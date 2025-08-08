  • Новость часаПутин провел совещание с постоянными членами Совбеза России
    8 августа 2025, 13:05 • Справки

    2А36 «Гиацинт-Б» – советская буксируемая гаубица

    2А36 «Гиацинт-Б» – советская буксируемая гаубица
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Буксируемая гаубица 2А36 «Гиацинт-Б» – это мощная артиллерийская система советского производства, предназначенная для уничтожения вражеской техники, укреплений и живой силы на больших расстояниях. Она была создана в 1970-х годах и отличается высокой дальнобойностью, отличной точностью и внушительной огневой мощью. Благодаря своим характеристикам «Гиацинт-Б» остаётся востребованной до сих пор.

    Предпосылки создания и путь к разработке

    После Второй мировой войны артиллерия стремительно развивалась, и к 1960-м годам стало очевидно, что Советской армии необходима новая дальнобойная гаубица. Имевшиеся в арсенале системы, такие как пушки Д-20 и МЛ-20, уже не соответствовали требованиям времени: они либо уступали по дальности стрельбы, либо не обладали нужной огневой мощью и манёвренностью. С развитием средств разведки и авиации, а также увеличением радиуса действия зарубежных артиллерийских систем, возникла необходимость в создании орудия, которое могло бы уверенно поражать цели за линией фронта, оставаясь при этом вне зоны досягаемости вражеской контрбатарейной стрельбы.

    Основной задачей, поставленной перед конструкторами, было создание мощной, точной и мобильной артиллерийской системы, способной работать в условиях современных боевых действий. Проектирование поручили Коломенскому машиностроительному конструкторскому бюро, где уже имелся опыт в создании орудий большой мощности. Работа началась в середине 1960-х годов, под руководством ведущего конструктора Георгия Сергеевича Ефимова. С самого начала было решено ориентироваться на калибр 152 мм – традиционный для советской артиллерии, но требовалось существенно увеличить дальность и точность стрельбы по сравнению с предшественниками.

    Одной из главных инженерных задач стало обеспечение высокой баллистической эффективности ствола. Это требовало не только увеличения длины самого ствола, но и проработки новых технологий производства, способных выдерживать высокие давления и температуры. Кроме того, проект предусматривал разработку новых боеприпасов, в том числе активно-реактивных снарядов, способных преодолевать дистанции до 30 км и более. Инженеры также предусмотрели усиленную систему отдачи и надёжную лафетную часть, чтобы обеспечить устойчивость орудия при стрельбе и облегчить его транспортировку.

    Испытания первых опытных образцов начались в начале 1970-х годов и показали высокий потенциал новой артиллерийской системы. В процессе испытаний были выявлены и устранены начальные конструктивные недостатки, улучшена система накатников и доработаны прицельные устройства. В 1975 году гаубица была официально принята на вооружение под обозначением 2А36 «Гиацинт-Б». Успешное завершение разработки стало важным этапом в развитии советской артиллерии и позволило восполнить пробел в дальнобойной огневой поддержке на поле боя. Эта система быстро заняла своё место в структуре артиллерийских частей, став надёжным инструментом в руках командиров.

    Конструкция, характеристики и боевые возможности 2А36 «Гиацинт-Б»

    Длина ствола орудия достигает почти 9 м, что обеспечивает высокую начальную скорость снаряда и способствует увеличению дальности стрельбы. Вес всей установки в походном положении около 9 760 кг, что делает её пригодной для транспортировки армейскими тягачами. В качестве боеприпасов применяются как классические осколочно-фугасные снаряды, так и активно-реактивные, а также специальные типы снарядов, включая бронебойные и корректируемые.

    Дальность стрельбы является одним из главных достоинств орудия. Стандартными снарядами «Гиацинт-Б» поражает цели на расстоянии до 28 000 м, а с использованием активно-реактивных – до 33 000 м. Эти показатели делают пушку одной из самых дальнобойных в своём классе. Скорострельность составляет от пяти до шести выстрелов в минуту, что достигается благодаря отработанной механике заряжания и опытности расчёта. Такая скорострельность позволяет оказывать плотное огневое воздействие по площадям или точечным целям в короткие промежутки времени, особенно при работе по заранее разведанным координатам.

    Конструкция орудия предусматривает использование раздвижных станин, которые обеспечивают высокую устойчивость при стрельбе и способствуют равномерному распределению отдачи. Гаубица оборудована гидропневматическими накатниками – специальными устройствами, смягчающими откат ствола после выстрела. Благодаря этому снижается нагрузка на лафет, и увеличивается срок службы компонентов. Несмотря на то, что наведение осуществляется вручную, продуманные механизмы позволяют наводить пушку с высокой точностью в горизонтальной и вертикальной плоскости без чрезмерных усилий со стороны оператора.

    В боевом положении расчёт из семи человек может подготовить пушку к стрельбе за несколько минут, что позволяет быстро реагировать на изменение боевой обстановки. Для транспортировки 2А36 используют тяжёлые военные тягачи, такие как КрАЗ-255Б или МАЗ-537, способные буксировать орудие по бездорожью и пересечённой местности. Простота конструкции и надёжность всех узлов делают пушку удобной в обслуживании, а модульность отдельных компонентов облегчает ремонт в полевых условиях. Эти качества обеспечивают «Гиацинту-Б» репутацию надёжного и эффективного артиллерийского средства, пригодного для самых различных условий боевого применения.

    Дальнейшее развитие и модификации орудия

    После принятия на вооружение 2А36 «Гиацинт-Б» вскоре стало очевидно, что её боевой потенциал можно существенно расширить за счёт повышения мобильности. Это привело к разработке самоходной артиллерийской установки 2С5 «Гиацинт-С», где использовался тот же ствол, но установленный на гусеничное шасси, созданное на базе танка. Такая конструкция позволила существенно повысить оперативность и скорость переброски артиллерийского орудия на поле боя, что особенно важно в условиях динамичного боевого столкновения. 2С5 получила автоматизированные механизмы заряжания, что дополнительно увеличило её скорострельность и упростило действия расчёта.

    В рамках модернизаций буксируемая версия 2А36 «Гиацинт-Б» также претерпела ряд улучшений, направленных на повышение точности стрельбы и удобства эксплуатации. Были внедрены усовершенствованные оптические и прицельные устройства, что позволило эффективнее использовать орудие в условиях ограниченной видимости или в ночное время. Кроме оптики, модернизации коснулись и элементов гидравлической системы, благодаря чему удалось повысить надёжность наведения. Также был переработан набор применяемых боеприпасов, включая более современные активно-реактивные снаряды и корректируемые боеприпасы, способные поражать цели с высокой точностью.

    Некоторые модернизированные версии пушки получили устройства для быстрой установки углов наведения по данным разведки или автоматизированных систем управления огнём. Это позволило ускорить процесс привязки орудия к местности и повысить общую эффективность артиллерийского удара. Благодаря высокой технологичности базовой конструкции, все эти усовершенствования можно было внедрять без масштабной переработки корпуса и ствола, что позволяло проводить модернизацию силами ремонтных частей прямо в воинских частях или на полевых базах. Это обеспечивало минимальные затраты времени и ресурсов при сохранении высокого боевого потенциала.

    Важно отметить, что с течением времени конструкция 2А36 доказала свою исключительную надёжность и выносливость. Даже спустя десятилетия с момента выпуска, большая часть этих пушек сохраняет работоспособность и пригодна для боевого применения. Это делает «Гиацинт-Б» не просто технически успешным проектом, а образцом долговечности и инженерной продуманности. В условиях ограниченного финансирования модернизация уже имеющихся систем оказывается экономически оправданной альтернативой закупке новых артиллерийских комплексов, особенно при наличии отлаженной логистики и ремонтной базы.

    География применения и участие в конфликтах

    Гаубица 2А36 «Гиацинт-Б» с момента своего появления активно поставлялась в страны, ориентированные на советскую военную доктрину. Среди крупнейших получателей орудия были такие государства, как Индия, Сирия, Ливия, Ирак и Алжир. Эти страны использовали «Гиацинт-Б» в составе сухопутных войск для обеспечения глубокой артиллерийской поддержки. Кроме того, поставки осуществлялись и в некоторые страны Восточной Европы и Африки. В ряде случаев техника поставлялась как в составе прямого экспорта, так и через союзников Варшавского договора. Благодаря универсальности конструкции, орудие легко осваивалось расчётами даже в армиях с ограниченной технической базой.

    Первым крупным конфликтом, в котором применялась 2А36, стала война в Афганистане в 1980-х годах. Здесь она зарекомендовала себя как эффективное средство поражения укреплённых объектов и позиций моджахедов в горной местности. Мощный снаряд с большой дальностью действия позволял наносить удары по тылам противника, не подвергая расчёты риску немедленного ответного удара. В дальнейшем «Гиацинт-Б» использовалась во многих локальных конфликтах, включая ирано-иракскую войну, где обе стороны стремились к закупке или использованию дальнобойной артиллерии. Надёжность орудия и его устойчивость к суровым условиям эксплуатации делали его ценным активом даже спустя десятилетия после ввода в строй.

    В постсоветский период 2А36 активно использовалась в ходе боевых действий на территории Чечни, где выполняла функции огневой поддержки в условиях плотной застройки и сложного рельефа. Особенно ярко орудие проявило себя в боях за Грозный, где требовалось разрушение укреплённых зданий. В XXI веке гаубица продолжила службу, участвуя в конфликте на территории Украины. В ходе военных действий она применялась обеими сторонами для поражения командных пунктов, артиллерийских позиций и складов боеприпасов. Несмотря на свой возраст, «Гиацинт-Б» остаётся грозным оружием, способным эффективно выполнять задачи на современном поле боя при правильной тактике и подготовленном расчёте.

    Современное использование «Гиацинта-Б»

    Сегодня буксируемая артиллерийская установка 2А36 «Гиацинт-Б» остаётся на вооружении армии России, а также ряда государств постсоветского пространства, включая Белоруссию, Украину, Казахстан и Армению. В условиях ограниченных военных бюджетов и нехватки современных самоходных артиллерийских установок, многие армии продолжают активно эксплуатировать этот тип вооружения. Свою роль играет и доступность боеприпасов калибра 152 мм, которые производятся в больших объёмах и хорошо освоены в военной логистике. Даже спустя десятилетия после принятия на вооружение «Гиацинт-Б» остаётся востребованным и боеспособным средством огневой поддержки.

    Современные конфликты, особенно на Украине, вновь показали высокую эффективность классических артиллерийских систем в условиях позиционной войны. «Гиацинт-Б» успешно используется для поражения целей на больших дистанциях, где мобильные ракетные комплексы оказываются менее рентабельными. Кроме того, гаубица применяется для контрбатарейной борьбы – выявления и подавления вражеских артиллерийских позиций. Использование разведывательных дронов позволяет координировать огонь с высокой точностью, несмотря на ручное наведение. Также «Гиацинт-Б» активно задействуется для разрушения укреплённых объектов и узлов логистики противника, включая мосты, склады и пункты управления.

    В ряде случаев пушки подвергаются локальной модернизации, направленной на улучшение точности стрельбы и повышения живучести на поле боя. Некоторые подразделения оснащают орудия современными средствами связи и навигации, что позволяет быстрее получать целеуказания и координировать огонь с другими средствами поражения. Также предпринимаются попытки интеграции с автоматизированными системами управления огнём, что даёт «Гиацинту-Б» новое дыхание в условиях современного боя. Хоть техника морально устарела по сравнению с последними образцами, её надёжность, простота обслуживания и высокая огневая мощь делают незаменимой в ряде тактических сценариев.

    Интересные факты: во время Афганской войны в 1980-х годах одна из батарей 2А36 «Гиацинт-Б» оказалась в экстремальной ситуации на высоте свыше 2 500 м над уровнем моря, где стандартная техника часто отказывала из-за разрежённого воздуха и перепадов температур. Несмотря на тяжёлые условия, артиллеристы сумели вручную поднять орудия на склоны и закрепить их в нестабильном горном грунте. Благодаря высокой точности и мощи «Гиацинтов» удалось сорвать наступление противника на стратегический перевал, удерживая его трое суток при ограниченном боекомплекте.

    Заключение

    Гаубица 2А36 «Гиацинт-Б» стала символом мощной советской артиллерии и до сих пор остаётся актуальной в ряде армий мира. Её надёжность, дальнобойность и простота обслуживания обеспечили ей долгую службу и уважение среди артиллеристов. Несмотря на появление новых систем, «Гиацинт-Б» остаётся боеспособной единицей, способной выполнять задачи по уничтожению укреплений, техники и живой силы противника. Она наглядно демонстрирует, как продуманная инженерная разработка может сохранять актуальность на протяжении десятилетий.

