  • Новость часаДмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились в Давосе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Глава МИД Молдавии допустил проведение референдума о слиянии с Румынией
    Ракеты «Циркон» поразили укрепленный бункер под Винницей
    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву
    МАГАТЭ: Чернобыльская АЭС потеряла внешнее электроснабжение
    Белоруссия вошла в «Совет мира»
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Алиев заявил о закрытии страницы войны Азербайджана и Армении
    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

    Конечно, Трамп – эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

    12 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    0 комментариев
    20 января 2026, 20:55 • В мире

    Выходки Трампа ослабят США и усилят Глобальный Юг

    Выходки Трампа ослабят США и усилят Глобальный Юг
    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян

    20 января исполнилось ровно год с тех пор, как Дональд Трамп вновь стал президентом Соединенных Штатов. И хотя он пришел к власти под лозунгом «сделать Америку снова великой», предпринятые им шаги настолько расшатали международный порядок, что в итоге это приведет к ровно обратному для США результату.

    Дональд Трамп отметил первую годовщину своего второго президентского срока. И за этот год он натворил столько политических выходок, сколько некоторые президенты не совершают и за обе свои каденции.

    Например, выгнал лидера другого государства из Белого дома просто потому, что ему не понравился тон его общения. Заявил о намерении присоединить к Соединенным Штатам Канаду (как 51-й штат) и Гренландию (как 52-й) – две территории, которые Америка вот уже почти 75 лет как обязуется защищать. Провел военную кампанию против Ирана. Захватил президента независимого государства – Венесуэлы. И совершил еще много такого, что сторонники Трампа объявляют его победами.

    Избиратели Трампа ликуют – ведь Америка давно (пожалуй, со времен Югославии) не видела такой демонстрации силы. Довольны и американские реалисты – ведь Трамп (и это он провозгласил в своей доктрине внешней политики) отказался от всяких идеологических штампов. Курс взят на американский эгоизм с упором на грубую силу, а также на превращение всего Западного полушария в американскую зону контроля. На действия по формуле Фукидида – «сильные делают, потому что могут, а слабые терпят, потому что должны».

    В итоге действия американского президента – причем даже не столько цели, сколько методы их достижения – разрушают все то немногое, что оставалось от международного права. Тех самых универсальных правил, на которые в свое время любили ссылаться на Западе – и на которых действительно держится международный порядок.

    Например, эти правила говорят о том, что нельзя красть лидера государства по причине того, что суд другой страны выдвинул ему обвинения. Ведь в этом случае безопасность любых первых лиц оказывается под угрозой, что напрямую скажется на международной дипломатии. Той же ООН, для участия в заседании которой суверенным лидерам необходимо прилететь в Нью-Йоркский аэропорт, на территорию США.

    Эти правила говорят о том, что нельзя заниматься пиратством в международных водах. Государства в отдельных и особо оговоренных случаях имеют право лишь досматривать проходящие суда, но уж точно не захватывать их и продавать содержимое их трюмов. Превращение же национальных государств в этаких «сомалийских пиратов на максималках» приведет к резкой милитаризации торговых маршрутов, удорожанию стоимости перевозок и даже, возможно, к реанимации каперства (частного пиратства в интересах отдельных стран). А значит, к новой волне глобального экономического кризиса.

    Нельзя бомбить суверенное государство просто потому, что у него есть законная мирная ядерная программа. Это не просто нарушение международного права, но еще и прямая, ничем не спровоцированная агрессия. Нельзя пользоваться своим статусом лидера НАТО и просто отбирать кусок территории страны-союзника или целого союзника, как будто это какое-то государство третьего мира.

    «Да, внутри НАТО были конфликты. Норвегия выступала против принятия Испании в альянс в годы холодной войны, несмотря на противоположные желания США. Турция отказывалась принимать Швецию. Турция конфликтовала с Грецией из-за Кипра», – напоминает газете ВЗГЛЯД младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Никита Белухин. Однако еще ни разу не было, чтобы одна страна НАТО пыталась претендовать на территорию другой.

    Подобный шаг – даже если он будет сделан не в формате вторжения, а через принудительный выкуп или референдум, как сейчас хочет Вашингтон – станет серьезнейшим ударом по реноме США как надежного союзника и гаранта чьей бы то ни было безопасности. Причем не только в Европе, но и на Ближнем Востоке – ведь Трамп точно так же может сказать, что территория Катара (где находится крупнейшая в регионе база США) нужна Америке для обеспечения национальной безопасности.

    Наконец, нельзя выкручивать руки союзникам и в одностороннем формате повышать в разы таможенные тарифы для их товаров. Эти демонстративные акции серьезно бьют по европейской экономике, которая отличается высоким уровнем взаимозависимости с американской, а также по всей системе глобальной торговли, которую десятилетиями выстраивали Соединенные Штаты.

    В итоге США – на словах проводящие реалистичную внешнюю политику – получат эффект, обратный ожидаемому.

    В новой стратегии нацбезопасности администрация Трампа фактически признала, что у нее не хватает ресурсов для проведения своих интересов в глобальном масштабе, поскольку отчетливо сконцентрировала свои приоритеты только на Американском континенте. Однако демонстративное презрение международного права и обычаев приведет лишь к тому, что издержки Америки на международной арене резко вырастут.

    В том числе в Латинской Америке, которую Трамп, казалось бы, поставил на колени. Еще недавно регион переживал «правый поворот», когда на фоне роста преступности в ряде стран (Гондурас, Парагвай, Чили, Эквадор) к власти начали приходить правые лидеры, ориентирующиеся на США.

    «Политика Трампа в долгосрочном аспекте может усилить как венесуэльский, так и латиноамериканский антиамериканизм. Она может способствовать объединению левых сил и партий, причем даже тех, которые еще недавно конфликтовали друг с другом»,

    – объясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков. Проще говоря, не просто вызвать новый «левый поворот», но и привести к объединению умеренных, системных левых (тех же бразильцев) и радикальных с целью противодействия американской агрессии.

    А может быть, и всего Глобального Юга. Агрессивные действия Трампа (в том числе и по уничтожению остатков международного права) приведут к консолидации развивающегося мира, прежде всего на платформах ШОС и БРИКС. Участники неамериканских институтов глобального управления вынуждены будут углублять интеграцию и вырабатывать новые правила международного взаимодействия и защищать свое право по ним жить. В итоге у Глобального Юга появятся новые ресурсы (экономические, политические и даже военные), чтобы продвигать свои интересы и формировать новый, справедливый многополярный мир.

    Может быть, другую позицию займет и Европа. И дело не только в том, что европейские страны, некогда заключившие с США сделку по сдаче Вашингтону части своего суверенитета в обмен на защиту, вынуждены будут пересмотреть ее условия. Сейчас, благодаря действиям Трампа, они почувствовали, каково быть беззащитной жертвой, а не хищником. И поэтому

    агрессивное поведение США может привести к консолидации Европы уже не только на антироссийской, но и на антиамериканской основе.

    «Сейчас Копенгаген пытается добиться европеизации гренландского вопроса. Проще говоря, чтобы с США говорила не сама Дания, а условно коллективная Европа, тем самым превращая вопрос о статусе острова из датской в общеевропейскую проблему», – говорит Никита Белухин. И если, как и говорит датский премьер Метте Фредериксен, аннексия Гренландии приведет к смерти НАТО, а также к реанимации стратегической автономии Европы, то США потеряют возможность использовать европейские ресурсы (экономические, военные, политические) для своей глобальной политики.

    Наконец, агрессивная политика в отношении Ирана приведет к тому, что другие страны убедятся: единственным средством защиты от таких атак является ядерное оружие. После чего режим нераспространения можно будет похоронить, а через шаг (когда ядерное оружие распространится и в небольшие, нестабильные государства) мир увидит всплеск ядерного терроризма.

    Таким образом, «достижения» и «победы» Трампа приносят США выгоду лишь в краткосрочной перспективе. В долгосрочном же плане – международном, историческом и даже внутриполитическом – они лишь ускоряют процесс утери американской глобальной гегемонии. Может быть, даже помешают Штатам занять пост хотя бы регионального лидера. Вместо этого их будут воспринимать как глобального хулигана, которого нужно поставить на место. И коль никто не может сделать это в одиночку, то ставить будут сообща.

    Главное
    Верховная рада осталась без света, тепла и воды
    МИД Молдавии разъяснил процедуру и сроки выхода из СНГ
    Зеленский выразил сомнения в участии Украины в «Совете мира» из-за России
    Фон дер Ляйен анонсировала историческую сделку ЕС с Индией
    Чубайс покинул пост главы Фонда Гайдара
    Жену пловца Свечникова вызвали на опознание найденного в Босфоре тела
    Автоэксперт рассказал об опасности снежных сугробов для автоматических коробок передач

    Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа

    Президент США Дональд Трамп пригрозил новой торговой войной против восьми европейских стран. Параллельно в ЕС появились опасения, что Вашингтон может перекрыть поставки своего СПГ, от которого европейцы после 2022 года стали сильно зависимы. Трамп, судя по всему, готов биться за Гренландию до конца. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Выход из СНГ больно ударит по Молдавии

    Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ. Как отметили в Кремле, решение не стало неожиданностью, поскольку участие республики в работе содружества на протяжении длительного времени было заморожено. По оценкам экспертов, полный разрыв Кишинева с организацией ударит по молдавским производителям и рядовым гражданам страны. Почему Майя Санду решила пожертвовать благополучием собственного населения? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации