  • Новость часаCzechoslovak Group начала производить на Украине 155 и 105 мм снаряды
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность
    Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за «тяжелейшее предательство» — войну с Россией
    Во Франции одобрили законопроект о согласии на секс
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    Кремль не увидел признаков новой гонки вооружений между Россией и США
    Трамп заявил о возможной масштабной сделке с Китаем по нефти и газу с Аляски
    Китай и США согласовали годовую заморозку торговых ограничений
    Медведев прокомментировал идею испытать «Посейдон» в Бельгии
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    10 комментариев
    30 октября 2025, 13:44 • Политика

    Латинская Америка поворачивается лицом к США

    Латинская Америка поворачивается лицом к США
    @ Alex Wroblewski/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В Вашингтоне торжествуют: Латинская Америка переживает правый поворот. В октябре власть сменилась в Перу и в выраженно пророссийской Боливии, а в Аргентине выборы выиграла партия эксцентричного президента Хавьера Милея. Все это происходит не без участия США, напуганных потерей позиций на собственном «заднем дворе». Что это означает для России?

    Аргентинский президент-затейник Хавьер Милей называет себя «гуру тантрического секса» и общается с богом через умершего пса, поэтому, казалось бы, ничем удивить уже не сможет. Однако он смог, точнее, удивил его избирательный блок «Свобода наступает», внезапно выигравший парламентские выборы.

    Как говорится, ничто не предвещало. Рейтинг властей был низок, недавние муниципальные выборы в провинции Буэнос-Айрес выиграла левая оппозиция, окружение Милея сотрясали коррупционные скандалы, а сам Милей обманул надежды избирателей, как ни один президент еще не обманывал – разрекламировал криптовалюту, чей курс рухнул. Несмотря на это, «Свобода наступает» получила более 40% голосов – почти на четверть больше, чем силы, которые представляют старые элиты (их называют киршнеристами или перонистами – по фамилиям лидеров прошлого).  

    Президент США Дональд Трамп радуется за аргентинского союзника чуть ли не больше всех, считая его успех том числе своей заслугой. В этом есть доля правды: Вашингтон весомо, грубо, зримо вмешался в предвыборную кампанию, за две недели до голосования посулив аргентинцам взятки. Во-первых, своп на 20 млрд долларов для обмена аргентинских песо, что должно стабилизировать их курс. Во-вторых, привлечение частных инвестиций еще на 20 млрд долларов. Но то и другое – лишь в том случае, если выборы выиграют сторонники Милея. И они выиграли.

    Их победу легко обесценить, однако с оговорками. Так, явка в 67 с лишним процентов выглядит высокой по мировым меркам, но для Аргентины это антирекорд. Поругивая президента, народ не вдохновился оппозицией, олицетворявшей возврат к прошлым практикам. Лучше, мол, как сейчас – скандально, бардачно, кринжово, но не как прежде.

    Кроме того, даже теперь коалиция Милея будет контролировать всего треть депутатов в каждой из палат парламента, поскольку аргентинцы раз в два года избирают только половину состава нижней палаты и треть от верхней. То есть это довольно скромная победа. Но по последствиям все же значительная: противники Милея больше не смогут обходить президентское вето, для такого нужно более двух третей голосов депутатов.

    То есть парламент в Аргентине по-прежнему оппозиционен президенту и вынуждает Милея править указами вместо того, чтобы принимать законы. Из-за этого программа либертарианских реформ была купирована, но результаты того, что все-таки удалось сделать, аргентинцев как будто устроили.

    Проблем и издержек множество, начиная с рецессии, вызванной «шоковой терапией» с обесцениванием песо и резким сокращением госрасходов. Тем не менее пока это не похоже на ту катастрофу, которую сулили Аргентине из-за причуд нового лидера. Хамоватый радиоведущий оказался способным переговорщиком, отстоявшим перед противниками хотя бы часть своих идей. Кроме того, он выполнил главное обещание, благодаря которому стал президентом: обуздал инфляцию, с которой ассоциировалась экономическая политика киршнеризма. Ее показатель упал с 211% к моменту избрания Милея до 31,8% в сентябре 2025-го.

    За это время в Латинской Америке произошло много всего такого, что делает очередную победу аргентинского либертарианца не экзотической деталью политпейзажа, а частью общего крена вправо.

    Еще недавно левые силы царили там почти повсеместно. Были, конечно, исключения вроде бедного и проблемного, а потому не слишком влиятельного Парагвая, но даже в Колумбии – оплоте влияния США в регионе – выборы впервые в истории выиграл «левак», причем достаточно радикальный – нынешний президент Густаво Петро. А человек с весьма похожими взглядами – Габриэль Борич – возглавил Чили, самую благополучную страну региона.

    Аналитики Вашингтона били тревогу: «задний двор» США становится «розовым», а значит, нелояльным – прокитайским и со склонностью новых лидеров бороться с империализмом. Это по-прежнему актуально для таких важных государств, как Мексика и Бразилия. Но налицо и правый поворот, причем он начался еще в конце прошлого десятилетия, просто незаметно, потому что начался с Сальвадора.

    Эта страна известна прежде всего тем, что считалась одной из самых опасных в мире из-за уличной преступности – там убивали людей чаще, чем где-либо еще. Мало кто верил, что с этим можно что-то сделать, но молодой президент с арабскими корнями и очень крутыми методами Найиб Букеле смог. Порядка 2% населения Сальвадора теперь сидит в тюрьме, но поддержка президента зашкаливает за 90%.

    Потом направо ушел Эквадор, где левые удерживали позиции десятилетиями. Москве даже пришлось склонять его к умеренности с помощью бананов.

    А октябрь 2025 года и вовсе стал для латиноамериканских марксистов переправой через Березину.

    Помимо Аргентины, правые удивили в Боливии и Перу, особенно в Боливии. Прежде она была одной из самых «красных» в Америке, наряду с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, но ситуация в экономике дошла до того, что левые даже не вышли во второй тур президентских выборов, а главой государства в итоге стал Родриго Пас, ориентированный на Вашингтон. К сожалению, это может означать то, что у российских и китайских проектов по добыче в этой стране лития могут начаться проблемы: Трамп обожает литий так же, как шантаж третьих стран, если их кооперация с КНР или РФ ущемляет экономические интересы США.

    Что же касается Перу, там парламент единогласно объявил импичмент социалистке Дине Болуарте, и президентом стал правый либерал Хосе Хери, который легко найдет общий язык с Милеем, Пасом и Трампом. Раньше это не имело значения, поскольку Перу было одним из наименее развитых государств Латинской Америки, но с некоторых порт подтянулось и теперь в числе лидеров, уступая по уровню жизни только Чили, Аргентине, Уругваю, который называют латиноамериканской Швейцарией, Панаме с ее каналом и стране-заповеднику Коста-Рике.

    На очереди Колумбия. Казус с президентом-партизаном Петро Вашингтон надеется уладить к лету следующего года, вернув во власть прежние политические элиты. Будущие выборы, судя по соцопросам, нынешняя левая коалиция рискует проиграть. Чтобы это произошло наверняка, США активно участвуют в избирательной кампании, только не пряником, как в Аргентине, а с опорой на кнут. Для того Трамп и обзывает колумбийского лидера «наркоторговцем», потому и обкладывает бывшего союзника тарифами, что хочет обеспечить возвращение Боготы под вашингтонское крыло.

    Это мелочи по сравнению с Венесуэлой, где дело может дойти до военной интервенции и свержения президента Николаса Мадуро с помощью пентагоновских штыков. И чем ярче проявляется правый поворот в других странах Латиноамериканского региона, тем больше вероятности того, что Трамп рискнет на кураже чужих побед.

    Правда, Мадуро для него – враг старый и личный. А в случае с Бразилией Трамп, кажется, готов смириться, что до нее правый поворот не дойдет и в следующем году президент Лула да Силва переизберется на новый срок, так что договариваться с ним по торговле и как-то выстраивать отношения все-таки придется. Они встретились на неделе и выглядели довольными друг другом, причем президент США не стал поднимать вопрос о том, что предыдущего президента Бразилии Жаира Болсонару – друга, единомышленника и косплеера Трампа – недавно посадили на 27 лет за попытку госпереворота.

    Как утверждают источники CNN, теперь Трамп считает Болсонару неудачником и не хочет с ним ассоциироваться, тем более что Лула на выборах, скорее всего, действительно победит: его рейтинг порядка 40%. Но раньше зашкаливал за 70%, что тоже «звоночек» для латиноамериканских левых.

    Другое дело, что правый поворот в Латинской Америке можно рассматривать как вещь в себе. Она бурно развивается и переживает множественные проблемы роста. Ее население считает, что уровень жизни может быть выше, и разочарованно тасует политические колоды. Наобещав золотые горы, левые не везде осилили серебряные холмы (даже в Аргентине).

    Поэтому порулить дали правым, что в этом регионе часто означает усиление влияния США на каждую конкретную страну.

    Но это влияние далеко от того, каким было в эпоху доктрины Монро или во времена первой холодной войны, когда только Куба шагала с Вашингтоном не в ногу, а Колумбия воевала в Корее. США больше не в состоянии втягивать страны «южного подбрюшья» в свои геополитические авантюры с прежней легкостью, что наглядно доказал единодушный отказ государств Латинской Америки от поддержки ВСУ и введения антироссийских санкций, причем это не зависело от того, правая власть или левая.

    Тот же Милей – уж на что чудак, а для Украины стал разочарованием. При нем Аргентина отказалась вступать в БРИКС и усилила сотрудничество с НАТО, а сам Милей по любому поводу обнимался с Владимиром Зеленским. Однако на практике вообще ничем украинцам не помог и даже не собирался – ни оружием, ни деньгами, ни, тем более, санкциями. Наоборот, внес сумятицу в ряды союзников Киева, выступая против торговых ограничений как идеи. В его предельно идеологизированной картине мира с соседом надо торговать, даже если ты его ненавидишь.

    Из-за этого Зеленский быстро потерял интерес к новому латиноамериканскому другу. Что сделало Милея совсем не таким безнадежным врагом России, каким он сперва казался.

    Главное
    Российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское
    Орбан заявил о возможном нападении на венгерский НПЗ с российской нефтью
    Макрон потребовал блокировать соцсети за «политическую предвзятость»
    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155 и 105 мм снаряды
    Берлин отказался раскрыть данные о финансировании грузинских радикалов
    Трамп разрешил Южной Корее построить атомную подлодку в США
    ВЦИОМ узнал о ежедневной усталости россиян

    Почему россияне недоедают рыбы

    Россияне едят меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендовано Минздравом, хотя это влияет на продолжительность жизни, заявил Владимир Путин. И потребовал принять меры. В мясной отрасли России удалось справиться с недоеданием: теперь россияне потребляют даже больше нормы. Как совершить такой же рывок в рыбной отрасли? Подробности

    Перейти в раздел

    Латинская Америка поворачивается лицом к США

    В Вашингтоне торжествуют: Латинская Америка переживает правый поворот. В октябре власть сменилась в Перу и в выраженно пророссийской Боливии, а в Аргентине выборы выиграла партия эксцентричного президента Хавьера Милея. Все это происходит не без участия США, напуганных потерей позиций на собственном «заднем дворе». Что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия научилась создавать военные цунами

    Президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», который может нести заряд мощностью до двух мегатонн и превышает показатели самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Какие технологии использовались при создании «Посейдона», какие задачи он будет решать и когда ждать его постановку на боевое дежурство? Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»

    «Рука Москвы» дотянулась до Парижа, и не простая, а красная. По крайней мере, именно такой штамп запущен сегодня французской прессой. О чем идет речь, причем тут растущий во французском обществе антисемитизм – и какие еще голословные обвинения в адрес России распространены сегодня во Франции? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации