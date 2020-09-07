Суд Саудовской Аравии вынес приговор обвиняемым по делу Хашукджи

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых из восьми обвиняемых по делу убитого в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашукджи к 20 годам тюремного заключения, сообщил официальный представитель генпрокуратуры КСА.

«К 20-летнему сроку приговариваются пять обвиняемых гражданских лиц по делу Хашукджи, еще один приговаривается к десяти годам заключения», – передает заявление прокуратуры РИА «Новости».

Еще двое получили по семь лет тюрьмы.

Напомним, в октябре 2018 года обозреватель американской газеты Washington Post Хашукджи пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже сообщалось, что он подвергся пыткам и был обезглавлен.

Саудовская генпрокуратура заявляла, что по делу об убийстве Хашукджи задержаны несколько человек, пятерым из них грозит смертная казнь. После этого президент Турции предложил судить саудовцев, причастных к убийству, в Стамбуле.

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар подготовила доклад, в котором говорится о виновности Саудовской Аравии в совершении внесудебной казни журналиста Джамаля Хашукджи.