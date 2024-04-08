И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.0 комментариев
Осужденная экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО
ОНК: Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО
Бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, отбывающая десятилетний срок за взятку, написала заявление с просьбой отправить ее служить в зону спецоперации.
Об этом РИА «Новости» сообщил член ОНК Москвы Арслан Хасавов, отметив, что заявление было подано три месяца назад. Новосельская надеется, что ее ходатайство рассмотрят в ближайшее время.
Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил Новосельскую к десяти годам колонии за получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.