Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».30 комментариев
Литва закрыла два КПП на границе с Белоруссией
Литва закрыла два из шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией
С пятницы Литва закрыла контрольно-пропускные пункты в Шумскасе и Тверячюсе на границе с Белоруссией, сообщают информационные агентства.
В МВД Литвы закрытие двух из шести КПП на границе с Белоруссией объяснили борьбой с контрабандой и угрозами в сфере безопасности. Дороги и подходы к КПП перекрыли железобетонными блоками и колючей проволокой с режущими металлическими пластинами. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает инфраструктуру в данном районе избыточной. Срок прекращения работы КПП не называется, передает ТАСС.
В Белоруссии действия Литвы назвали неконструктивным и недружественным шагом, который вызовет рост очередей транспорта на границе. Госпогранкомитет Белоруссии полагает, что Литва таким образом пытается не только помешать перемещению грузов, но и снизить поток литовцев, путешествующих по безвизу в Белоруссию, передает РИА «Новости».
Напомним, Литва, Латвия и Польша хотят коллективно принять решение о полном закрытии границы с Белоруссией, главы МВД обсудят это вопрос 28 августа.