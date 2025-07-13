  • Новость часаЛавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области
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    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды
    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины
    Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию
    Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    В Британии спрогнозировали содержание «важного заявления» Трампа
    TWZ объяснил смысл пролета над Киевом самолета Ан-124
    Письмо графа Шереметева о возвращении направили Путину
    Новое государство появилось в мире
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    19 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    14 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    13 июля 2025, 08:56 • Новости дня

    Москвичам пообещали грозовые ливни и жару

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В воскресенье москвичей ожидают кратковременные ливни с грозами и температура воздуха до плюс 34 градусов, при восточном ветре.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве и области в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, передает РИА «Новости». Во второй половине дня прогнозируются кратковременные грозовые ливни, интенсивность осадков может достигать 9–14 литров на квадратный метр. Ветер будет восточный, скоростью от трех до восьми метров в секунду, а при грозе возможны порывы. Температура воздуха поднимется до плюс 34 градусов. Атмосферное давление будет немного снижаться и составит 747 миллиметров ртутного столба. Тишковец отметил, что погодные условия определяются атмосферным фронтом окклюзии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с превышением климатической нормы и отсутствием осадков, и такая погода сохранится до конца мая. Среднесуточная температура воздуха в Москве достигла плюс 15,5 градуса, что стало признаком наступления метеорологического лета на четыре дня раньше обычного. Синоптик Евгений Тишковец развеял слухи о рекордной жаре и уточнил, что лето будет немного теплее обычного и с небольшим дефицитом осадков.


    12 июля 2025, 12:38 • Новости дня
    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружение для украинских военных обычно доставляют на Украину через порт Измаил, где его перегружают на поезда и отправляют через Николаевскую область, сообщили в пророссийском подполье.

    Иностранное вооружение для украинских военных продолжает поступать через порт города Измаил, передает РИА Новости«. Как рассказал представитель пророссийского подполья, военная техника и оружие чаще всего доставляются судами под видом гражданских грузов, а грузополучателем зачастую указывают Румынию, чтобы скрыть реальное направление поставок.

    После прибытия в порт Измаил имущество перегружают на железнодорожные составы, которые затем отправляются через станцию Колосовка в Николаевской области непосредственно украинским воинским частям. Подпольщики подчеркнули, что этот маршрут известен российским военным, и по нему уже наносились удары.

    Собеседник агентства отметил, что ранее российские военные не раз пытались нарушить этот маршрут, атакуя мост в Затоке. Несмотря на это, украинская сторона оперативно восстанавливала поврежденную инфраструктуру, быстро возвращая маршрут в рабочее состояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Одесское подполье также заявило, что готово к действиям против иностранных солдат. Представители подполья сообщили о взрывах на авиабазе войск Украины под Одессой. Они также заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.

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    12 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
    Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на недавно открытом курорте в северокорейском Вонсоне, в начале встречи они обменялись необычным приветствием.

    В начале встречи Ким Чен Ын заметил, что с их предыдущего общения прошел год. Лавров с юмором ответил: «А вы все еще курите. И я курю».

    Также Лавров передал Ким Чен Ыну послание от президента России Владимира Путина. «Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время», – сказал Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на новом курорте в Вонсоне, передает РИА Новости. Кроме того, в рамках визита в КНДР Лавров провел переговоры с главой северокорейского МИД Цой Сон Хи. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, обсуждались двусторонние отношения, ситуация на Корейском полуострове, а также график предстоящих контактов.

    Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в практических областях и обменялись мнениями по ситуации в Северо-Восточной Азии. Москва и Пхеньян подтвердили приверженность политико-дипломатическому решению проблем Корейского полуострова. Также стороны подчеркнули решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внешних игроков, которые ведут к росту напряженности в регионе.

    По итогам переговоров был подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Вонсане. Лавров передал Ким Чен Ыну теплый привет от Владимира Путина.

    Лавров ранее назвал отношения между Россией и КНДР «непобедимым братством».

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    12 июля 2025, 17:15 • Видео
    Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

    Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

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    12 июля 2025, 15:39 • Новости дня
    TWZ объяснил смысл пролета над Киевом самолета Ан-124
    TWZ объяснил смысл пролета над Киевом самолета Ан-124
    @ Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 с весны 2021 года оставался на аэродроме Святошино, а теперь его вывезли в Германию.

    Американское издание TWZ сообщило, что грузовой самолет Ан-124-100 с номером UR-82073 покинул аэродром Святошино в Киеве, где находился с начала полномасштабных боевых действий. По данным украинской стороны, самолет эвакуировался с Украины и направился в Лейпциг, где располагается представительство компании «Антонов».

    В публикации подчеркивается, что аэродром Святошино за время специальной военной операции практически не пострадал. TWZ приводит слова пользователя @TheIntelFrog из сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), который отметил, что самолет мог оставаться в Киеве с марта 2021 года, а его перемещение в Европу связано с необходимостью ремонта или обслуживания.

    Также TWZ обратило внимание на спутниковые снимки от Planet Labs, полученные 2 июля, на которых на территории аэродрома Святошино были замечены два относительно исправных самолета Ан-124.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданский самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов» был замечен в небе над Киевом. Тяжелый транспортный борт Ан-124, ранее замеченный в районе Киева, переместился в немецкий Лейпциг.

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    12 июля 2025, 16:12 • Новости дня
    Новое государство появилось в мире

    Politico: Франция заключила соглашение о создании государства Новая Каледония

    Новое государство появилось в мире
    @ Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В пригороде Парижа представители конкурирующих политических движений объявили о соглашении по созданию нового государства под названием Новая Каледония, сообщили СМИ.

    Как передает Politico, формирование государства согласовано, однако оно не станет полностью независимым от Франции, пишет RT.

    Согласно данным издания, достигнутая договоренность предусматривает предоставление Новой Каледонии широкой автономии. В частности, новым властям передадут часть полномочий в сфере международных отношений.

    В феврале сторонники независимости Гваделупы потребовали проведения референдума о самоопределении и независимости от Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января в Новой Каледонии, где произошли беспорядки, был создан «Международный фронт деколонизации», который основали 12 движений за независимость заморских территорий Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу.

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    12 июля 2025, 15:09 • Новости дня
    Письмо графа Шереметева о возвращении направили Путину

    Письмо о возвращении графа Шереметева в Россию направили Путину

    Письмо графа Шереметева о возвращении направили Путину
    @ Сергей Кузнецов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Посольство России во Франции направило в Москву обращение графа Петра Шереметева, который просит содействия для возвращения на родину и перевозки своей коллекции.

    Посольство России в Париже получило и переправило в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева, адресованное президенту России Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

    В обращении Шереметев просит о содействии в возвращении на родину и перевозке своего имущества, включая коллекцию.

    Дипмиссия заявила, что граф Шереметев выразил твердое намерение вернуться в Россию, чтобы исполнить последнюю волю своего отца и провести остаток жизни на родине предков: «Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на Родину своих предков – в Россию. На днях посольство получило письмо от Петра Петровича Шереметева с таким обращением на имя президента России, которое направлено нами в Москву по соответствующим каналам».

    В посольстве подчеркнули значительный вклад Шереметева в развитие российского и французского культурного сотрудничества и отметили тесные связи с ним. Ранее копию письма опубликовали СМИ, в нем Шереметев также просит содействия по вопросу перевозки личной коллекции в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль пока не получал письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников графа Петра Шереметева президенту России Владимиру Путину.

    Комментарии (39)
    12 июля 2025, 18:33 • Новости дня
    Посетители Красной площади увидели трогательную сцену с почетным караулом в жару
    Посетители Красной площади увидели трогательную сцену с почетным караулом в жару
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители и туристы на Красной площади стали свидетелями, как один из почетных караульных помог другому стойко перенести зной.

    Необычная и трогательная сцена развернулась на Красной площади во время несения службы почетным караулом у стен Кремля. В условиях рекордной жары один из военнослужащих почувствовал недомогание, но ему тут же помог сослуживец, который в буквальном смысле подставил плечо товарищу, передает «Царьград».

    В субботу москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом. Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог пообещал прохладу москвичам со следующей недели.

    Жара в 34 градуса не повлияла на распорядок дня в Кремле, сотрудники продолжают работать в обычном режиме, отмечал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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    12 июля 2025, 14:07 • Новости дня
    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины

    Военный эксперт Перенджиев: Лавров разоблачил очередной симулякр Запада в отношении Украины

    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сергей Лавров понимает, что в гибридной войне против России Франция и Британия используют симулякры, это же касается заявления Эммануэля Макрона о том, что страны «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями.

    «В ходе гибридной войны против России Франция и Британия используют симулякры. Но Сергей Лавров понимает, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны «коалиции желающих» начнут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня, – это тоже симулякр», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России»..

    По словам военного эксперта, создание термина «симулякр» приписывается французскому социологу и философу Жану Бодрийяру, он означает копию того, чего на самом деле не существует или проще говоря – фейк: «Классическим примером создания симулякра можно назвать сказку датского писателя Ханса Христиана Андерсена «Новое платье короля». А теперь что-то наподобие симулякров пытаются создавать не только европейские лидеры, но и президент США Дональд Трамп. Эти симулякры позволяют Лондону, Парижу и Берлину получать не только экономические, но и политические дивиденды, потому что под военные проекты-симулякры выделяются средства».

    Последнее заявление Макрона от лица «коалиции желающих» создало информационный повод о том, что при благоприятном для себе моменте «европейцы введут войска на Украину, обоснуются в портах Николаевской области и Одессы». «Европейцы именно на это и рассчитывают, а если у них этого не получится, то в любом случае они получат дивиденды», – полагает спикер.

    Поддержка Украины для Запада стала по большей части симулякром, под который создаются образы и «правильная картинка». При этом оказывается и реальная поддержка, которая заключается в передаче Киеву вооружений, в том числе дальнобойных ракет и средств ПВО.

    «Заявления про планы направить на Украину силы сдерживания – это симулякр, как и провокация в Буче или действия «Белых касок» в Сирии в период правления Башара Асада. Но под все это выделяются огромные средства, большая часть которых оседает в карманах западных политиков, Зеленскому и его команде, тоже, кстати, перепадает», – добавил Перенджиев.

    О том, что Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании «корпуса многонациональных сил для защиты Украины», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего визита в Северную Корею. «Мы этим особо не интересуемся, но они об этом громко кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Но мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьез не воспринимаем», – сказал Лавров.

    В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам франко-британского саммита в Лондоне, что страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. По его словам, это будет сделано с целью обеспечить восстановление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Французский лидер охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве.

    Макрон неоднократно говорил о том, что на Украине должны появится европейские военные. В марте по итогам парижского саммита «коалиции желающих» он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, а их контингент будет находиться в заранее определенных с украинцами стратегических местах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на слова Макрона, что активность западных стран по военному присутствию на Украине отражает антироссийские и милитаристские настроения: «В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений, настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских».

    Песков подчеркнул разочарование Москвы тем, что западные страны игнорируют сигналы России об опасности такого присутствия. Песков добавил, что последовательные и ясные сигналы со стороны Москвы не принимаются во внимание и не находят понимания на Западе.

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    12 июля 2025, 17:36 • Новости дня
    Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию

    Пилот Красноперов: Украинский Ан-124-100 может перевозить любые вооружения

    Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Самолет Ан-124 «Руслан» может перевозить любые танки, американские системы противоракетной обороны Patriot и другие вооружения, Украина всеми силами старается сохранить этот самолет, сказал газете ВЗГЛЯД пилот первого класса Андрей Красноперов. Ранее в небе над Киевом заметили украинский Ан-124-100, который прилетел в Лейпциг.

    «Самолет Ан-124-100 «Руслан» – специфический, это один из самых крупных транспортных самолетов в мире. Он элементарно может перевозить любые танки, американские системы противоракетной обороны Patriot. На нем можно перевозить любые вооружения, которые Украина получает от Европы, в том числе крылатые ракеты и прочие боеприпасы. Скорее всего, именно для таких перевозок Киев собирается использовать этот самолет», – считает пилот первого класса Андрей Красноперов, майор запаса ВВС.

    По мнению эксперта, самолет прилетел в Германию из Киева на прохождение технического обслуживания. Однако Красноперов сомневается, что в Германии есть все необходимые запчасти для Ан-124-100.

    «На Украине уже нет возможностей обслуживать этот самолет. То, что у них еще осталось, – все это наследие Советского Союза. Это также касается транспортной дальней авиации. Все эти самолеты должны быть списаны. Но украинцы ставят задачу хоть как-то сохранить свои Ан-124-100».

    На этой неделе в небе над Киевом заметили украинский Ан-124-100. Как выяснили западные СМИ, борт прибыл в немецкий город Лейпциг, где находится основной хаб украинской компании Antonov Airlines.

    После начала спецоперации Antonov Airlines перевела в Лейпциг пять самолетов Ан-124. По данным американского издания TWZ, самолет Ан-124-100 с номером UR-82073 покинул аэродром Святошино в Киеве, где находился с начала полномасштабных боевых действий.

    Этот аэродром практически не пострадал. TWZ приводит мнение о том, что самолет оставался в Киеве с марта 2021 года, а его перемещение в Европу связано с необходимостью ремонта или обслуживания. Также TWZ обратило внимание на спутниковые снимки от Planet Labs, полученные 2 июля, на которых на территории аэродрома Святошино были замечены два относительно исправных самолета Ан-124.

    Ранее украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что данный самолет ранее был конфискован у российской компании «Волга-Днепр» по решению суда в Онтарио. Однако эту информацию опровергают Telegram-каналы военных летчиков.

    «Руслан» может выполнять полеты на всех географических широтах и предназначен для перевозки грузов (до 120 тонн) на большие расстояния. Самолет был создан ОКБ имени О.К. Антонова для перевозки солдат вместе с тяжелой военной техникой. На вооружение военно-транспортной авиации СССР самолет поступил в январе 1987 года.

    Серийное производство прекратилось в 1994 году, потому что с распадом СССР «Руслан» оказался невостребован военными. В середине нулевых предпринимались попытки возобновить серийное производство самолетов Ан-124-100 на ульяновском предприятии «Авиастар», но проект был признан бесперспективным.

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    12 июля 2025, 13:34 • Новости дня
    Погиб ученый-тестировщик вакцины «Спутник V»

    Погиб ученый-тестировщик вакцины «Спутник V» Константин Захаров

    Погиб ученый-тестировщик вакцины «Спутник V»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава совета директоров петербургской «Эскеллены» Константин Захаров, известный тестированием вакцины «Спутник V», погиб в ДТП на трассе под Приозерском.

    Авария произошла 11 июля на 16-м километре трассы в Приозерском районе, передает 47news.

    В результате столкновения Audi Q7 и грузовика МАN погиб 45-летний Константин Захаров, возглавлявший совет директоров медицинской исследовательской организации «Эскеллена».

    Коллеги Захарова подтвердили его гибель и отметили его уникальный талант понятно рассказывать о фармацевтических новинках.

    Как рассказали в полиции, водитель грузовика МАN, гражданин Киргизии, выехал на встречную полосу из-за лопнувшего колеса, где и произошла трагедия. Водитель легковушки скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после ДТП на трассе М-12 были госпитализированы двое детей. Следственные органы возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства. В результате аварии на трассе М-12 погибли женщина и ребенок.

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    12 июля 2025, 18:50 • Новости дня
    В Британии спрогнозировали содержание «важного заявления» Трампа
    В Британии спрогнозировали содержание «важного заявления» Трампа
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп может объявить о новых мерах в отношении конфликта России и Украины, сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

    Меркурис заявил на YouTube, что «речь может пойти о поддержке законопроекта Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России)», передает РИА «Новости».

    Эксперт также не исключает, что глава Белого дома объявит о новых поставках вооружения Киеву. При этом, как отмечает аналитик, Москва, по его наблюдению, кажется совсем не впечатленной изменениями риторики со стороны американского лидера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

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    12 июля 2025, 11:13 • Новости дня
    Учительница рассказала, почему Зеленский не знал о Волынской резне
    Учительница рассказала, почему Зеленский не знал о Волынской резне
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В школьные годы Владимира Зеленского по истории обучал преподаватель из Львова, не рассказывавший о Волынской резне и событиях на Западной Украине.

    Причины незнания президентом Украины Владимиром Зеленским событий Волынской резни раскрыла бывший педагог и директор 95-й гимназии Кривого Рога Алла Шепилко, передает РИА «Новости» со ссылкой на SHOT. В сообщении говорится, что Шепилко хорошо помнит состав учителей, работавших в школе Зеленского. По ее словам, учителем истории Зеленского был националист, приехавший с Западной Украины.

    Она отмечает, что этот преподаватель представлял боевиков ОУН-УПА*(организации запрещены в России) исключительно с положительной стороны и не затрагивал тему уничтожения поляков украинскими националистами. Шепилко добавила, что сама преподавала математику, но знает о подходе коллеги к истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский якобы не был осведомлен о Волынской резне до личного общения с ним. Сторонники Бандеры, по мнению издания, убеждают Зеленского не признавать Волынскую резню геноцидом. Российский МИД выразил сомнения в искренности и образованности президента Украины после его заявления о незнании о трагедии.

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    12 июля 2025, 15:03 • Новости дня
    Захарова резко отреагировала на атаку ВСУ на «Белгород-Арену»

    Захарова: Киев ведет борьбу с мирным населением, детьми и совестью

    Захарова резко отреагировала на атаку ВСУ на «Белгород-Арену»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим целенаправленно ведет борьбу не только с мирными жителями, но и с историей и культурой.

    «Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками», – подчеркнула она в своем комментарии, передает РИА «Новости».

    Захарова также обратила внимание, что, по ее мнению, в Киеве словно приняли решение собрать все худшие практики, начиная от варварства и заканчивая терроризмом и нацизмом. Она отметила, что атаки ВСУ по «Белгород-Арене» свидетельствуют о намеренном характере подобных действий, направленных на запугивание гражданского населения.

    В субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска нанесли удар беспилотником по спорткомплексу «Белгород Арена» в Белгороде, занятия в момент атаки проходили в обычном режиме, пострадавших, к счастью, нет.

    Ранее Гладков сообщил, что во дворе многоквартирного дома в поселке Борисовка от детонации FPV-дрона пострадал мирный житель.

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    12 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Арахамия рассказал, что Зеленского часто били в детстве

    Глава фракции партии «Слуга народа» рассказал, что Зеленского часто били в детстве

    Арахамия рассказал, что Зеленского часто били в детстве
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия рассказал, что Владимир Зеленский в детстве часто подвергался нападкам.

    Арахамия отметил в интервью Би-би-си, Зеленский делился воспоминаниями о том, как рос «евреем маленького роста в Кривом Роге», который является крупным индустриальным городом, передает ТАСС.

    Он уточнил, что Зеленского «часто били» в детстве. Он также привел слова Зеленского: «Найди того, кто главный, ударь его в лицо, и тогда все остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело».

    В субботу жена Зеленского Елена в документальном фильме «История Зеленского» призналась, что надеялась на поражение мужа на выборах 2019 года.

    Ранее президент Владимир Путин рассказал, что его друзья-евреи называют Владимира Зеленского «позором еврейского народа».

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    12 июля 2025, 21:10 • Новости дня
    Удары ВС России по ТЦК вызвали панику среди украинских военных

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары Вооруженных сил России по территориальным центрам комплектования ВСУ вызвали среди украинских военных панику, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры заявили, что атаки на эти объекты приводят к уничтожению значительного количества документации, необходимой для военнослужащих ВСУ при оформлении льгот, передает ТАСС.

    Он добавил, что командование украинской армии сейчас игнорирует проблему и пользуется ситуацией, чтобы уводить семьи пропавших без вести солдат от получения подробной информации о судьбах их близких.

    В субботу военный эксперт Виталий Киселев заявил, что успешные удары по украинским ТЦК обусловлены высокой эффективностью российской разведки и подполья, а также современного вооружения.

    Ранее сообщалось, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение по центрам ТЦК Украины.

    Напомним, украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов. Министерство обороны России на этой неделе подтвердило удары по территориальным центрам комплектования ВСУ.

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    12 июля 2025, 10:51 • Новости дня
    Москалькова рассказала о просьбах украинских военнопленных в России
    Москалькова рассказала о просьбах украинских военнопленных в России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнопленные, находящиеся в России, попросили у уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой книги, крестики и Библии, и их просьбы были оперативно выполнены.

    Украинские военнопленные, которых посещала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, попросили у нее книги, крестики и Библии, их просьбы были выполнены, передает РИА «Новости». Москалькова рассказала, что после просьбы военнопленных водители направились в ближайшую церковь, где закупили крестики, и пленные были этим очень довольны.

    Омбудсмен напомнила, что совместно с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом они осуществляют взаимные посещения военнопленных и следят за условиями их содержания. Особое внимание уделяется медицинской помощи и гуманитарным вопросам, связанным с литературой и личными вещами.

    Москалькова подчеркнула важность работы Международного Комитета Красного Креста, который должен посещать российских пленных на Украине, чтобы те могли получать письма от родных. Она также добавила, что во время последнего обмена получила большую пачку писем от украинских родственников и передала письма российским пленным. Москалькова процитировала слова одного из пленных: «вы даже не представляете, насколько для нас важно было получать весточку из дома, от родных, близких, это то, что вселяло в нас веру, что нас обязательно спасут и обязательно наши близкие нас дождутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Москалькова сообщила о возвращении двух жителей Курской области из Сум. Москалькова призвала мировое сообщество осудить Киев за пытки пленных. Она также сообщила о возвращении военных, числившихся без вести пропавшими.

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