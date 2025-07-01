Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.6 комментариев
Госсекретарь США объявил о закрытии зарубежных программ USAID
Госсекретарь США Рубио объявил о закрытии зарубежных программ USAID
Агентство США по международному развитию (USAID) прекращает оказание зарубежной помощи с 1 июля, следует из заявления госсекретаря США Марко Рубио.
В заявлении отмечается, что программы, соответствующие интересам Вашингтона, перейдут в ведение Госдепартамента и будут реализовываться с «большей подотчетностью и эффективностью», передает ТАСС.
Рубио также заявил, что поддержка за рубежом в дальнейшем станет «точечной и ограниченной по времени» и будет соответствовать принципу «Америка прежде всего».
По словам госсекретаря, ранее агентство обладало почти неисчерпаемым бюджетом, однако не достигло значимых результатов после холодной войны, а получатели помощи часто не проявляли ответных шагов. Рубио отметил, что использование средств американских налогоплательщиков для поддержки «потерпевших крах правительств» в отдаленных странах больше не будет практиковаться.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа предложила существенное сокращение бюджетов ряда ключевых ведомств, включая госдепартамент и USAID.
Сообщалось, что сокращение финансирования USAID может обернуться гибелью 14 млн человек.