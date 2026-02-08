Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.6 комментариев
Ким Чен Ын признал ошибки властей КНДР в развитии деревень
Лидер КНДР Ким Чен Ын на открытии нового животноводческого комплекса отметил, что в прошлом власти страны недостаточно эффективно действовали в вопросе развития сельских территорий и занимались пустословием.
На церемонии открытия Самгванского животноводческого комплекса Ким Чен Ын заявил: «По правде говоря, не было бы преувеличением, что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни».
По его словам, сейчас больше «нет времени заниматься пустословием, только упорной борьбой и неустанным обновлением обязательно надо добиться преобразованной обстановки, обновленных результатов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Он сообщил, что принятая в КНДР новая программа сельского хозяйства помогла исправить прежнюю ситуацию в аграрном секторе. По его словам, открытие нового животноводческого комплекса стало символом перемен и новой вехой для агропромышленности страны.
Глава государства отметил, что с началом реализации программы сельской революции в деревне «наступила новая история перемен, и действительно достигнуто и немало успехов». Ким Чен Ын подчеркнул, что аналогичные животноводческие комплексы будут создаваться и в других регионах КНДР, что позволит развивать аграрную отрасль.
