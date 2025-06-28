Крупную победу Трампа в Верховном суде назвали «кошмарным шагом к авторитаризму»

Крупную победу Трампа в Верховном суде назвали «шагом к авторитаризму»

Tекст: Ирма Каплан

Проще говоря, это решение Верховного суда дает президенту США свободу действий для продвижения своей повестки дня, не встречая сопротивления со стороны судов. Большинством голосов 6-3 Верховный суд страны постановил, что федеральные судьи превысили свои полномочия, блокируя или замораживая указы Трампа, сообщает телеканал Sky News.

Федеральные судьи, которых Трамп назвал «леворадикальными безумцами», вынесли решения по многочисленным индивидуальным делам, большинство из которых касалось иммиграции. Затем они применили свои постановления в качестве общенациональных запретов, блокируя политику администрации Трампа.

«Это была серьезная угроза демократии, честно говоря. Вместо того, чтобы вынести решение по непосредственно рассматриваемому делу, эти судьи пытались диктовать закон всей стране», – сказал президент на спешно организованной пресс-конференции в зале для брифингов Белого дома.

По словам Трампа, в этот важный день власть вернули тем, кто должен ее иметь, включая Конгресс, институт президентства.

«Это только отнимает плохую власть у судей, отнимает больную и несправедливую власть. «И это действительно будет... очень монументальное решение», – добавил американский лидер.

Однако высокопоставленный член Демократической партии Чак Шумер назвал это решение «беспрецедентным и ужасающим шагом к авторитаризму, серьезной опасностью для демократии и предсказуемым шагом со стороны этого экстремистского суда».

«Ослабляя полномочия окружных судов по контролю за деятельностью президента, суд не защищает конституцию, он ее искажает. Это решение дает Дональду Трампу еще один зеленый свет в его крестовом походе по разрушению основ американской демократии», – заявил Шумер.

Это решение было принято в связи с делом, возбужденным по делу об указе Трампа, изданном в день его инаугурации, о прекращении гражданства по праву рождения, конституционного права быть гражданином Америки, если человек родился в США. Федеральный судья приостановил действие решения, указав, что оно противоречит 14-й поправке к конституции. Верховный суд отложил вынесение решения по этому конкретному делу, вместо этого расширив полномочия федеральных судей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Конгрессе продолжают настаивать на ограничении военных полномочий Дональда Трампа.

Однако, Белый дом намерен активно оспаривать постановления, мешающие реализации инициатив Трампа, включая вопросы миграции и роспуска международного агентства USAID, узнала Washington Post.