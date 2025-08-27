В разговоре с пранкерами Пауэр признала расходы США на поддержку Молдавии

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали в своем Telegram-канале фрагмент разговора с бывшим послом США в ООН и главой USAID Самантой Пауэр.

В ходе беседы Пауэр признала, что США ежегодно тратят десятки миллионов долларов на поддержку так называемого демократического режима в Молдавии, отметив, что эти средства выделяются на длительный срок, даже больше, чем на Украине.

Она назвала это «светлым моментом демократии» и подчеркнула роль президента Майи Санду, которая получала значительную американскую помощь.

Пауэр выразила опасения по поводу возможного влияния президента США Дональда Трампа на ситуацию в Молдавии и рекомендовала европейским лидерам, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, активнее участвовать в поддержке Кишинева.

«Пока Трамп не вмешивается в дела Молдавии, Европа становится гораздо важнее», – заявила она в разговоре с пранкерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Германии Йохан Вадефуль в разговоре с Вованом и Лексусом заявил, что отправка немецкого военного контингента на Украину невозможна из-за сложных юридических процедур и отсутствия общественной поддержки.