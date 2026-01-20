Выходки Трампа ослабят США и усилят Глобальный Юг

Tекст: Геворг Мирзаян

Дональд Трамп отметил первую годовщину своего второго президентского срока. И за этот год он натворил столько политических выходок, сколько некоторые президенты не совершают и за обе свои каденции.

Например, выгнал лидера другого государства из Белого дома просто потому, что ему не понравился тон его общения. Заявил о намерении присоединить к Соединенным Штатам Канаду (как 51-й штат) и Гренландию (как 52-й) – две территории, которые Америка вот уже почти 75 лет как обязуется защищать. Провел военную кампанию против Ирана. Захватил президента независимого государства – Венесуэлы. И совершил еще много такого, что сторонники Трампа объявляют его победами.

Избиратели Трампа ликуют – ведь Америка давно (пожалуй, со времен Югославии) не видела такой демонстрации силы. Довольны и американские реалисты – ведь Трамп (и это он провозгласил в своей доктрине внешней политики) отказался от всяких идеологических штампов. Курс взят на американский эгоизм с упором на грубую силу, а также на превращение всего Западного полушария в американскую зону контроля. На действия по формуле Фукидида – «сильные делают, потому что могут, а слабые терпят, потому что должны».

В итоге действия американского президента – причем даже не столько цели, сколько методы их достижения – разрушают все то немногое, что оставалось от международного права. Тех самых универсальных правил, на которые в свое время любили ссылаться на Западе – и на которых действительно держится международный порядок.

Например, эти правила говорят о том, что нельзя красть лидера государства по причине того, что суд другой страны выдвинул ему обвинения. Ведь в этом случае безопасность любых первых лиц оказывается под угрозой, что напрямую скажется на международной дипломатии. Той же ООН, для участия в заседании которой суверенным лидерам необходимо прилететь в Нью-Йоркский аэропорт, на территорию США.

Эти правила говорят о том, что нельзя заниматься пиратством в международных водах. Государства в отдельных и особо оговоренных случаях имеют право лишь досматривать проходящие суда, но уж точно не захватывать их и продавать содержимое их трюмов. Превращение же национальных государств в этаких «сомалийских пиратов на максималках» приведет к резкой милитаризации торговых маршрутов, удорожанию стоимости перевозок и даже, возможно, к реанимации каперства (частного пиратства в интересах отдельных стран). А значит, к новой волне глобального экономического кризиса.

Нельзя бомбить суверенное государство просто потому, что у него есть законная мирная ядерная программа. Это не просто нарушение международного права, но еще и прямая, ничем не спровоцированная агрессия. Нельзя пользоваться своим статусом лидера НАТО и просто отбирать кусок территории страны-союзника или целого союзника, как будто это какое-то государство третьего мира.

«Да, внутри НАТО были конфликты. Норвегия выступала против принятия Испании в альянс в годы холодной войны, несмотря на противоположные желания США. Турция отказывалась принимать Швецию. Турция конфликтовала с Грецией из-за Кипра», – напоминает газете ВЗГЛЯД младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Никита Белухин. Однако еще ни разу не было, чтобы одна страна НАТО пыталась претендовать на территорию другой.

Подобный шаг – даже если он будет сделан не в формате вторжения, а через принудительный выкуп или референдум, как сейчас хочет Вашингтон – станет серьезнейшим ударом по реноме США как надежного союзника и гаранта чьей бы то ни было безопасности. Причем не только в Европе, но и на Ближнем Востоке – ведь Трамп точно так же может сказать, что территория Катара (где находится крупнейшая в регионе база США) нужна Америке для обеспечения национальной безопасности.

Наконец, нельзя выкручивать руки союзникам и в одностороннем формате повышать в разы таможенные тарифы для их товаров. Эти демонстративные акции серьезно бьют по европейской экономике, которая отличается высоким уровнем взаимозависимости с американской, а также по всей системе глобальной торговли, которую десятилетиями выстраивали Соединенные Штаты.

В итоге США – на словах проводящие реалистичную внешнюю политику – получат эффект, обратный ожидаемому.

В новой стратегии нацбезопасности администрация Трампа фактически признала, что у нее не хватает ресурсов для проведения своих интересов в глобальном масштабе, поскольку отчетливо сконцентрировала свои приоритеты только на Американском континенте. Однако демонстративное презрение международного права и обычаев приведет лишь к тому, что издержки Америки на международной арене резко вырастут.

В том числе в Латинской Америке, которую Трамп, казалось бы, поставил на колени. Еще недавно регион переживал «правый поворот», когда на фоне роста преступности в ряде стран (Гондурас, Парагвай, Чили, Эквадор) к власти начали приходить правые лидеры, ориентирующиеся на США.

«Политика Трампа в долгосрочном аспекте может усилить как венесуэльский, так и латиноамериканский антиамериканизм. Она может способствовать объединению левых сил и партий, причем даже тех, которые еще недавно конфликтовали друг с другом»,

– объясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков. Проще говоря, не просто вызвать новый «левый поворот», но и привести к объединению умеренных, системных левых (тех же бразильцев) и радикальных с целью противодействия американской агрессии.

А может быть, и всего Глобального Юга. Агрессивные действия Трампа (в том числе и по уничтожению остатков международного права) приведут к консолидации развивающегося мира, прежде всего на платформах ШОС и БРИКС. Участники неамериканских институтов глобального управления вынуждены будут углублять интеграцию и вырабатывать новые правила международного взаимодействия и защищать свое право по ним жить. В итоге у Глобального Юга появятся новые ресурсы (экономические, политические и даже военные), чтобы продвигать свои интересы и формировать новый, справедливый многополярный мир.

Может быть, другую позицию займет и Европа. И дело не только в том, что европейские страны, некогда заключившие с США сделку по сдаче Вашингтону части своего суверенитета в обмен на защиту, вынуждены будут пересмотреть ее условия. Сейчас, благодаря действиям Трампа, они почувствовали, каково быть беззащитной жертвой, а не хищником. И поэтому

агрессивное поведение США может привести к консолидации Европы уже не только на антироссийской, но и на антиамериканской основе.

«Сейчас Копенгаген пытается добиться европеизации гренландского вопроса. Проще говоря, чтобы с США говорила не сама Дания, а условно коллективная Европа, тем самым превращая вопрос о статусе острова из датской в общеевропейскую проблему», – говорит Никита Белухин. И если, как и говорит датский премьер Метте Фредериксен, аннексия Гренландии приведет к смерти НАТО, а также к реанимации стратегической автономии Европы, то США потеряют возможность использовать европейские ресурсы (экономические, военные, политические) для своей глобальной политики.

Наконец, агрессивная политика в отношении Ирана приведет к тому, что другие страны убедятся: единственным средством защиты от таких атак является ядерное оружие. После чего режим нераспространения можно будет похоронить, а через шаг (когда ядерное оружие распространится и в небольшие, нестабильные государства) мир увидит всплеск ядерного терроризма.

Таким образом, «достижения» и «победы» Трампа приносят США выгоду лишь в краткосрочной перспективе. В долгосрочном же плане – международном, историческом и даже внутриполитическом – они лишь ускоряют процесс утери американской глобальной гегемонии. Может быть, даже помешают Штатам занять пост хотя бы регионального лидера. Вместо этого их будут воспринимать как глобального хулигана, которого нужно поставить на место. И коль никто не может сделать это в одиночку, то ставить будут сообща.