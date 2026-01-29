Володин напомнил о вступившем силу законе о передаче данных детей мигрантов

Володин: Закон о данных детей мигрантов усилит контроль за иностранцами

Tекст: Вера Басилая

Вступивший в силу федеральный закон о передаче МВД данных о детях-иностранцах призван усилить контроль за иностранными гражданами и повысить прозрачность их учёта, сообщил в Max Володин.

По его словам, на начало 2026 года количество детей мигрантов в России снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Володин подчеркнул, что это стало результатом системной работы по совершенствованию миграционного законодательства.

В рамках исполнения закона профильные министерства утвердили порядок передачи информации между ведомствами. Ведомства будут обмениваться данными о постановке на миграционный учёт и снятии с него, подаче заявлений на зачисление в учебные заведения, результатах тестирования на знание русского языка, а также о фактах зачисления или отчисления учащихся.

Володин также подчеркнул, что новая норма позволяет принимать решения о нежелательности проживания в России родителей, грубо нарушающих требования к обеспечению законности пребывания ребёнка и возможности его обучения. Он добавил, что вступивший в силу закон – «очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере».

Напомним, закон о регулярной передача информации о несовершеннолетних иностранцах в российских школах и колледжах начал действовать по новым правилам с января 2026 года.

Количество несовершеннолетних иностранцев на территории России снизилось почти на четверть по сравнению с началом прошлого года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выполнении указа президента по внедрению концепции миграционной политики России на 2026–2030 годы.

