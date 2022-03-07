Минобороны рассказало о работах по чуме и сибирской язве в лабораториях на Украине

Работы с бактериями чумы и сибирской язвы велись в биологической лаборатории во Львове в рамках военно-биологической программы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве», – приводит его слова РИА «Новости».

Кириллов заявил, что только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 – с туляремией, 10 – с бруцеллезом, пять – с чумой. «Всего – более 320 емкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ», – отметил он.

Кириллов добавил, что деятельность биологических лабораторий на Украине и реализуемая США программа «реформирования» украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными инфекциями.

«При этом деятельность биологических лабораторий, активность которых мы отмечаем с 2014 года, и реализуемая Соединенными Штатами программа так называемого реформирования украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями», – заявил он.

По словам начальника войск РХБЗ, на территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза.

По его словам, Украина под предлогом испытаний средств против коронавируса отправила в США несколько тысяч образцов сыворотки пациентов, в первую очередь относящихся «к славянскому этносу».

Кроме того, он отметил, что Минздрав Украины поставил задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях, в стране идет экстренное сворачивание биологических программ.

Он добавил, что управление начальника войск РХБЗ ВС России постоянно анализирует биологическую обстановку на территории Украины. По данным российских военных, происходит экстренное сворачивание биологических программ.

Ранее сообщалось, что войска Донецкой народной республики нашли лабораторию по производству «боевых» наркотических веществ для украинских националистов под Мариуполем.