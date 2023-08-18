Литва закрыла два КПП на границе с Белоруссией

Литва закрыла два из шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией

Tекст: Антон Антонов

В МВД Литвы закрытие двух из шести КПП на границе с Белоруссией объяснили борьбой с контрабандой и угрозами в сфере безопасности. Дороги и подходы к КПП перекрыли железобетонными блоками и колючей проволокой с режущими металлическими пластинами. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает инфраструктуру в данном районе избыточной. Срок прекращения работы КПП не называется, передает ТАСС.

В Белоруссии действия Литвы назвали неконструктивным и недружественным шагом, который вызовет рост очередей транспорта на границе. Госпогранкомитет Белоруссии полагает, что Литва таким образом пытается не только помешать перемещению грузов, но и снизить поток литовцев, путешествующих по безвизу в Белоруссию, передает РИА «Новости».

Напомним, Литва, Латвия и Польша хотят коллективно принять решение о полном закрытии границы с Белоруссией, главы МВД обсудят это вопрос 28 августа.