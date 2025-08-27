Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.2 комментария
Пранкеры раскрыли откровения Пауэр о финансировании Молдавии США
В разговоре с пранкерами Пауэр признала расходы США на поддержку Молдавии
Во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) бывший посол США в ООН и глава USAID Саманта Пауэр рассказала о десятках миллионов долларов, направленных США на поддержку власти Майи Санду в Молдавии.
Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали в своем Telegram-канале фрагмент разговора с бывшим послом США в ООН и главой USAID Самантой Пауэр.
В ходе беседы Пауэр признала, что США ежегодно тратят десятки миллионов долларов на поддержку так называемого демократического режима в Молдавии, отметив, что эти средства выделяются на длительный срок, даже больше, чем на Украине.
Она назвала это «светлым моментом демократии» и подчеркнула роль президента Майи Санду, которая получала значительную американскую помощь.
Пауэр выразила опасения по поводу возможного влияния президента США Дональда Трампа на ситуацию в Молдавии и рекомендовала европейским лидерам, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, активнее участвовать в поддержке Кишинева.
«Пока Трамп не вмешивается в дела Молдавии, Европа становится гораздо важнее», – заявила она в разговоре с пранкерами.
