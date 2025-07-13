Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.17 комментариев
Почти 40% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве
В Москве выпало 39% месячной нормы осадков за прошедшие сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
На центр города, по данным осадкомера Балчуга, пришлось 33 мм дождя, что сопоставимо с тремя ведрами воды на каждый квадратный метр, передает ТАСС.
Тишковец отметил, что, несмотря на обильные осадки, температура воздуха на Балчуге достигла 36,1 градуса, а на ВДНХ – 34,6. В районе Домодедово порывы ветра достигали скорости 24 метров в секунду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки циклона, который принес сильный град в Москву.