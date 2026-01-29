Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.0 комментариев
Почти половина взрослых американцев будет иметь ожирение к 2035 году, заявила ведущий научный сотрудник Института показателей измерения и оценки здоровья при Вашингтонском университете и соавтор исследования, опубликованного в научном журнале JAMA Network Open, Кэтрин О. Джонсон.
Почти половина взрослых американцев будет страдать ожирением к 2035 году, передает РИА «Новости», ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.
Как отметила Джонсон, к этому времени от ожирения будут страдать около 126 млн человек. По ее словам, «согласно нашим прогнозам, к 2035 году почти половина взрослого населения США будет страдать ожирением».
Телеканал ABC уточняет, что за последние 30 лет число взрослых американцев с ожирением увеличилось более чем вдвое: с 34,7 млн в 1990 году до примерно 107 млн в 2022 году. Ожидается, что к 2035 году этот показатель увеличится еще на 19 млн человек.
Исследование также отмечает, что женщины чаще сталкиваются с ожирением, чем мужчины, а в южных штатах США проблема стоит острее, чем в других регионах. Самые высокие показатели ожирения зафиксированы среди граждан в возрасте от 45 до 64 лет, однако самый быстрый рост числа случаев наблюдается среди женщин моложе 35 лет.
