В ООН призвали США ввести санкции против саудовского принца по делу Хашогджи

Спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар призвала США действовать в соответствии с их публичными изысканиями и ввести санкции в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана за его причастность к убийству журналиста Джамаля Хашогджи.

Как отметила Калламар, комментируя доклад США по расследованию убийства саудовского журналиста Хашогджи, «еще один повод для разочарования, который, возможно, самый важный, заключается в том, что до сих пор правительство США не заявило о действиях, основывающихся на выявленной связи и ответственности принца Мохаммеда бен Салмана», передает РИА «Новости».

«В моем понимании это создает большие проблемы, если не опасность – признать чью-то ответственность, но при этом заявить, что мы ничего не будем делать, пожалуйста, продолжайте, как будто мы ничего не заявляли. Это крайне опасно для США (…) И я призываю США действовать в соответствии с их публичными изысканиями и ввести санкции в отношении принца Мохаммеда бен Салмана", – добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки в эфире телеканала CNN заявила, что США обладают «более эффективными способами», чем санкции против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. При этом в 2018 году Сенат США возложил ответственность за убийство Хашогги именно на саудовского принца.

При этом президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом заявил, что Вашингтон объявит о существенных изменениях в политике в отношении Эр-Рияда 1 марта.

В пятницу американская администрация ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашогги в 2018 году.

Напомним, в октябре 2018 года обозреватель американской газеты Washington Post Хашогджи пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже турецкая проправительственная газета сообщила, что он подвергся пыткам и был обезглавлен. Саудовская генпрокуратура заявляла, что по делу об убийстве Хашогджи задержаны несколько человек, пятерым из них грозила смертная казнь.

Однако в сентябре суд Саудовской Аравии приговорил пятерых из восьми по делу убитого в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогджи к 20 годам тюремного заключения. Еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хатидже Дженгиз, турецкая невеста Хашогджи, назвала фарсом вынесенный приговор.