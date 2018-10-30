Госдеп пообещал наказать заказчика убийства Хашогджи

Соединенные Штаты примут дополнительные меры в отношении тех, кто планировал, руководил и был причастен к убийству журналиста Джамаля Хашогджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, заявила глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.

Комментируя информацию об уверенности ЦРУ в том, что приказ об устранении Хашогджи отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, Науэрт заверила, что Соединенные Штаты «полны решимости привлечь к ответственности всех виновных в убийстве» саудовского журналиста, передает ТАСС.

«Мы продолжим изучать дополнительные меры по привлечению к ответственности тех, кто планировал, руководил и был причастен к убийству [саудовского журналиста]. И мы примем их, сохранив важные стратегические отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией», – отметила дипломат.

При этом глава пресс-службы Госдепа напомнила, что Вашингтон уже принял «решительные меры против виновных в этом лиц, включая действия в отношении [их] виз (запрет въезда в США) и санкции».

Ранее стало известно, что ЦРУ установило заказчика убийства Хашогджи.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о готовности США простить Саудовской Аравии даже самое жестокое убийство.