FT: Сокращение финансирования USAID может обернуться гибелью 14 млн человек

Tекст: Мария Иванова

Как отметил профессор Барселонского института глобального здравоохранения Дэвид Рассел, «структурное сокращение финансирования USAID может привести к одному из самых существенных ударов по мировому здравоохранению», который в свою очередь рискует обернуться «смертью миллионов людей, прежде всего среди уязвимых слоев населения». Он предупредил, что резкое сокращение финансирования USAID способно свести на нет достижения в борьбе с ВИЧ, малярией и другими инфекциями.

В подготовленном отчете говорится, что финансируемые USAID программы с 2001 по 2021 год позволили предотвратить гибель почти 92 млн человек. В частности, за этот период удалось почти на две трети сократить смертность от ВИЧ.

Напомним, к 30 сентября американская администрация закроет все зарубежные представительства USAID – сотни сотрудников дипломатических служб, подрядчиков и местный персонал в более чем 100 странах.

3 февраля администрация США фактически приостановила деятельность USAID. Госсекретарь США Марко Рубио, который был назначен временным руководителем агентства, проинформировал, что к 10 марта прекратило действие 83% программ ведомства.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в конце июня крупную победу Трампа в Верховном суде назвали «кошмарным шагом к авторитаризму»

Белый дом намерен активно оспаривать постановления, мешающие реализации инициатив президента США Дональда Трампа, включая вопросы миграции и роспуска международного агентства USAID.