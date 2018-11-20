Трамп допустил причастность саудовского принца к убийству Хашогджи

Президент США Дональд Трамп допустил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог знать об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле.

«Наши разведывательные ведомства продолжат оценивать всю информацию, но вполне может быть, что наследный принц знал об этом трагическом событии. Может быть, знал, а может быть, и нет!» – сказал Трамп.

Американский президент добавил, что США не одобряют это «жестокое преступление», передает РИА «Новости».

Напомним, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американские власти не считают аудиозапись убийства Хашогджи указанием на вину принца. При этом в ЦРУ уверены, что бен Салман лично стоит за убийством оппозиционного журналиста.

Позже Трамп сказал, что не слушал аудио «очень жестокой и страшной сцены». Также он отметил, что продолжает считать Эр-Рияд союзником, а резонанс вокруг убийства назвал «нелепым».