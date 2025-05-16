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    16 мая 2025, 17:15 • Справки

    АГС-17 «Пламя» – советский автоматический гранатомет

    АГС-17 «Пламя» – советский автоматический гранатомет
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    АГС-17 или «Пламя» – это автоматический станковый гранатомет, разработанный в Советском Союзе в 1960-х годах. Оружие предназначено для поражения живой силы и легкой бронетехники противника, обеспечивая мощную огневую поддержку на поле боя. Благодаря высокой скорострельности и эффективной дальности стрельбы, гранатомет активно используется как в наступательных, так и в оборонительных операциях. Сегодня он остается востребованным в вооруженных силах разных стран, а его модификации продолжают служить в современных конфликтах.

    История гранатомета АГС-17 и предпосылки к его созданию

    В середине XX века армии ведущих стран мира искали способы повысить огневую мощь пехотных подразделений. В ходе боевых действий во Вьетнаме США успешно применяли автоматические гранатометы, которые значительно увеличивали огневую поддержку на поле боя. Эти системы позволяли вести подавляющий огонь по вражеским позициям. Опыт применения подобных систем показал их высокую эффективность, что подтолкнуло военных специалистов Советского Союза к созданию собственного аналога, способного обеспечить превосходство над потенциальным противником.

    Советское руководство приняло решение о разработке нового автоматического гранатомета, который бы соответствовал тактическим требованиям армии. Работы были поручены Государственному научно-исследовательскому институту-61 в Коврове, имеющему богатый опыт в создании стрелкового оружия. Конструкторы столкнулись с рядом технических вызовов, включая обеспечение надежности работы оружия в различных климатических условиях. Ключевой задачей было создание системы, способной вести огонь как с треноги, так и с бронетехники, обеспечивая мобильность и универсальность применения.

    После ряда испытаний и доработок в 1967 году гранатомет был принят на вооружение Советской армии под обозначением АГС-17. Его отличала возможность ведения огня по настильной и навесной траектории. Вскоре после принятия на вооружение АГС-17 начал поступать в подразделения, где доказал свою эффективность в условиях реальных боевых действий. Конструкция оружия продолжала совершенствоваться, а новые боеприпасы увеличивали его поражающую способность, делая АГС-17 одним из самых мощных средств поддержки пехоты.

    Конструкция и характеристики АГС-17

    АГС-17 выполнен в классической для автоматических гранатометов схеме с ленточным питанием. Он стреляет выстрелами ВОГ-17 и ВОГ-30 калибра 30 мм. Оружие устанавливается на треногу или бронетехнику, что повышает его устойчивость и точность. Масса гранатомета без боекомплекта составляет 18 кг, с треногой и прицелом – 31 кг. Скорострельность достигает 400-500 выстрелов в минуту, а прицельная дальность составляет 1700 м. В боекомплекте используются металлические ленты, каждая из которых вмещает 29 гранат. Это делает АГС-17 эффективным средством подавления живой силы противника на открытой местности.

    Конструкция АГС-17 включает ствол с массивным кожухом, который предотвращает его перегрев при интенсивной стрельбе. Затворная группа обеспечивает надежную работу оружия даже в тяжелых условиях эксплуатации. Автоматика работает по принципу свободного затвора, что упрощает механизм и снижает вероятность отказов. Огонь ведется исключительно очередями, а скорострельность позволяет создавать плотный заградительный огонь по позициям противника. Гранаты имеют осколочно-фугасное действие, что увеличивает поражающий эффект на больших площадях.

    Боеприпасы ВОГ-17 и ВОГ-30 разработаны специально для АГС-17, обеспечивая максимальную эффективность при стрельбе. ВОГ-17 обладает разрывным зарядом, способным поражать противника в радиусе нескольких метров. ВОГ-30 имеет усиленный заряд, увеличивая убойную силу и зону поражения. Боекомплект в ленте дает возможность вести огонь продолжительными очередями без необходимости частой перезарядки.

    Прицеливание на АГС-17 осуществляется с помощью механического прицела, но современные версии могут оснащаться оптическими или коллиматорными прицелами. Это повышает точность стрельбы, особенно при ведении огня на предельных дистанциях. Гранатомет может устанавливаться как на стационарные огневые точки, так и на бронетехнику, увеличивая его мобильность. Прочная и простая конструкция делает АГС-17 удобным в эксплуатации, а высокая надежность гарантирует его эффективность даже в самых суровых условиях.

    Развитие и модернизация гранатомета

    После успешного внедрения АГС-17 его конструкция неоднократно модернизировалась. В конце 1980-х годов появился АГС-30 – облегченная версия гранатомета с повышенной мобильностью. Также были разработаны специальные боеприпасы с увеличенной поражающей способностью. Современные версии оснащаются оптическими и коллиматорными прицелами, что улучшает точность огня. Несмотря на появление новых моделей, АГС-17 остается на вооружении и используется в различных конфликтах.

    В ходе дальнейших модернизаций был улучшен механизм подачи боеприпасов, что повысило надежность работы оружия. Разрабатывались новые виды гранат с увеличенной дальностью и мощностью взрыва. Кроме того, были созданы модификации для использования на различных платформах, включая вертолеты и боевые машины пехоты. Все эти улучшения позволили продлить срок службы АГС-17 и адаптировать его к современным требованиям ведения боя.

    Современные версии гранатомета могут интегрироваться с цифровыми системами управления огнем, а это делает его более точным и эффективным. В ряде стран ведутся работы по созданию дистанционно управляемых модулей с АГС-17, что позволяет использовать его без прямого участия оператора. Эти нововведения свидетельствуют о том, что, несмотря на почтенный возраст конструкции, АГС-17 продолжает развиваться и оставаться актуальным на поле боя.

    Экспорт и боевое применение АГС-17

    АГС-17 был поставлен в десятки стран мира и активно применялся в боевых действиях. В Афганистане советские войска использовали гранатомет для подавления огневых точек противника. В последующие годы оружие применялось в Чечне, Сирии, а также в конфликтах на постсоветском пространстве. Его надежность и эффективность сделали АГС-17 популярным среди армий и вооруженных группировок в разных регионах. В некоторых странах на основе советской модели разрабатывались собственные аналоги.

    Кроме стран бывшего СССР, АГС-17 активно использовался в странах Азии, Африки и Латинской Америки. В ряде вооруженных конфликтов гранатомет применяли как регулярные армии, так и различные повстанческие формирования. Простота конструкции и высокая надежность сделали его популярным даже в условиях ограниченной материально-технической базы, что способствовало его распространению в нестабильных регионах.

    Современные конфликты также демонстрируют востребованность АГС-17. В Сирии и в зоне спецоперации на Украине он активно используется для подавления укрепленных позиций противника, особенно в условиях городской застройки. В некоторых странах ведутся работы по дальнейшей модернизации гранатомета, включая адаптацию под современные системы управления огнем. Это подтверждает, что несмотря на годы эксплуатации, АГС-17 остается одним из ключевых видов оружия пехотной поддержки.

    Современное использование вооружения

    Сегодня АГС-17 продолжает оставаться важным элементом вооружения многих армий. В России он применяется в различных родах войск, включая воздушно-десантные и мотострелковые подразделения. Гранатомет устанавливается на бронетехнику, а также используется в пехотных операциях. В условиях современных конфликтов АГС-17 дополняется системами управления огнем, что повышает его эффективность. Оружие остается актуальным, благодаря своей высокой мощности и простоте эксплуатации.

    Кроме России, АГС-17 используется в вооруженных силах многих других стран, включая государства СНГ, Ближнего Востока и Азии. В условиях локальных конфликтов он применяется как средство подавления укрепленных позиций и групп противника. Модернизированные версии гранатомета оснащаются улучшенными прицельными приспособлениями, а также системами дистанционного управления, а это очень удобно в современных боевых условиях. Высокая дальность стрельбы и плотность огня позволяют эффективно контролировать обширные участки местности.

    Также развитие технологий не обошло АГС-17 стороной. Современные боеприпасы с программируемым подрывом значительно увеличивают его боевые возможности. Ведутся работы по интеграции гранатомета с беспилотными платформами, что позволит автоматизировать процесс ведения огня. Все это доказывает, что даже спустя десятилетия после создания АГС-17 остается востребованным и продолжает занимать важное место в арсеналах различных армий мира.

    Интересные факты: Во время Афганской войны 1980-х годов советские солдаты часто использовали АГС-17 не только как средство подавления противника, но и для создания импровизированных ловушек. В условиях горных боев гранатомет устанавливали на труднодоступных высотах, маскируя позиции. Благодаря навесной траектории стрельбы можно было обстреливать узкие ущелья и тропы, по которым передвигались моджахеды. В одном из боев в Панджшерском ущелье АГС-17 сыграл ключевую роль в обороне советского поста. Гранатометчик в одиночку удерживал позиции, расстреливая атакующих издалека и не давая им подобраться ближе.

    Заключение

    АГС-17 – советский гранатомет, который доказал свою эффективность в многочисленных боевых конфликтах. Он сочетает мощь, надежность и простоту использования, что делает его востребованным даже спустя десятилетия после разработки. Благодаря модернизации и адаптации к современным условиям, АГС-17 продолжает оставаться важным элементом вооружения, обеспечивая превосходство на поле боя. Его широкое распространение и успешное применение в различных климатических и боевых условиях подтверждают его статус одного из лучших гранатометов в мире. АГС-17 остается не только оружием прошлого, но и эффективным средством будущих военных операций, благодаря постоянному совершенствованию боеприпасов и интеграции с новыми технологиями.

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