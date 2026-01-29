В Новосибирске женщину приговорили за «изгнание сущности» из ребенка

В Новосибирске женщину приговорили к четырем годам за истязание ребенка

Tекст: Дарья Григоренко

Новосибирский областной суд вынес приговор по делу о жестоком обращении с ребенком. Анна Голдиных признана виновной в истязании малолетней девочки и приговорена к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал ее выплатить родителям погибшей девочки 700 тыс. рублей в качестве компенсации, передает РИА «Новости».

Суд установил, что в июне 2024 года Анна и ее муж Олег Голдиных присматривали за тремя детьми знакомой. Супруги решили «изгнать некую сущность» из девятилетней девочки, заставляя ее четыре дня не есть твердую пищу, стоять босиком на крапиве и подвергаться избиениям крапивой, бельевой веревкой и прутом. Все издевательства супруги снимали на камеру мобильного телефона.

Согласно материалам дела, Олег Голдин в течение короткого времени насильно влил в девочку не менее восьми литров воды, в результате чего она скончалась в больнице от отравления водой. Мужчина не дожил до суда – в 2025 году он умер в следственном изоляторе, поэтому уголовное дело в отношении него было прекращено.

Ранее сообщалось, что отчима, обвинявшегося в систематическом избиении пасынка в Перми, приговорили к пяти годам строгого режима и обязали выплатить 300 тыс. рублей компенсации мальчику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу Дрожжино подозревают в том, что на протяжении года она проявляла особую жестокость по отношению к своим троим детям и систематически применяла физическое насилие.