогджи шокировала офицера саудовской разведки. На ней в том числе можно было услышать последние слова журналиста.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что американские власти не считают аудиозапись убийства Хашогджи указанием на вину принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Напомним, ЦРУ установило заказчика убийства Хашогджи. Госдеп обещал, что Соединенные Штаты примут дополнительные меры в отношении тех, кто планировал, руководил и был причастен к убийству журналиста.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о готовности США простить Саудовской Аравии даже самое жестокое убийство.