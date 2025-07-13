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    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    17 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    14 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    13 июля 2025, 03:54 • Новости дня

    Почти 40% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве выпало 39% месячной нормы осадков за прошедшие сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    На центр города, по данным осадкомера Балчуга, пришлось 33 мм дождя, что сопоставимо с тремя ведрами воды на каждый квадратный метр, передает ТАСС.

    Тишковец отметил, что, несмотря на обильные осадки, температура воздуха на Балчуге достигла 36,1 градуса, а на ВДНХ – 34,6. В районе Домодедово порывы ветра достигали скорости 24 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки циклона, который принес сильный град в Москву.

    12 июля 2025, 18:33 • Новости дня
    Посетители Красной площади увидели трогательную сцену с почетным караулом в жару
    Посетители Красной площади увидели трогательную сцену с почетным караулом в жару
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители и туристы на Красной площади стали свидетелями, как один из почетных караульных помог другому стойко перенести зной.

    Необычная и трогательная сцена развернулась на Красной площади во время несения службы почетным караулом у стен Кремля. В условиях рекордной жары один из военнослужащих почувствовал недомогание, но ему тут же помог сослуживец, который в буквальном смысле подставил плечо товарищу, передает «Царьград».

    В субботу москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом. Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог пообещал прохладу москвичам со следующей недели.

    Жара в 34 градуса не повлияла на распорядок дня в Кремле, сотрудники продолжают работать в обычном режиме, отмечал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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    11 июля 2025, 23:58 • Новости дня
    Арбитражный суд Москвы обратил 100% активов «Главпродукта» в доход государства

    Суд обратил 100% активов «Главпродукта» в доход государства

    Tекст: Ирма Каплан

    Компании, входящие в ГК «Главпродукт», а также собственность главы компании Леонида Смирнова обращены в доход государства после решения Арбитражного суда Москвы о конфискации из-за вывода их прибыли за рубеж в обход введенных в России контрсанкций.

    «Суд решил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства активов «Главпродукта» и собственности его главы Смирнова удовлетворить в полном объеме. Решение вступает в силу незамедлительно», – приводит ТАСС постановление суда.

    С 2022 по 2024 год через зарубежные головные компании на счета в американском банке JP Morgan Chase было выведено 1 млрд 379 млн 861 тыс. рублей прибыли. С целью создания видимости законности суммы дробились на части до 10 млн рублей.

    Генпрокуратура в иске отмечала, что в 2009 году Смирнов, с гражданством США, перерегистрировал группу на американские компании Universal Company 2000 Inc. и Universal Beverage Company.

    В октябре 2024 года указом президента России часть компаний «Главпродукта» была переведена под временное управление Росимущества.

    В иске уточнялось, что Смирнов препятствовал деятельности временной администрации, направляя с декабря 2024 года по февраль 2025 года письма с требованиями не сотрудничать с госуправлением и блокировать его работу, включая снабжение зоны СВО на Украине.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество бенефициара холдинга «Главпродукт» Леонида Смирнова, а также активы более 30 юридических лиц холдинга.

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    12 июля 2025, 17:15 • Видео
    Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

    Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

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    11 июля 2025, 22:50 • Новости дня
    Кроссовер въехал в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной
    Кроссовер въехал в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Прокуратуры Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    На Бережковской набережной в Москве кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу, сообщил Telegram-канал столичного Департамента здравоохранения.

    «Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Степень тяжести травм уточняется», – сказано в посте.

    По уточненной информации ведомства, двоих детей доставили в НИИ НДХиТ (Клиника доктора Рошаля) троих взрослых – в ГКБ №67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.

    «Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести», – добавили там.

    Прокуратура Москвы подключилась к расследованию обстоятельств происшествия.

    «На Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, и скрылся с места дорожной аварии», – сообщили в ведомстве.

    Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки.

    О проведении доследственной проверки по факту аварии сообщил столичный СК России, следователи осматривают место ДТП.

    «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в Telegram-канале столичного СК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, авария с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» в районе Домодедово привела к гибели водителя автобуса и пострадавшим среди пассажиров.

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    11 июля 2025, 08:45 • Новости дня
    Собянин сообщил о планах реновации многоэтажек в Москве
    Собянин сообщил о планах реновации многоэтажек в Москве
    @ Artem Svetlov/Wikipedia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для сохранения статуса Москвы как современного мегаполиса городские власти намерены заняться реновацией не только промзон, но и устаревших многоэтажных домов, включая 9-12-этажки, имеющие конструкционные риски, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин заявил о необходимости последовательной реновации устаревших жилых домов. По его словам, многие девяти- и двенадцатиэтажные здания представляют большую угрозу безопасности, чем старые пятиэтажки, которые хоть и непригодны для проживания, но устойчивы к разрушению, передает РИА «Новости».

    Мэр отметил, что морально и физически устаревший жилфонд нельзя оставлять без внимания, поскольку он со временем превращается в трущобы. Он подчеркнул, что власти города должны думать о поэтапной реновации всего жилого массива, чтобы сохранить современный облик Москвы.

    По словам мэра, западный опыт, предполагающий мгновенное признание дома аварийным и выселение жильцов, может привести в Москве к градостроительному хаосу и точечному расселению по разным районам. «Так не должно быть. Нужно планомерно этим заниматься, как мы занимаемся сегодня реновацией», – заявил Собянин.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прекращать строительство метро не планируется, так как необходимо продолжать интеграцию с городами Подмосковья. Собянин также сообщил о росте продолжительности жизни москвичей до 80 лет.

    В мае президент РФ Владимир Путин отметил развитие экономики Москвы, которая за шесть лет выросла на 25%.

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    10 июля 2025, 13:14 • Новости дня
    Москва побила температурный рекорд года жарой в 33,1 градуса

    Вильфанд сообщил о самом жарком дне года в Москве

    Москва побила температурный рекорд года жарой в 33,1 градуса
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В столице установлен температурный рекорд года, когда на метеостанции ВДНХ отметили плюс 33,1 градуса, что почти сравнялось с историческим максимумом.

    Новый температурный рекорд с начала 2024 года зафиксирован в Москве 10 июля, передает ТАСС.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил: «Нынешний день, 10 июля, стал самым жарким днем этого года, температура в Москве уже перевалила через 33 градуса. В 12 часов она составила плюс 33,1 градуса на станции ВДНХ, которая является базовой для определения рекордных значений».

    Вильфанд отметил, что прежний рекорд для 10 июля был установлен в 1996 году и составил 33,4 градуса. По его словам, нет сомнений, что этот показатель будет сегодня превзойден.

    Ранее самым жарким днем 2024 года было 8 июля, когда температура поднялась до плюс 32,8 градуса. Синоптики продолжают фиксировать небывалую жару, которая может обновить исторические максимумы для середины июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые зафиксировали троекратный рост смертей от жары в Европе.

    В Москве в ночь на 9 июля температура воздуха превысила аналогичные показатели в Сочи.

    Между тем аномальная жара в Ялте спровоцировала взрыв электросамоката во время зарядки.

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    12 июля 2025, 00:15 • Новости дня
    Полиция Москвы задержала подозреваемого в ДТП на Бережковской набережной

    Полиция Москвы задержала водителя, сбившего пешеходов на на Бережковской набережной

    Tекст: Ирма Каплан

    Двоих человек, находившихся в автомобиле HIPhi Z, который совершил наезд на пешеходов на Бережковской набережной вечером пятницы, задержали и доставили в полицию, сообщили в столичном ГУ МВД России.

    В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий столичная полиция установила местонахождение автомобиля, водитель которого допустил наезд на пешеходов на Бережковской набережной.

    «Лица, находившиеся автомобиле в момент дорожной аварии, установлены и задержаны. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел», – передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

    В прокуратуре города добавили, что автомобиль марки HIPhi Z обнаружили во 2-м Сетуньском проезде. При ДТП в его салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Бережковской набережной в Москве в пятницу вечером кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу. Пострадавших, предварительно, пятеро, в том числе дети. Двое взрослых – в тяжелом состоянии.

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    11 июля 2025, 15:36 • Новости дня
    В Москве спасли замурованных при ремонте теплотрассы кошек
    В Москве спасли замурованных при ремонте теплотрассы кошек
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Две кошки оказались под землей после замены труб на Лермонтовском проспекте, но были обнаружены и спасены живыми благодаря вмешательству зоозащитников.

    Две кошки были спасены из-под земли после того, как оказались замурованы в ходе работ по замене труб возле второго корпуса дома № 10 на Лермонтовском проспекте, сообщает РИА «Новости». Информация о происшествии стала известна после публикаций в Telegram-каналах и обращения в благотворительный фонд «Котоспас».

    В фонде сообщили, что кошки были закопаны заживо, однако «кошки даже не похудели и сразу побежали ласкаться и гладиться». Для спасения животных участок пришлось раскапывать вручную.

    Депутат Мосгордумы Александр Козлов пояснил, что по правилам содержания общего имущества в многоквартирных домах хотя бы один продух должен оставаться открытым. По его словам, управляющая организация или исполнители работ нарушили жилищные нормы, а если кошки были замурованы намеренно, речь может идти о жестоком обращении с животными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рабочие засыпали котлован с двумя кошками в районе Выхино-Жулебино во время ремонта теплотрассы. Местная жительница пыталась остановить рабочих, но ее просьбы проигнорировали.

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    12 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Прокуратура опубликовала видео наезда на пешеходов в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранители задержали 23-летнего водителя, который после наезда на пешеходов попытался скрыться и отказался проходить медицинское освидетельствование. Видео инцидента опубликовала Прокуратура Москвы.

    За рулем автомобиля, который сбил пешеходов и скрылся с места происшествия, находился 23-летний мужчина, сообщает Прокуратура Москвы. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

    Действия мужчины квалифицируются по пунктам «а, б» части 2 статьи 264 УК РФ. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

    В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, а также с участием прокурора суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после инцидента на Бережковской набережной, где студент на электрокаре HiPhi Z сбил нескольких пешеходов на переходе, правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

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    11 июля 2025, 02:04 • Новости дня
    Собянин заявил о намерении продлить в Подмосковье столичное метро

    Tекст: ир

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прекращать строительство метро не планируется, так как необходимо продолжать интеграцию с городами Подмосковья.

    Строительство московского метрополитена останавливать не планируется, рельсовая транспортная система будет развиваться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Он напомнил, что развитие инфраструктуры можно и остановить, пример был, после чего пришлось «рвать постромки» и наращивать темпы строительства.

    «Чтобы работать спокойно и планомерно, не надо ничего останавливать. Нужно постепенно, спокойно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья», – рассказал Собянин РИА «Новости».

    Он считает, что заниматься всем нужно системно и постоянно. В частности, в создании новой транспортной системы, которая помогла бы выйти из коллапса, который образовался из-за активного прироста населения и транспорта в регионе и резкого сокращения инвестиций.

    «Чтобы из этого выйти, создать новую систему, не только в Москве, но и во всем мегаполисе, включая Московскую область, надо было в кратчайшие сроки вложить инвестиции, создать новую транспортную систему, которая бы охватила и Москву, и ближайшие города Подмосковья, и работала как часы. Такая система была создана, дальше идет планомерная работа», – добавил столичный градоначальник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов заявил, что у города есть планы сделать 60% столичных поездов беспилотными к 2035 году.До этого мэр Сергей Собянин сообщал о начале тестовой эксплуатации 

    беспилотного поезда без пассажиров на московском метро.

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    12 июля 2025, 01:14 • Новости дня
    Метеоролог пообещал прохладу москвичам со следующей недели

    Tекст: Ирма Каплан

    Грядущая неделя в столице будет сопровождаться жаркой погодой с кратковременными дождями и температурой выше климатической нормы, по в сравнении с уходящей погода покажется прохладнее и комфортнее, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «В понедельник и вторник облачности будет больше в Москве, возможны кратковременные дожди, местами сильные. По оценкам, выпадет 20-25% от месячной нормы осадков», – рассказал он ТАСС.

    Ночью температура будет порядка +18...+20 градусов, в центре города +21...+23. Днем облака будут прикрывать город от солнечных лучей и температура понизится до +25...+30 градусов.

    Вильфанд отметил, что в дальнейшем облачность станет сильнее из-за понижения давления. Ночами на рабочей неделе прогнозируется +14...+19 градусов, днем +25...+27 градусов, по области до +29. Небольшие дожди ожидаются в течение всей недели. С субботы ожидается прояснение.

    «Небольшой дождь сохранится, но изменение циркуляции приведет к тому, что уже воздушные массы будут с севера. Температура ночью понизится до +12...+17 градусов, днем до +21...+26. Такие показатели являются нормой для июля», – резюмировал эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москве установились необычно теплые ночи с температурой до +22 градусов, что специалисты связывают с возвращением погодного явления, называемого «египетские ночи».

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    12 июля 2025, 10:22 • Новости дня
    Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом

    Tекст: Мария Иванова

    Днем в Москве ожидается ухудшение погоды с грозами, кратковременным ливнем, градом и усилением ветра до 20 метров в секунду, сообщил Комплекса городского хозяйства.

    В субботу в Москве ожидается ухудшение погодных условий, передает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

    По данным синоптиков, с 14.00 и до конца дня в городе пройдут кратковременные, а местами сильные дожди, возможны гроза и град. При грозе ветер может усиливаться до 15-20 метров в секунду.

    Власти просят горожан соблюдать осторожность во время непогоды. В сообщении отмечается: «Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили». Подчеркивается, что такие меры помогут избежать травм и повреждения имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог пообещал прохладу москвичам со следующей недели.

    Жара в 34 градуса не повлияла на распорядок дня в Кремле, сотрудники продолжают работать в обычном режиме, отмечал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Между тем Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день при жаре.

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    12 июля 2025, 02:01 • Новости дня
    Арбитражный суд поддержал решение ФАС о взимании с МТС 3 млрд рублей

    Tекст: Ирма Каплан

    Арбитражный суд Москвы поддержал решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обязать крупнейшего сотового оператора МТС компенсировать излишне полученные средства после роста тарифов для абонентов весной.

    «В апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. ФАС России установила, что повышение является экономически необоснованным и ущемляет интересы потребителей», – сказано в сообщении антимонопольного ведомства.

    ФАС установила, что МТС нарушила Закон о защите конкуренции и должна перечислить в бюджет необоснованно полученную сумму – 3 098 087 251 рубль.

    Такой способ пресечения нарушений применяется впервые и назван соразмерным и эффективным для предотвращения аналогичных практик конкурентами.

    ПАО «МТС» пыталось оспорить решение и предписание ФАС, однако Арбитражный суд Москвы поддержал регулятора. В ФАС считают, что мера станет примером для отрасли и повысит ответственность операторов.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы, обязав МТС прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму и Севастополе.

    В январе ФАС возбудила дело против МТС за рекламу, в которой усмотрели некорректное сравнение и отсутствие объективных критериев, что может вводить в заблуждение потребителей.

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    11 июля 2025, 03:05 • Новости дня
    Синоптик указал на царящие в Москве «египетские ночи» второй год подряд

    Вильфанд: «Египетские ночи» фиксируются в Москве второй год подряд

    Tекст: Ирма Каплан

    В Москве установились необычно теплые ночи с температурой до +22 градусов, что специалисты связывают с возвращением погодного явления, называемого «египетские ночи», сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «В Москве действительно фиксируется высокая температура ночью, настоящие «египетские ночи». И в течение недели ситуация продолжится», – сообщил он ТАСС.

    До конца недели ночные температуры в столичном регионе будут в диапазоне +20...+22 градусов. Эта погодная картина повторяет прошлогодний июль, когда в центре европейской России царили аномально жаркие ночи, климатически схожие с египетскими.

    Вильфанд ранее предупреждал о возвращении в Москву «египетских ночей» и отмечал, что летом температуры в регионе все чаще становятся нехарактерными для территории.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 10 июля в столице установлен температурный рекорд года, когда на метеостанции ВДНХ отметили плюс 33,1 градуса, что почти сравнялось с историческим максимумом.А в ночь на 9 июля в Москве температура воздуха

    превысила аналогичные показатели в Сочи.

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    10 июля 2025, 18:06 • Новости дня
    Минобороны России сообщило о ликвидации 25 украинских беспилотников за час

    Российская ПВО уничтожила 25 беспилотников над тремя регионами России

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства противовоздушной обороны в течение полутора часов отбили массовую атаку беспилотников украинской армии на российские регионы, сбив 25 аппаратов.

    Российские средства ПВО в период с 15.00 до 16.30 по московскому времени уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны России. Из них 14 беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, восемь – над Белгородской областью, еще три – над Московским регионом.

    В сообщении подчеркивается, что все аппараты были уничтожены в воздухе, угрозы для населения и инфраструктуры не зафиксировано. Подобные атаки становятся регулярными в условиях конфликта и отвечают за возрастающую напряженность на российских приграничных территориях.

    Официальных сведений о повреждениях или пострадавших в результате инцидента не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО Министерства обороны уничтожила еще два беспилотника, которые летели на Москву.

    Российские силы ПВО минувшей ночью нейтрализовали 14 беспилотников самолетного типа, восемь из которых были сбиты над акваторией Черного моря. Дежурные расчеты ПВО также сбили два беспилотника самолетного типа над Крымом около 13.00 по московскому времени.

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    12 июля 2025, 21:45 • Новости дня
    «Роскосмос» показал спутниковые снимки принесшего град в Москву циклона

    Tекст: Мария Иванова

    Спутниковые снимки, сделанные аппаратами «Электро-Л» и «Арктика-М», наглядно зафиксировали мощный циклон, вызвавший в Москве сильный дождь и град.

    Снимки циклона, который принес в Москву дождь и град, опубликовал Telegram-канал Роскосмоса. Ведомство представило изображения, сделанные с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

    На опубликованных фотографиях видна структура атмосферного вихря, принесшего в столичный регион комбинированные осадки. Космические аппараты позволили проследить перемещение циклона и его влияние на погодные условия в Москве.

    Ранее сообщалось что в Москве ожидается ухудшение погоды с грозами, кратковременным ливнем, градом и усилением ветра до 20 метров в секунду.

    Между тем в субботу в столице побит температурный рекорд 122-летней давности.

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    Америка постепенно разжигает боевой запал Европы

    Европа окончательно отказалась от дипломатических путей урегулирования украинского кризиса. Европейские лидеры заговорили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины и разместить на ее территории десятки тысяч военных. По мнению экспертов, «ястребиная» риторика Европы отражает настроения Вашингтона, который пока не добился успеха по урегулированию украинского конфликта. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

    • Урсула устояла

      Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

    • Россия предложила США новый вариант

      После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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