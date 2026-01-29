Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды

Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.0 комментариев
Биржевые цены на золото и серебро продемонстрировали резкий рост и обновили исторические рекорды, передает РИА «Новости».
По данным торгов на нью-йоркской бирже Comex, стоимость апрельского фьючерса на золото утром в четверг увеличилась на 4,54% и достигла 5 582,69 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов был зафиксирован абсолютный максимум – 5 625,89 доллара за унцию.
Цена мартовского фьючерса на серебро выросла на 4,15%, остановившись на отметке 118,237 доллара за унцию, а ранее достигла рекордных 119,45 доллара. Рост котировок происходит на фоне высокого спроса на драгоценные металлы и сохраняющейся рыночной волатильности.
Аналитик рынка IG в Сиднее Тони Сикамор заявил: «Хотя параболический характер роста цен предполагает, что откат близок, ожидается, что фундаментальные показатели будут благоприятными в течение всего 2026 года, что делает любые спады привлекательными возможностями для покупки». По мнению экспертов, интерес инвесторов к золоту сохраняется на фоне текущих макроэкономических трендов.
Как отмечает Reuters, серебро дорожает из-за поиска инвесторами более дешевых альтернатив золоту и ограниченного предложения металла. Аналитики Standard Chartered прогнозируют, что в текущем году на рынке серебра сохранится дефицит, при этом напряженность на рынке усиливается из-за сокращения наземных запасов.
