Назван источник финансирования уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревича
Матус: Пугачеву и Макаревича в Израиле финансирует экс-акционер ЮКОСа Невзлин
Предприниматель Андрей Матус сообщил, что бывший акционер компании ЮКОС Леонид Невзлин* (внесен в список иноагентов) спонсирует Аллу Пугачёву, Андрея Макаревича* (признан иноагентом в России), а также других известных артистов, которые покинули Россию и сейчас проживают в Израиле.
Матус отметил, что творчество Пугачёвой и Макаревича перестаёт быть актуальным для российской аудитории. «Макаревич как бренчал на гитаре, так и бренчит в своей тусовке. Но это никому не интересно, и это существует только в их кодле... Макаревич собирал какие-то площадки в Израиле? Нет. В Европе? Нет. Скоро вы все о них начнёте забывать. Они теряют свою аудиторию. Как только они потеряют её окончательно или дойдут до критической точки, Леонид Борисович перестанет их финансировать. Полное забвение», – заявил он, передает RT.
Кроме того, предприниматель считает, что Невзлин поддерживает и других артистов, уехавших из России, таких как Максим Галкин* (признан иноагентом в России), Семён Слепаков* (признан иноагентом в РФ) и группа «Би-2».
В понедельник продюсер Евгений Бабичев сообщил, что Пугачева может выступить на фестивале Вайкуле в Юрмале.
В декабре Макаревич и его жена Эйнат Кляйн организовали продажу вина, изготовленного из винограда, собранного в районе еврейского поселения Бейт-Эль, находящегося на палестинской территории.
В октябре в Госдуме поддержали требование россиян ужесточить меры против иноагентов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом