Сенат США одобрил отмену расходов на USAID и два СМИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сенат США одобрил законопроект об аннулировании государственных расходов на иностранную помощь и финансирование общественных вещательных компаний NPR и PBS на общую сумму 9 млрд долларов, передает ТАСС.

Теперь федеральный бюджет получит обратно 7,9 млрд долларов, которые были выделены Госдепартаменту на деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), а также 1,1 млрд долларов, изначально предназначенных для Корпорации общественного вещания.

По информации канала CNN, эта сумма практически полностью соответствует двухлетнему бюджету корпорации, через которую NPR и PBS получают государственные средства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прекращение финансирования со стороны США привело к ухудшению ситуации в здравоохранении 70 стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила сократить годовой бюджет на 21% из-за финансовых трудностей после выхода США. Сокращение помощи США оказало негативное влияние на работу медицинских структур в Женеве.