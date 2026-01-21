В КНДР возвели мощную солнечную электростанцию

Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
В КНДР возвели солнечную электростанцию мощностью в несколько тысяч киловатт
В северокорейском уезде Кимхенгвон провинции Янгандо завершилось строительство новой солнечной электростанции, которая стала частью масштабного энергетического проекта региона.
Новая солнечная электростанция мощностью несколько тысяч киловатт была построена в КНДР в уезде Кимхенгвон провинции Янгандо. Запуск объекта стал первым этапом плана по строительству в провинции Янгандо солнечных электростанций суммарной мощностью десятки тысяч киловатт, отмечает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.
С вводом в эксплуатацию станции создана очередная материально-техническая база, способствующая устойчивому росту производства электроэнергии. Также подчеркивается, что в электроэнергетической отрасли страны решаются задачи, связанные с обеспечением нормальной эксплуатации нового объекта.
Реализация подобных проектов направлена на развитие промышленной инфраструктуры и повышение энергетической независимости региона, подчеркивает ЦТАК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает возможность участия в обновлении тепловых электростанций КНДР с применением российского оборудования и технологий.
Напомним, что Северная Корея не получает современное оборудование для электростанций из-за санкций. А ограниченное количество мощных рек не позволяет строить новые гидроэлектростанции, поэтому страна зависит от угольной генерации.