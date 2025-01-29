Зампред ХДС/ХСС заявил о невозможности отправки войск ФРГ на Украину

Tекст: Вера Басилая

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили политику от имени главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, и запись разговора была опубликована в их телеграм-канале. Вадефуль заявил, что отправка немецкого военного контингента на Украину невозможна, это связано со сложными юридическими процедурами, предусмотренными Конституцией Германии, которые практически исключают такую возможность по закону, передает ТАСС.

Он отметил, что граждане Германии поддерживают оказание финансовой и политической помощи Киеву, а также поставки военной техники.

Вадефуль подчеркнул, что если немецкие власти объявят об отправке солдат на Украину, это может привести к потере общественной поддержки.

Ранее издание Politico сообщило, что Париж и Лондон рассматривают возможность отправки военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня, обсуждается создание сил из 50 тыс. солдат.

Украинские чиновники полагают, что для обеспечения безопасности на границе союзники могли бы отправить на Украину до 50 тыс. иностранных военных в рамках урегулирования конфликта.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине».

