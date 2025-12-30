В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
В Петербурге главу муниципалитета арестовали за убийства 2003 года
Октябрьский райсуд Петербурга арестовал главу муниципалитета Дачное Вадима Сагалаева по обвинениям в совершении тройного убийства и покушения на еще одно убийство, совершенные в 2003 году, сообщили в пресс-службе судов города.
Сагалаеву вменяют организацию убийства мужчины, его жены и охранника в июне 2003 года из-за конфликта по перераспределению акций предприятий ОАО «ВНИИГИДРОЛИЗ» и ЗАО «Сайнтек», передает ТАСС.
Также ему инкриминируется покушение на убийство коммерсанта осенью 2003 года с использованием самодельного взрывного устройства, которое не сработало благодаря вмешательству очевидцев и правоохранителей.
По данным следствия, Сагалаев вместе со знакомым Фоминым (Мусейибовым) создал в 2003 году организованную преступную группу, в которую вошли еще не менее четырех человек. Следствие считает, что один из участников группы за участие в тройном убийстве получил вознаграждение в размере 10 тыс. долларов, а в январе 2004 года супруга Сагалаева через сделки купли-продажи получила крупные пакеты акций двух вышеупомянутых компаний.
Сам Сагалаев вину не признал, в суде настаивал на домашнем аресте, однако это ходатайство удовлетворено не было. Его заместитель Игорь Заболотный и еще один фигурант также задержаны по этому уголовному делу. Один из предполагаемых исполнителей, Юрий Васильев (Зайцев), был арестован ранее, а еще один соучастник сейчас находится в международном розыске.
