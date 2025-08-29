Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.0 комментариев
NYP: Трамп решил сократить зарубежную помощь еще на 5 млрд долларов
Вашингтон готовится урезать международную помощь еще на 5 млрд долларов, включая финансирование инициатив в поддержку Киева и культурных проектов на Украине, сообщила газета New York Post (NYP).
Дональд Трамп намерен вернуть в бюджет США 5 млрд долларов, ранее выделенных на зарубежную помощь, передает ТАСС.
Из этой суммы 3,2 млрд долларов были предназначены Агентству США по международному развитию (USAID), остальная часть поступала в различные фонды Госдепартамента.
В рамках сокращений планируется вернуть сумму, которая включала поддержку климатических инициатив в Гондурасе, продвижение идеологии ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) в странах бывшей Югославии и финансирование фонда демократии в Южной Африке. Также сокращаются средства, выделенные на продвижение искусства украинских женщин.
Часть средств, попавших под сокращение, предназначалась для поддержки миротворческих миссий ООН, в частности в Демократической Республике Конго и Центрально-Африканской Республике. Среди них – расходы на бронетранспортеры для миротворцев из Уругвая, учебный центр в Замбии и казармы для размещения миротворцев из Казахстана.
Администрация Трампа 3 февраля фактически приостановила деятельность USAID. По словам временного руководителя агентства Марко Рубио, после проверки было прекращено 83% программ USAID.
Ранее сенаторы США одобрили инициативу Дональда Трампа о возврате в федеральный бюджет почти 8 млрд долларов, ранее выделенных на работу USAID.
Госсекретарь США Марко Рубио 1 июля объявил о закрытии зарубежных программ USAID.
Администрация президента США Дональда Трампа ранее предложила существенно сократить бюджеты ряда ключевых ведомств, включая Госдепартамент и USAID.
Бывший посол США в ООН и экс-глава USAID Саманта Пауэр во время разговора с российскими пранкерами рассказала о десятках миллионов долларов, которые США направили на поддержку власти Майи Санду в Молдавии.