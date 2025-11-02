Белоруссия рассказала о выгодополучателях в Литве от контрабанды метеозондами

Представитель ГПК Белоруссии Борейко: В Литве получают выгоду от контрабанды

Tекст: Антон Антонов

«Во всех случаях задержания нами и беспилотных летательных аппаратов, и метеозондов они были оборудованы GPS-трекерами либо другими специальными приборами, в которых были сим-карты литовских мобильных операторов связи», – приводит слова Борейко РИА «Новости» со ссылкой на СТВ.

Это, по его словам, подтверждает заинтересованность европейских получателей в незаконном перемещении товарно-материальных ценностей из Белоруссии.

По данным Борейко, белорусские пограничники впервые столкнулись с использованием метеозондов для контрабанды в начале 2024 года. Позже случаи участились или стали выявляться чаще – в 2025 году уже зафиксировано 11 эпизодов с задержанием метеозондов и подозреваемых. Он отметил, что информация о большинстве подобных нарушений публикуется только по самым ярким случаям.

Борейко также заявил о значительном ухудшении сотрудничества с литовскими структурами в 2021-2023 годах. По его словам, именно Литва прекратила действие ряда международных соглашений и соглашений между соответствующими ведомствами, что особенно отразилось на обмене информацией и совместном расследовании пограничных инцидентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Литвы приняло решение приостановить движение через границу с Белоруссией на месяц. Неделю назад с территории Белоруссии в воздушное пространство Литвы проникли 66 метеозондов с контрабандными сигаретами, что вызвало временную остановку работы Вильнюсского аэропорта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает нужным извиняться перед Литвой.