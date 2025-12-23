Вэнс раскрыл ложь Зеленского из лучших побуждений

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Украинцы признают в частном порядке, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк».

Это очень показательное заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, а самое показательное, что его сделал именно Вэнс. Он по-прежнему кажется самым приятным и разумным человеком в Белом доме (о чем, разумеется, ни в коем случае нельзя рассказывать Дональду Трампу). Ему даже можно простить типичные для американца проблемы с чужой географией.

Судя по всему, под Донецком Вэнс имел в виду те 18% территории Донецкой народной республики, которую до сих пор удерживают ВСУ. Но в главном-то он прав: Донецк украинцы потеряли и весь Донбасс тоже потеряют, дайте срок. И совершенно неудивительно, что некоторые представители руководства Украины в частном порядке это признают. Не все они заигрались в КВН, не все расширяют сознание, не все настолько же оторваны от реальности, как их шеф – Владимир Зеленский.

Удивительно, что в руководстве США вслух пересказывают эти частные разговоры и тяжелые признания, ломая тем самым переговорную позицию Киева. А позиция там, напомним, такая, что украинские войска «выстоят», поэтому уступать России территорию Украина не должна.

Иными словами, Вэнс разоблачает ложь Зеленского. И вряд ли случайно делает это именно сейчас.

Дело в том, что криворожец по-прежнему сопротивляется, но все же гнется под напором администрации Трампа, принуждающей его к принятию условий России. Всего неделю назад для команды Зеленского вывод ВСУ из Донбасса был «красной линией», невыполнимым условием, абсолютным табу. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно требовать такого от Украины, говорили они. После очередной серии «консультаций» с американцами в Майами песня стала совсем другой.

«Если вы хотите отвод войск где-либо, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги. Если мы отходим на пять километров, то и они на пять километров. И тогда появляется [демилитаризованная] зона», – заявил Зеленский, который хочет сделать в демилитаризованной зоне еще и свободную экономическую.

Но какая ему светит зона – это другой разговор. Главное, что вывод войск из ДНР – это теперь уже обсуждаемый для Зеленского вариант, а всего-то пару дней минуло с категоричных «ни пяди». Он и теперь оговаривается, что для него «честный вариант» – это «стоять там, где стоим сейчас».

Долго они там не устоят (и сами об этом знают, что подтверждает Вэнс). И это одна из десятка причин, по которым предложение Зеленского не пройдет. То есть будет отвергнуто Москвой как заведомо неприемлемое и противоречащее, как любят говорить в МИД РФ, «духу Анкориджа».

Из прочих причин стоит выделить две. Во-первых, чтобы говорить о «зеркальности», нужно исходить из равенства положения и возможностей в этом конфликте. А у нас ничего похожего: Украина этот конфликт проигрывает, а Россия выигрывает.

Во-вторых, никто не должен верить украинцам, которые что-то обещают в обмен на отвод войск.

Россия на этом обожглась в 2022 году и больше не повторит такой ошибки.

Кстати, когда войска были отведены (например, от Чернигова) в рамках обязательств по так называемому стамбульскому процессу, украинские власти много месяцев хвастались тем, как «кинули» россиян. Хвастовство иссякло где-то на рубеже 2023-2024 годов, так как стало небезопасным: слишком многие осознали, что условия того, несостоявшегося мирного договора были для Украины гораздо лучше, чем то, на что она может рассчитывать теперь. На зеркальный отвод войск в Донбассе – точно не может.

О чем-то таком нельзя было договориться даже в 2022-м, а вот в 2019-2021 годах – теоретически да. Но желать тех условий – это все равно что желать мороженого по 50 копеек. Когда-то такое было, но сгинуло навсегда.

Кое-какой «зеркальный размен» Украина, возможно, получит, если будет умницей и согласится на мирный договор на условиях России. Но речь может идти только о тех землях, которые хотя и контролируются ВС РФ, пока еще (пока еще!) ни к чему не приписаны, например, части Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей. А никаких «разменов» в рамках регионов, являющихся частью РФ по Конституции, не будет. ВСУ должны выйти вон – и точка!

Вице-президент США Джей Ди Вэнс наверняка это понимает. Он вообще погружен в украинскую проблему и следит за повесткой больше своего начальника. И уже давно – задолго до президентских выборов – сформировал свою позицию по конфликту: мир необходим, но возможен лишь при уступках со стороны Украины, а упрямство Зеленского дорого всем обходится, поскольку ресурсы, потраченные на поддержку его режима, в лучшем случае канут в черную дыру, а в худшем – станут дровами в печке третьей мировой войны.

«Мы верим в то, что надо почитать своего отца и мать, а не отправлять все их деньги на Украину», – заявил Вэнс недавно на мероприятии для молодых «трампистов».

Подсветив признания украинцев насчет Донбасса, он как бы купировал новые разглагольствования Зеленского об отводе войск. Мол, мы знаем, что вы знаете, что проигрыш ВСУ неизбежен. И пусть тогда все знают, раз у власти в Киеве не пропало желание придуриваться.

Конечно, это может быть лишь удачным совпадением по времени, но более вероятно то, что Вэнс внимательно отслеживает все процессы по Украине и телодвижения ее руководства. Если он хочет на эти процессы влиять (а он хочет и давно пытается), ему просто необходимо быть в курсе всего. Информация – это его орудие. Строго говоря, чуть ли не единственное по-настоящему эффективное, даже за оружие сойдет.

Проблема в том, что вице-президент в команде президента США не лишний лишь потому, что запасной. У него почти нет полномочий, обязанностей, ресурсов, а собственный кадровый аппарат ничтожно мал. В XIX веке «запасные» подчас сидели на собственном ранчо и почти никак не вмешивались в государственные дела, а опыт жизни со сверхвлиятельным вице-президентом в XX веке американцам страшно не понравился.

Но Вэнс амбициозный политик. Ему не интересно сидеть, хвалить Трампа и просто ждать момента, когда тот объявит его своим преемником. Тем более если нынешняя администрация не добьется успехов (а с успехами у нее пока не густо), статус «преемника Трампа» станет не дорогой в Белый дом, а камнем на шею. Поэтому он пытается влиять. Делать, как лучше.

Первая и главная возможность для Вэнса влиять на Украину – это доступ к ушам Трампа. Вторая и часто недооцениваемая – опубличивание фактов (или фейков) в нужный момент, поскольку все заявления вице-президента отслеживаются. По второму пути и пошел Вэнс, когда ему показалось, что Зеленский опять разошелся в мечтаниях и нужно спустить его на землю. И он спустил, рассказав о кулуарном «все пропало» украинцев.

За это и многое другое Зеленский ненавидит Вэнса, что у него плохо получается скрывать. В гонке за роль следующего после Трампа лидера республиканцев криворожец наверняка желает победы госсекретарю Марко Рубио – стороннику более жесткого подхода к России.

К счастью для Вэнса, Зеленский больше не получает того, чего он хочет. Пока нет ясности, точно ли это касается внутриполитической борьбы в США. Но это касается каждого квадратного сантиметра территории Донбасса.