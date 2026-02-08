Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.6 комментариев
Guardian: АНБ узнало о разговоре приближенного Трампа с иностранной разведкой
Агентство национальной безопасности весной зафиксировало телефонный разговор между человеком, близким к президенту США Дональду Трампу, и лицом, связанным с иностранной разведкой, пишет Guardian со ссылкой на адвоката анонимного информатора, знакомого с ситуацией.
По данным Guardian, «крайне секретное коммюнике, которое взбудоражило Вашингтон на прошлой неделе, было доведено до сведения» директора национальной разведки Тулси Габбард, передает РИА «Новости».
Габбард распорядилась не распространять информацию. Вместо этого она передала бумажную копию сведений непосредственно руководителю аппарата президента Сьюзи Уайлс.
Издание заявило, что Габбард отдала распоряжение не публиковать разведывательный доклад, а строго засекреченные материалы велела доставить только в ее офис. Документ хранился в секрете даже после того, как информатор настаивал на его передаче комитетам Конгресса по разведке.
В офисе Габбард, как отмечает газета, отвергли обвинения информатора, назвав их политически мотивированными и необоснованными.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, писала, что жалоба информатора может нанести серьезный ущерб национальной безопасности США, однако подробности содержания жалобы не раскрывались.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Габбард заявляла, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Трампу на выборах. Габбард назвала действия администрации Барака Обамы по «сфальсифицированным» данным о «русском следе» госпереворотом и заговором против Трампа, который назвал скандал с «вмешательством» России в выборы крупнейшим в истории США.