Трамп счел «нелепой» бурную реакцию на жестокое убийство Хашогджи

Американский президент Дональд Трамп счел «нелепым» масштаб резонанса вокруг жестокого убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, пишет издание Axios со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, такую оценку Трамп дал в частном разговоре. Утверждается, что американский президент назвал убийство журналиста «действительно плохим», но добавил, что другие страны, с которыми взаимодействует Вашингтон, совершают «много плохих вещей», передает РИА «Новости».

«Трамп также в частном разговоре сказал, что считает нелепым, что люди преувеличивают значение убийства саудовцами одного человека, учитывая безжалостные практики таких стран, как Китай», – пишет Axios.

Накануне Трамп описал аудиозапись убийства Джамаля Хашогджи в саудовском консульстве в Стамбуле как «очень жестокую и страшную сцену».

Госдеп ранее обещал, что Соединенные Штаты примут дополнительные меры в отношении тех, кто планировал, руководил и был причастен к убийству журналиста.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о готовности США простить Саудовской Аравии даже самое жестокое убийство.